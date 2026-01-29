【新刊 予約受付中】いまだ知られざるジャパニーズウイスキーがここに。日本蒸留所年鑑 第4弾『JAPANESE WHISKY YEARBOOK 2026』が2月17日（火）発売予定

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：土屋守）は、日本のウイスキー蒸留所を網羅した唯一のガイドブック、日本蒸留所年鑑『JAPANESE WHISKY YEARBOOK 2026』を2026年2月17日（火）に発売します。ウイスキー文化研究所オンラインショップ、および、Amazonなどでご購入いただけます。

『ジャパニーズウイスキーイヤーブック2026』表紙。写真のポットスチルは、長濱蒸溜所。ユニークなコラボや独自の見学ツアーで、熱いファンを獲得し続けている。

日本の蒸留所、全126を徹底紹介！

世界5大ウイスキーの１つであるジャパニーズウイスキー。日本蒸留所年鑑『ジャパニーズウイスキーイヤーブック』は、大手メーカーはもちろん、近年創業ラッシュが続いたクラフトウイスキー蒸留所、そして操業に向けて準備・計画中の蒸留所まで、日本の蒸留所全126を徹底紹介したガイドブックです。

その土地の歴史や人物などウイスキー造りの背景から、発売ボトル、ショップやレストラン、見学ツアーの有無など、お役立ち情報も満載！

10年足らずで10倍以上に増加した日本の蒸留所の、多種多彩なウイスキーの“現在”にきっと驚かされるはず。

［充実のコンテンツ］

●日本3大メーカーの蒸留所を徹底紹介

サントリー（山崎、白州、知多、大隈酒造）

ニッカウヰスキー（余市、宮城峡、門司、さつま司蒸溜蔵）

キリンディスティラリー（富士御殿場）

●全国のクラフトウイスキー蒸留所を徹底紹介

「イチローズモルト」で世界を魅了するベンチャーウイスキー、嘉之助蒸溜所、本坊酒造といった日本のウイスキーのフロントランナーたちはもちろん、ここ数年で創業、復活した蒸留所まで網羅！ 日本のウイスキーの多彩さが見渡せます。

●続々お目見えするファーストリリースもキャッチアップ

３年の熟成を経て発売される、正真正銘のジャパニーズウイスキー。ニューカマーたちが満を持して送り出す、ファーストリリースもキャッチアップしています。

東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）最高金賞、金賞、「ジャパングランプリ」に輝いたボトルも解説。

●ここでしか読めない、価値ある資料

・2025年度の総論

ウイスキー評論家の土屋守が、2025年度の動向を解説。日本のウイスキーが抱えている課題についても考察しています。

・リスト、マップ、年表

日本のウイスキー蒸留所を、稼働中／準備・計画中／詳細不明に分けたリストを収録。蒸留所マップ、ジャパニーズウイスキーの歴史を一望できる年表も！

・ジャパニーズウイスキーのボトラーズ全紹介

蒸留所から原酒を買い付け、それを独自に熟成、ボトリングして販売する「ボトラーズ」。日本のウイスキーの未来を切り拓く、ジャパニーズウイスキーのボトラーズを紹介します。

【ウイスキー文化研究所オンラインショップにて1/30（金）より ご予約受付中】

https://www.scotchclub-shop.org/items/128575166(https://www.scotchclub-shop.org/items/128575166)

書誌情報

［書名］日本蒸留所年鑑『JAPANESE WHISKY YEARBOOK 2026』

［発売予定日］2026年2月17日（火）

［判型］B5変形 272ページ オールカラー

［定価］3,080円（税込）

［販売］ウイスキー文化研究所オンラインショップ、Amazon、一部酒販店や蒸留所などで販売

［出版社］ウイスキー文化研究所

［WEBサイト］https://scotchclub.org/

【ウイスキー文化研究所について】

ウイスキー評論家・土屋守が代表を務める会員制の愛好家団体。広く世界のウイスキーとその文化を学ぶため、日々研究、情報の収集、そして発信を行っている。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー、酒文化全般をより深く知るため、取材活動を拡げ、そこに関わる多くの人々と様々な取り組みを企画・立案、実施。ウイスキーフェスティバル、ウイスキー検定、世界初のウイスキー資格認定制度であるウイスキーコニサーなど多くを主催。日本唯一、アジア最大のウイスキーとスピリッツ、焼酎・焼酎のコンペティション「東京ウイスキー&スピリッツコンペティション」を2019年から実施。また国内唯一のウイスキー専門誌「ウイスキーガロア」を隔月で発行。

【ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール】

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター5人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。日本唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年7月に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会（JWPC）の代表理事を務める。主な著書・監修書に、『完全版シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』、『増補新版ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『最新版ウイスキー完全バイブル』、『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキーなぜ今、高級ウイスキーが2億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』、『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）2023、2024、2025』（ウイスキー文化研究所）などがあり、ウイスキー関連の著作は50冊を超えている。