【無料開催】産業用ドライフォグ加湿システム体験会を開催｜静電気が起きにくい環境づくりで歩留まり改善・生産性向上

株式会社いけうち

株式会社いけうち（霧のいけうち、本社：大阪府大阪市西区）は、令和8年2月に全国5拠点（東京・大阪・名古屋・福岡・仙台）で "産業用ドライフォグ加湿システム体験会" を開催いたします。

この体験会は、産業用加湿システムとして利用されている非常に微細で均質な霧”ドライフォグ”を見て、触れて、その加湿効果を直接ご体感いただける参加型のセミナーです。

体験会の内容は？

■本イベントは次のようなお悩みを持つ方におすすめです。- 湿度変化による製品品質のばらつきに悩まれている方- 静電気・粉塵対策を検討している方- 現場の環境改善を具体的に進めたい方- 設備更新時に効率的な加湿方式を検討中の方

当日は多くの現場改善に携わってきた技術・営業スタッフが直接ご対応いたします。

「自社の環境に合うのは？」「導入コストは？」など、気になることをその場でご相談いただけます。

過去の開催回に参加された皆様のお声

過去のセミナーの様子。説明の間でも、気になることがあればその場でご質問ください。ご質問にすぐにお答えいたします。■ ご来場のメリット- 自社の課題解決や、自社の新しい省エネ手法・品質改善などのヒントをお持ち帰りいただけます- 最新の加湿システムの導入効果を知ることができます- 各種加湿器を実演します。機器も霧も直接触って体験できます- 現場課題に即した加湿対策を直接ご相談いただけます

参加いただいた皆様には、体験を通してドライフォグの霧の細かさやシステム導入のメリットの紹介にご満足いただいています。

"これなら精密機器がある現場でも安心だ"

「実際に霧に触れることで、濡れない霧というのを実感できた。これなら精密機器がある現場でも利用できると感じた。」

- 電子部品実装メーカー様

"上層部への導入提案がしやすくなった"

「約2年で導入コストが回収できている例など、具体的な数値で改善事例を紹介してもらえたので、十分検討する価値がある。」

- 印刷会社様

"製品や金型を濡らさずに湿度管理ができる"

「成形品へのホコリの付着や、作業時に静電気で痛い思いをしているのが課題でした。帯電トラブルを低下させた事例についてお話しを伺い、全く濡れないミストだったので驚きました。」

- 樹脂成型工場 現場ご担当者様

近年、製品品質への要求はますます高まり、安定した湿度環境の維持がこれまで以上に重要になっています。弊社は加湿を通じて最適な湿度環境の構築を提案し、多様な現場の課題解決を支援してまいりました。その豊富な経験から、トラブル防止と品質向上、および省エネルギーや製造コスト削減活動における有効な手段のひとつとして湿度管理を提案しています。

この体験会では、弊社の持つ技術と製品、実績などをご紹介させていただきます。

「加湿システム体験会」開催概要

現場の加湿を行う際使用する加湿器、制御機器などを実演します。「触れても濡れない霧」をぜひご体感ください。

- 東京会場 / 大阪会場-

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15807/table/58_1_f4bdac0f595f5e73eebfc2e994b9d789.jpg?v=202601291121 ]

- 名古屋会場 / 仙台会場 -

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15807/table/58_2_c0b1d990f3c6a81ced060cfe92e44352.jpg?v=202601291121 ]

- 福岡会場 -

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15807/table/58_3_e59323fef46a2de6c6208365d5fd3948.jpg?v=202601291121 ]

お申込み

公式ページ(https://www.dry-fog.com/jp/news/hum-demo-2025-2026/)及び、上記開催地からご都合の良い会場と日程を選んでお申し込みください。

※参加費無料です。

※「午前の部」と「午後の部」は同じ内容です。ご都合の良い時間帯にご参加ください。

※ ユーザー様が対象です。商社業界の方、同業他社の方のご参加、弊社への営業目的のご参加はご遠慮いただいております。

※本体験会は今後も定期的に実施いたします。

今回ご都合がつかなかった方も、次回以降の開催にご参加をご検討いただけますと幸いです。

いけうちでは今後もさまざまな霧を使って社会に貢献していきます。

本体験会が課題改善への一助となれば幸いです。ご参加をお待ちしております。

生産現場での加湿の様子ドライフォグ加湿器 AKIMist（アキミスト）"E"

株式会社いけうち概要

1流体加湿器 AirＬＵＭ（エアウルム）1流体加湿器 LYOHMer（リョーマー）E

当社は、広島県呉市で世界初となる精度保証付きセラミックノズルの製造販売メーカーとして創業いたしました。

以来「霧を工業製品として利用できるように分級」「世界で最も細かな霧が出せるノズル[ドライフォグノズル]の開発」「霧を用いたさまざまなアプリケーション事業」など、常に「霧」を中心として、その発生方法と活用方法を開発し続け、社会に提供することで、豊かで潤いのある社会形成に貢献しています。

所在地：大阪府大阪市西区阿波座1-15-15第一協業ビル

代表者 ：代表取締役 岩村 高治

事業内容：産業用スプレーノズル・工業用加湿器ならびに応用機器・システムの製造販売および輸出入

URL：https://www.dry-fog.com/