【ABCマート限定】FILA 人気モデル「Distracer」キャンペーン第一弾！本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ「ROIROM」起用 春をイメージした新ビジュアル・ムービー公開
ABCマートは、国内外のオーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ「ROIROM」を起用したFILA Distracer（ディストレーサー）キャンペーンの第一弾を、2026年1月29日（木）より開始いたします。
本キャンペーンでは、「ROIROM」がFILA「Distracer」イメージキャラクターに就任し、新ビジュアル及びメイキング映像やインタビュー映像を公開いたします。また、ABC-MARTの店内では「ROIROM」による店内放送が展開されます。※一部店舗では流れません
さらに、キャンペーン期間中には、対象商品を1点以上ご購入いただいたお客様を対象に、「ROIROM」のオリジナルフォトカードを先着順で配布いたします。
●URL：https://www.abc-mart.net/shop/e/e1007063/ ※2026年1月29日(木) 朝9時公開
●YouTube：メイン動画 https://youtu.be/PiXTqWT9BWA
就任コメント動画 https://youtu.be/mJYCLpg5Ozc
メイキング動画 https://youtu.be/n_mPJ2ip5s4
■春の新生活を応援する、新ビジュアル・ムービー公開
今回キャンペーンに登場する「DISTRACER」シリーズは、丸みのある存在感のあるフォルムと、見た目以上の軽さ・履きやすさが特長のFILAを代表する人気モデルです。厚底設計によるスタイルアップ効果もあり、男女問わず幅広い層から支持を集めています。シリーズには、ハートロゴがアクセントの「DISTRACER HEART」や、側面のスクリプトロゴが印象的な「DISTRACER SCRIPT」など、デザイン性豊かなモデルをラインアップします。シーンや気分に合わせて選べる豊富なバリエーションも魅力です。
また、新ビジュアル・ムービーでは、「ROIROM」が実際に「DISTRACER」を着用したスタイリングを公開します。春を感じさせるあたたかい空気感で、「DISTRACER」の存在感と軽やかさを表現しています。ぜひ、新生活やおでかけ、日常のコーディネートにも取り入れやすい「DISTRACER」をお試しください。
▼キャンペーン第一弾 ビジュアルムービー
■「ROIROM」イメージキャラクター就任コメント
「RIOROM」のお二人より、FILA「Distracer」イメージキャラクターに就任した喜びを語っていただきました。
Q1. FILA「Distracer」イメージキャラクターに就任した感想は？
（HIROMU）「すごい光栄な！」
（ROI）「ありがたいですね！」
（HIROMU）「ほんとうに嬉しい限りですね」
Q2. FILA「Distracer」を実際に履いてみていかがですか？
（HIROMU）「本当にファッショナブルなのに、軽量。普段の長距離移動でも使っていただけると思いますし、可愛いさも両立しているということで、ぜひ皆さん沢山履いていただきたいなと思います。」
Q3.最後に、RIOROMからメッセージ
（HIROMU）「こちら（FILA「Distracer」）はABCマート限定で購入できます！」
（ROI）「数量限定のノベルティキャンペーンも開催します！」
（HIROMU）「僕たちもとても気に入っているこのシューズをぜひお揃いで楽しみましょう！」
■購入者限定ノベルティ
対象商品：FILA DISTRACERシリーズ
開催期間：2026年1月29日（木）00:00~ ※無くなり次第終了
対象店舗：全国のABC-MART店舗
キャンペーン特典：「ROIROM」オリジナルフォトカード
※詳細はLPにてご確認ください。
■「ROIROM」等身大パネルを展示！
全国のABC-MART 50店舗限定で、
「ROIROM」の等身大パネルを展示いたします。
※詳細はLPにてご確認ください
※等身大パネルの掲出はキャンペーン開始日より、
約2週間を予定しております。
■「ROIROM」プロフィール
RIOROM（ロイロム）
本多大夢と浜川路己の二人からなるアイドルデュオ。国内外のオーディション番組に参加していたことで、多くの注目が集まる中、2025年5月8日に結成発表し、各メディアで大活躍。昨年11月に配信シングル第一弾「Dear DIVA」でプレデビューを飾り、12月には第二弾「My Princess」を配信。
■商品概要
商品名 ：DISTRACER HEART
価格 ：8,690円（税込）
カラー ：WHITE
サイズ ：22.5cm~26.5cm（0.5cm刻み）
商品名 ：DISTRACER
価格 ：8,690円（税込）
カラー ：（左から）*BLACK、*WHITE
サイズ ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm
商品名 ：DISTRACER SCRIPT
価格 ：8,690円（税込）
カラー ：（左から）*WHT/NVY/RED、*BEIGE
サイズ ：22.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）、29.0cm
■ 会社概要
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：野口実
所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号
麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立 ：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）