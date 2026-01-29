「からだシフト×キリン一番搾り 糖質ゼロ」コラボ プレゼントキャンペーン実施

三菱食品株式会社

三菱食品株式会社（東京都文京区）は、「からだシフト」と、キリンビール株式会社（東京都中野区）の「キリン一番搾り 糖質ゼロ*」とのコラボ企画「からだシフト×キリン一番搾り 糖質ゼロで おいしいから続けたくなる！糖質オフ生活キャンペーン」を2月2日（月）より実施いたします。両ブランドの対象商品を合わせて購入したレシート画像の応募で、「おすすめ商品詰め合わせ・えらべるPay 1,000ポイント」を抽選で合計340名様にプレゼントいたします。

本キャンペーンは、糖質を気にする方々に『おいしく、続けられる』ライフスタイルを提案し、日常の中で楽しみながら健康的な生活をしていただくことを目的としており、今年で5年目を迎えます。

*食品表示基準による

応募詳細はキャンペーン期間中に店頭告知、三菱食品(株)HPからだシフトページをご確認ください。

からだシフト｜加工食品｜商品情報｜三菱食品株式会社 (mitsubishi-shokuhin.com)(https://www.mitsubishi-shokuhin.com/processedfoods/karada-shiftkashoku/)

この機会に是非、お酒も食事も糖質オフ商品をお楽しみください！

■キャンペーン概要

【レシート有効期間】 2026年2月2日（月）～3月1日（日）

【応募期間】 2026年2月2日（月）0：00～3月1日（日）23：59まで

【対象商品】

・からだシフト（糖質コントロールシリーズ 全品）

・キリン一番搾り 糖質ゼロ 350ml缶/500ml缶

【応募方法】

キャンペーン期間中、対象商品をそれぞれ1品以上、合計500円（税込）以上購入のレシートを撮影し、キャンペーンサイトへご応募ください。複数枚のレシートを合算してもご応募いただけます。

応募ページ（WEB応募限定）URL https://cp.kirin.jp/story/36140

【賞品】

A賞「はじめよう！糖質オフ生活 おすすめ商品詰め合わせ 3,000円相当」 40名様

B賞「えらべるPay 1,000ポイント 」 300名様

※当選発表は、厳正なる抽選のうえ、2026年3月中旬からの賞品発送およびメール配信をもって代えさせていただきます。

＜からだシフトは、こんな方におすすめです！＞

発売から9年目を迎える健康ブランド、からだシフト。実際にからだシフト「糖質コントロール」シリーズを購入しているお客様にインタビュー形式で調査※3を行い、隠れたニーズを掘り起こしました。※3 三菱食品(株)調べ

・ 「健康診断で糖質制限をと言われたけど、好きなものを食べるのはやめられない、美味しいものが食べたい」

・ 「体型維持やダイエットをしたいけど、美味しいものはどうしてもやめられない」

何か糖質を減らす良い方法はないものかと思案している、そんなあなたに！

からだシフトなら、糖質オフなのにちゃんとおいしい、手軽だから無理なく続けられます。

＜バラエティ豊かな商品ラインアップ！ ＞

からだシフト「糖質コントロール」シリーズ（常温）は、ごはんや麺のような主食はもちろん、カレーや丼の具などのおかず、小腹を満たせるスープ類、ドレッシングなど、全33SKU用意しています。

からだシフトHP https://karadashift.jp/

からだシフトInstagram @karadashift.jp