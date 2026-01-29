キャンドルの灯りとともに楽しむクラシック音楽「Candlelight(R)」が、大濠公園能楽堂に登場

Kzemos Japan合同会社

福岡市、2026年2月 -

Feverが主催するライブコンサートシリーズ「Candlelight(R)」が、大濠公園能楽堂を舞台に、五感で楽しむ音楽体験として神戸での開催を続けます。数百本のキャンドルに照らされた会場で、2月から3月にかけて複数日程の公演を予定しており、街の中でもひときわ個性あふれる空間で、親密なひとときをお届けします。

福岡公演では、アンサンブル・セレッソやカルテット・エストレーラといった実力ある地元音楽家が出演し、坂本龍一などの作曲家に捧げるプログラムを披露します。世界数百都市で展開されているCandlelightは、これまでクラシックコンサートに足を運んだことのない方々を含め、より幅広い層にクラシック音楽の魅力を届けることを目的としたシリーズです。

開催概要・チケット情報

公演名：Candlelight(R) 久石譲の音楽の世界

日時：2026年2月7日｜ 開演予定 15:30、17:45

会場：大濠公園能楽堂

料金：\7,500～（ゾーン指定）

公演名：Candlelight(R) 久石譲の音楽の世界

日時：2026年3月15日｜ 開演予定 17:45

会場：大濠公園能楽堂

料金：\7,900～（ゾーン指定）

公演名：Candlelight(R) Sakura 甘く切ない桜ソング特集

日時：2026年3月15日｜ 開演予定 15:30

会場：大濠公園能楽堂

料金：\5,100～（ゾーン指定）

購入ページ：Fever公式サイト(https://feverup.com/ja/fukuoka/candlelight)

※価格はチケット種類や座席ゾーンにより変わります。

詳しい情報はこちら：Candlelight(R) 公式サイト(https://candlelightexperience.com/ja/)

体験イメージ画像のダウンロードはこちら：ダウンロードページ(https://newsroom.feverup.com/ja-JP/assets/235168/)

Fever について

Feverは、世界最大級のカルチャー＆ライブエンターテインメントプラットフォームとして、昨年だけでも40か国以上で3億人を超える人々に最高の体験をお届けしました。

現代社会における「カルチャーとエンターテインメントへのアクセスをより民主化する』、つまりより多くの方に身近に感じていただくという使命のもと、Feverでは、没入型展示やスポーツ、インタラクティブな演劇、コンサート、フェスティバルに至るまで、世界中の多彩でユニークな体験やイベントでお客様を提案するしています。また、パートナー企業へはデータとテクノロジーを活用し、世界中で新たな体験を開発・拡大できるようサポートしています。

お問い合わせ

press@feverup.com