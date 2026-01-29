【阪神梅田本店】可憐で愛くるしい女の子のイラストを描く人気のイラストレーター「Rosuuri（ロスリ）」の初画集発売の個展を開催いたします。

株式会社阪急阪神百貨店「Serenity The Art of Rosuuri」画集 2,750円（税込） バイ・インターナショナル発行

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「Rosuuri画集出版記念展『セレニティ アート・オブ・ロスリ』OSAKA」

■2026年1月28日(水) →2月10日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店の「アートギャラリー」。

今回は、「Rosuuri画集出版記念展『セレニティ アート・オブ・ロスリ』OSAKA」をご紹介いたします。可憐で愛くるしい女の子のイラストを描く、最も注目すべきイラストレーター・Rosuuri（ロスリ）の商業初画集の出版を記念した個展を開催します。画集『セレニティ アート・オブ・ロスリ』に掲載されたイラストの複製原画やグッズを中心に展示販売いたします。Rosuuri氏のアートが“カタチ”となった、繊細で幻想的な世界観をご堪能ください。

◇画集「セレニティ アート・オブ・ロスリ」

可憐で愛くるしい女の子のイラストが大人気！ いま、最も注目すべきイラストレーターRosuuri（ロスリ）の商業初画集が遂に発売。大ヒットゲームアプリやVTuberのイラストなど、代表的な商業イラストからオリジナルイラスト180点以上を収録した、Rosuuri（ロスリ）を知る決定版です。

◇Rosuuri（ロスリ）プロフィール

P004掲載P010掲載P014・015掲載

イラストレーター・VTuber。ゲーム、VTuber、ライトノベルなどのイラスト・キャラクターデザインを手がける。近年の主な仕事に『初音ミク Rosuuri Ver.』スケールフィギュア、『ホロライブ×HYTE PCケース』シリーズ、IronmouseのVTuberデザインなどがあるほか、自身もバーチャルYouTuber「ROSU」としてTwitchで配信を行っている。X（旧Twitter）フォロワー数は59万人を超え、国内外に多くのファンを持つ。2023年、東京で初個展『Looking Glass』をpixiv WAENGALLERYで開催。

Rosuuri公式X：https://x.com/rosuuri

■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12683178_3429.html

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY「Rosuuri画集出版記念展『セレニティ アート・オブ・ロスリ』OSAKA」

■2026年1月28日(水) →2月10日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)