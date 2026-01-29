プラセス、クラウド型サンクスカード『GRATICA』を導入

株式会社オーケーウェブ

「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」をパーパスとし、法人・個人向けコミュニティサービスを展開する株式会社オーケーウェブ（本社：東京都港区、代表取締役：杉浦 元、以下オーケーウェブ）は、国内外6か国に拠点を展開する製造業の株式会社プラセス（本社：愛知県、代表取締役：甲村 尚久、以下プラセス）が、組織文化のさらなる強化と評価の透明性向上を目的に、クラウド型サンクスカード『GRATICA』を導入した事例を公開しました。

導入後、プラセスに根づいていた文化と行動が「サンクスカード」を通じて可視化されるようになり、日々の貢献や行動の背景までが評価の判断材料として共有されるようになりました。

その結果、面談・表彰における従業員の納得感がさらに高まり、社員が安心して挑戦を続けられる環境づくりが、これまで以上に後押しされています。

■ 背景・課題

プラセスは、金型設計から成形・組立まで一貫したモノづくり体制を強みに、48年間リコールフリーの品質を維持しながら、国内外6か国・約2,500名規模へと成長してきました。

一方で、組織の拡大とともに

- 日常の努力や思いやり、感謝の行動を、可視化したい拠点・部署・国を越えた関係性を築いていきたい

といった課題が見え始めていました。

■ 導入の決め手

- 日々の小さな感謝や思いやりを可視化・蓄積できる仕組み- 既存の評価制度と連動し、「感謝 → 行動 → 評価」を一本の流れにできる点- スマートフォン対応により、国内外の現場・海外拠点でも無理なく運用できるUI

これらが、すでに育まれてきたプラセスの文化を後押しできる仕組みとして評価され、『GRATICA』導入を決定しました。

■ 導入後の成果

■コメント

- すでに根づいていた文化と行動が、感謝として「見える価値」に変わった- 評価の判断材料が増え、面談・表彰における従業員の納得感がさらに向上- 評価の透明性と納得感が高まり、挑戦が続く環境づくりを後押し

株式会社プラセス 代表取締役 甲村 尚久 様

プラセスでは創業以来、「社員が元気な会社でありたい」という想いを大切にしてきました。

『GRATICA』によって、これまで当たり前に行われてきた日々の行動や感謝が見える形で蓄積されるようになり、評価や面談の質が一段と高まりました。育っていた文化を強力に後押ししてくれる仕組みだと感じています。

■『GRATICA』

オンライン上のサンクスカードを用いて企業内の従業員同士がお互いに感謝の気持ちを伝え合うことで、社内コミュニケーションの活性化や従業員エンゲージメントの向上など、組織力強化に寄与するクラウドサービスです。

また、サンクスカードにはポイントが付与でき福利厚生の一貫としてもご利用いただけます。

■株式会社オーケーウェブについて

株式会社オーケーウェブ（証券コード：3808）は、「世界中のありがとうの物語を蓄積し可視化する」ことをパーパスに掲げ、お互いを助け合う（互助）プラットフォームの運営と、互助の絆や関係性を作るサービスを提供。Q&A形式のコミュニティサイト『OKWAVE(https://okwave.jp/)』の運営を軸に、ユーザー参加型のサポートコミュニティ『OKWAVE Plus(https://plus.okwave.jp/)』を企業や地方自治体向けに提供するほか、700社以上の導入実績のあるクラウドサンクスカード『GRATICA(https://gratica.jp/)』を展開しています。また、メディアサービスでは『OKWAVE media(https://media.okwave.jp/)』を中心に、強いドメインパワーを活かした記事制作・配信を展開し、企業や団体の広報・PR活動を支援しています。



代表者：代表取締役社長 杉浦 元

本社所在地：東京都港区新橋3丁目11-8 オーイズミ新橋第2ビル702

URL： https://www.okwave.co.jp/





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社オーケーウェブ

事業推進グループ

E-mail：gratica_biz@okwave.co.jp





当社は、今後も互い助け合いをベースとしたコミュニティのDX化を通じて、様々な社会課題の解決や地域の発展に寄与するサービスを提供してまいります。





※記載された商品名、製品名は各社の登録商標または商標です。

※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。