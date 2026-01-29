【ABCマート】トラディショナルな日本文化とVansのアイコンが融合「JAPAN CULTURE T-SHIRT」2026春夏モデル

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、トラディショナルな日本文化を象徴するモチーフと、Vansのアイコンであるチェッカー柄を融合した「JAPAN CULTURE T-SHIRT」の2026春夏の新作を、1月29日（木）より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて発売します。

発売に伴い、伝統的な日本の風景を舞台としたビジュアルとムービーを同日より公開します。

●URL ：https://www.abc-mart.net/shop/e/e10000706/

●ムービー：https://youtu.be/tQmoHgEe13s

■「JAPAN CULTURE T-SHIRT」に東京の下町を醸し出す新作ラインアップが拡充！

銭湯の入口に揺れる「ゆ」の文字が書かれた暖簾に、Vansを象徴するチェッカーボード柄を取り入れたグラフィックが特徴的な「NOREN」、日本ならではの食べ物であるたい焼きにVansらしい遊び心を掛け合わせた「TAIYAKI」がラインアップ。また、前シリーズで好評を博した「DARUMA」や「KABUKI」も、デザインを新たに再登場します。日本の縁起物であるダルマや歌舞伎など、日本の文化を象徴するモチーフに、チェッカーボード柄や筆文字で表現したVansロゴを組み合わせた、ユーモア溢れるデザインが揃います。

本コレクションのビジュアルとムービーは、東京の銭湯や下町を舞台に、作り込まないラフな空気感でスタイリングを提案しています。

■商品概要

商品名：NOREN SS TEE

カラー：（左から）ホワイト、ブラック

サイズ：S、M、L、XL、XXL

価格 ：4,950円（税込）

商品名：TAIYAKI SS TEE

カラー：（左から）ホワイト、ブラック

サイズ：S、M、L、XL、XXL

価格 ：4,950円（税込）

商品名：KABUKI 2.0 SS TEE

カラー：（左から）ホワイト、ブラック

サイズ：S、M、L、XL、XXL

価格 ：4,950円（税込）

商品名：DARUMA 2.0 SS TEE

カラー：（左から）ホワイト、ブラック

サイズ：S、M、L、XL、XXL

価格 ：4,950円（税込）

