本日発売！サバイバルアドベンチャーゲーム『南極計画』
本日1月29日（木）、株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、以下パルコ）のゲームレーベル・PARCO GAMESは、サバイバルアドベンチャーゲーム『南極計画』を発売開始しました。
(C)PARCO (C)RexLabo
本作品は日本の開発会社・RexLaboが制作を手掛け、PARCO GAMESのパブリッシングタイトル3作目としてリリース。PARCO GAMESとRexLaboの共同開発プロジェクトであり、パルコが出資した初めてのタイトルです。
発売を記念し、本作品の開発チームによる繊細なイラストと共に、アーティスト・布施琳太郎氏による世界観を表現した詩が掲載されたOfficial Visual Book『あったかい？』を本日よりゲーム本編とバンドルにて発売開始いたします。
また、2月6日（金）より渋谷PARCOに期間限定でオープンする『PARCO GAME CENTER』内では、Official Visual Bookを含むグッズセット"PARCO GAME CENTER Special Edition"を数量・期間限定で発売。このセットに含まれるVisual Bookは、実際の絵本のようなブックレットとして、お手元で作品の世界観をお楽しみいただけます。
さらにPARCO GAMESは本日より、台湾で開催される台北ゲームショウへ出展。『南極計画』を含むパブリッシングタイトルの試遊体験やノベルティ配布をいたします。台北ゲームショウ会場内にはRexLaboブースも展開され、『南極計画』は2ブースにてプレイアブル出展いたします。
『南極計画（Nova Antarctica）』
■発売日時：2026年1月29日（木）午前0時
■価格 ※20％OFFセール実施【～2月11日（水祝）午前3時まで】
・『南極計画』：通常2,800円⇒セール価格2,240円
・『南極計画』＋Official Visual Book『あったかい？』：3,380円⇒セール価格2,256円
■ジャンル：サバイバルアドベンチャー
■対応機種：Steam(R)
■開発：RexLabo合同会社（日本）
■特設サイト：https://games.parco.jp/page/novaantarctica/
■新トレーラー動画：https://youtu.be/9of-IFT0Cto
■シナリオ
“地球上でもっとも幻想的で過酷な場所、南極へようこそ”
900年後の荒廃した南極を舞台に南極点から発せられる謎のシグナルを目指し、主人公とそこに住む動物たちが旅をする物語。
『南極計画』は、ある「謎のシグナル」に導かれ、子どもがたったひとりで南極点を目指す物語です。
極地へと向かい「謎のシグナル」を探す旅の中で、子どもは凍てついた世界での生きる意味、そして孤独な仲間との出会いを見つけてゆきます。
舞台となる南極大陸は、私たちが知る世界とは大きく異なり、気候崩壊によって自然環境や生態系が変化した、遠い未来の姿。
道中の各所には過去の人類が残した記憶の欠片が残る、かつてない未知の領域が広がっています。
サバイバル、クラフト、広大な探索、そして野生動物たちとの絆。世界で最も過酷な大地を生き延び、900年の歴史の中に隠された人類の真実を解き明かしてください。
地球、そして人類の行く末を決める舵を握るのは、あなた自身です。
■開発：RexLabo合同会社
プレイヤーの感情を揺さぶるストーリードリブンゲームを開発する独立系スタジオ。
自動化×Unityのハイブリッド技術により、少人数でも高品質な体験を迅速に提供。
物語とシステムが共鳴する“語れるゲーム“を東京からグローバルへと発信している。
HP：https://rexlabo.com/
X：https://x.com/rexlabo/
【RexLabo代表・ディレクター m.hayashi氏コメント】
「ようやくリリースに至ったこと、とても感慨深いです。また、2020年にエンジニア知識もないままUnityでプロジェクトを作成したときから、もう6年も経過していたことに驚いております。
その間、様々な人の助けを借りました。そして私たちはとても幸運に恵まれているのだと感じております。
まだタイトルとしては始まったばかりですので、更なる発展を遂げられるよう、これからも全力を尽くしてまいりたいと思います。」
※本リリース内の画像はイメージです。予告なく変更となる場合がございます。※価格は税込です。
DLC：Official Visual Book『あったかい？』
『南極計画』Official Visual Book『あったかい？』を本日よりゲーム本編とバンドルにて発売開始いたします。
※20％OFF バンドルセール【～2月11日（水祝）午前3時まで】限定価格 2,256円
■南極計画 Official Visual Book
『南極計画』開発チームによる繊細なイラスト15点と共に、アーティスト 布施琳太郎氏による『南極計画』の世界観を表現した14編の詩を掲載。
※全32ページ／PDFにて提供
□布施琳太郎
アーティスト。iPhoneの発売以降の都市における「新しい孤独」や「二人であること」の回復に向けて、自ら手がけた詩や批評を出発点とした絵画や映像作品、インスタレーション、パフォーマンス、ツアー、ウェブサイトの制作、展覧会のキュレーションなどを、複数のアーティストや詩人、デザイナー、研究者、音楽家、批評家、キュレーター、匿名の人々などと共に実践。
グッズセット：PARCO GAME CENTER Special Edition
2月6日（金）より渋谷PARCOに期間限定でオープンする、"ゲームカルチャーを遊べる"新しいゲームセンター「PARCO GAME CENTER」内では、『南極計画』のOfficial Visual Bookを含むグッズセット"PARCO GAME CENTER Special Edition"を数量限定で発売いたします。
本グッズセットのOfficial Visual Book『あったかい？』は、実際の絵本のようなブックレットとして販売。お手元で世界観をお楽しみいただけます。
■『南極計画』PARCO GAMES CENTER Special Edition：4,780円
・『南極計画』Steamアクティベーションキー付きカード
・アクリルジオラマプレート
・Official Visual Book『あったかい？』 ブックレット
※前回発表時より価格が変更になりました。
※パルコのECサイト『ONLINE PARCO』でも同日より販売予定です。
https://online.parco.jp/shop/g/gP028873-00735/(https://online.parco.jp/shop/g/gP028873-00735/)
さらにPARCO GAME CENTER期間中は会場にて、『南極計画』を含むPARCO GAMES パブリッシングタイトル3作品のグッズを発売！
ゲームの世界観を新たなグラフィックアートデザインに落とし込んだオリジナルグッズをお届けします。
Tote Bag（2,750円）
Long Sleeve T-shirt（7,150円）
PARCO GAMESについて
パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。
また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。
■公式HP：https://games.parco.jp/
■X：https://x.com/parco_games
■TikTok：https://www.tiktok.com/@parco_games
■YouTube：https://www.youtube.com/@parco_games