2026年2月5日（木）開催　「読めない・買えない」を即解消！世界中から注文が入るサイトアップデート術をテーマにしたセミナーを開催します

“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』は、2026年2月5日（木）、株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里 一義）と共同ウェビナーを開催します。本セミナーでは、拡大する越境EC市場において成約の壁となる「言語・決済・配送」の課題解決をテーマに、サイト改善の成功事例や期間限定キャンペーンについて詳しく解説します。

◆セミナー概要

2026年2月5日（木）、越境EC支援事業「WorldShopping BIZ」を展開している株式会社ジグザグとウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』を提供する株式会社イー・エージェンシーによる共同ウェビナーを開催します。

越境EC市場は拡大を続ける一方で、「海外ユーザーが商品ページを正しく理解できているか」「購入までスムーズに進めているか」といった課題を抱えるEC事業者も少なくありません。単に海外からアクセスできるだけでは、売上につながらない時代に入っています。

本セミナーでは、越境ECを取り巻く最新の市場動向を整理した上で、「WorldShopping BIZ」と『shutto翻訳』を組み合わせることで実現できる“売れる海外向けEC体験”について解説します。

セッション後半では、実際に「WorldShopping BIZ」を導入しているショップの事例をもとに、翻訳と購入導線を整備することでどのように成果につながったのかを紹介します。また、質疑応答の時間に加え、『shutto翻訳』による期間限定キャンペーンについてもご案内します。

◆開催概要

・開催日時

2026年2月5日(木)14:00～15:00

・会場

オンライン（Zoom）

・参加方法

申込制（参加無料）

・主催

株式会社ジグザグ・株式会社イー・エージェンシー

・お申込URL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/5017677715055/WN_qCMNLTdVT-uShHNLNDqs6Q?hsCtaAttrib=205371604048#/registration

※お申し込み詳細は、株式会社ジグザグのセミナーお申込みページをご確認ください。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

※競合企業さまのご参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

◆アジェンダ

第1部：株式会社ジグザグ

越境ECの現状とWorldShopping BIZについて

第2部：株式会社イー・エージェンシー

shutto翻訳について

第3部：株式会社ジグザグ・株式会社イー・エージェンシー

WorldShopping BIZ×shutto翻訳導入済みショップの事例紹介

第4部：

質疑応答

質疑応答の他、現在『shutto翻訳』で実施している期間限定キャンペーンのお知らせもいたしますので、是非最後までご参加ください！導入・運用についてもお気軽にご相談ください。

▼こんな方にオススメです

・海外からのアクセスはあるものの、購入率が低いと感じている方

・越境ECの成功事例を知りたい方

・翻訳サービスの導入をご検討いただいている方

◆ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』とは

最短3分で実装ができるウェブサイトの翻訳・多言語化サービスです。簡単1タグ導入のため、従来の複数の多言語サイト運用に比べ、開発・運用コストを大幅に削減することができます。料金体系は初期費用無料、ランニング費用は月額の固定料金で分かりやすく、ECサイト・サービスサイト等、様々な業態業種のお客様からの細かなニーズにも対応しております。

さらに、プロの翻訳者への翻訳修正依頼とその反映を管理画面から行うことができる「プロ翻訳機能」も用意しています。

海外からの旅行者の増加や越境ECの取り組みが増えている今、企業のグローバル対応が求められています。

海外SEO対策機能も備えた『shutto翻訳』は、ますます大きな期待を寄せられています。

サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

◆株式会社イー・エージェンシー会社概要

京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。

会社名：株式会社イー・エージェンシー

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

URL ： https://www.e-agency.co.jp/

代表 ：甲斐 真樹

設立 ：1999年1月

資本金：9,500万円

従業員数：国内単体：154名 国内連結：246名（2025年12月末時点）

事業内容：

・データソリューション事業

・クラウドプロダクト・SaaS事業

・中国事業、ASEAN事業

◆『さぶみっと！』とは？

「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。

プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。

これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。

・shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation

・CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery

・Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend

・さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend

・さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail

・API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail

・KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto

・DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社イー・エージェンシー

クラウド事業本部

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●shutto翻訳担当：池内・東・遠藤・藤田・藤澤・岩瀬

email：translation_support@dragon.jp

お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階

TEL：03-4334-9096