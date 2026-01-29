【女子高生ラボ調べ】“他力本願な一点豪華”と“自力での超堅実”を使い分ける、Z世代の新・消費インサイトを解禁。

株式会社with t

ティーン向けエンタテインメント事業を展開する株式会社with t（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮城啓太）が運営する女子高生の「最旬トレンド」を発信・分析するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、現役女子高生を対象に「クリスマスプレゼントとお年玉に関する調査」を実施しました。

Instagramストーリーズのアンケート機能を活用した本調査では、「憧れブランドへの執念」と「将来を見据えたシビアな管理」を鮮やかに使い分ける、現代女子高生のハイブリッドな金銭感覚が明らかになりました。

【クリスマス編】欲しいのは「自由」より「ReFa」！

ー“垢抜け”への執念が勝る「他力本願な一点豪華主義」

クリスマスプレゼントでは、使い道の自由度が高い「現金（7位）」よりも、「形に残るモノ」や「自分磨きに直結するモノ」が上位を独占しました。

ー実用性と憧れを両立する「美容家電」が圧倒的

1位の「リファ」、3位の「カールアイロン」といった高価な美容家電が支持される一方で、2位にはクリスマスプレゼントの王道である「ネックレス」がランクインしました。自分では買いにくい美容グッズで「自分磨き」をしたいという本音と、身につけられるアクセサリーへの憧れ、その双方が反映された結果となりました。

ー現金よりも「形に残るモノ」を重視

使い道の自由度が高い「現金」は7位、「図書カード」は8位という結果に。クリスマスにおいては、実用性重視の現金よりも「形に残るモノ」や「特別感」が重視される傾向が見て取れます。

【ジャンル別】見た目重視が約半数！ファッション・ヘア系が人気独占

ー6割が「見た目」への投資

ジャンル別では、「ファッション・アクセサリー系（27%）」と「ヘア系（22%）」「コスメ系（11%）」が上位を占めました。トレンドを取り入れやすく、自己表現の手段として、美容関連アイテムが圧倒的な支持を得ています。

【お年玉編】使い道は「モノ」より「コト」と「未来」？

ー「貯金」が2位の衝撃。新学期に向けた「自力での堅実投資」

クリスマスとは対照的に、自分でお金を管理するお年玉では、極めてシビアで計画的な一面が見て取れます。

ーお年玉は「新学期の自分」への投資資金

クリスマスとは対照的に、お年玉の使い道1位は「コスメ」でした。比較的手に取りやすい価格帯のコスメを自分で選び、新学期や新しい自分への準備（自己投資）として前向きにお金を使っている様子がわかります。

ーZ世代の堅実な一面

注目すべきは2位の「貯金」です。単に貯めるだけでなく「高校デビュー資金」や将来の大きな買い物のために計画的にお金を管理する、「しっかり者」の女子高生が一定数存在することが明らかになりました。

【金額事情】JKのリアルな冬の懐事情

ーボリュームゾーンは「3～4万円」。賢い“やりくり術”が浮き彫りに

お年玉の総額については、「3～4万円台」が43%で最多のボリュームゾーンとなりました。この金額帯であれば、「欲しいモノを買い」、「友達と遊び（体験）」、残りを「貯金する」という、バランスの取れた使い分けが可能であり、賢くやりくりしている様子がうかがえます。

まとめ：若者の消費は「自己投資」と「堅実さ」の二刀流

今回の調査から、女子高生の消費行動には明確な「使い分け」があることがわかりました。

- クリスマス（他力）自分では届かない「憧れ」や「垢抜けアイテム」を狙う。- お年玉（自力）自分の裁量で「現在の自己投資（コスメ）」と「未来（貯金）」へ賢く配分。

同じ「お金」や「プレゼント」でも、シチュエーションによって価値の置き方が異なります。現代の女子高生は、楽しみと実益、そして現在と未来をバランスよく見据えた、非常に賢い消費行動をとっていると言えるでしょう。

〈調査概要〉

・調査名：女子高生の「クリスマスプレゼント・お年玉」に関する実態調査

・調査期間：2026年1月5日(月)～1月8日(木)

・調査手法：「女子高生ラボ」公式Instagram （ストーリーズ）によるアンケート調査

・調査実施企業：株式会社witht『女子高生ラボ』

・調査対象：全国の現役女子高生

※引用時のお願い

本調査分析を転載ご利用いただく場合は、出典元として下記のような記載お願いいたします。（例：「『女子高生ラボ』による調査」「『女子高生ラボ』調べ」など）

「女子高生ラボ」とは

女子高生の「最旬トレンド」を生み出し、ビジネスの「ティップス（ヒント）」を提供するメディア＆シンクタンク「女子高生ラボ」は、全国の女子高生約500名が所属する、Z世代のリアルなトレンドとインサイトを収集・発信するプラットフォームです。現役女子高生が企業の商品・サービス・アプリなどを実際に体験し、その感想やフィードバックを元に、Z世代の“リアルな声”をマーケティング施策に活用することができます。

女子高生は、このメディアを見てSNSを楽しむための最新トレンドを知ることができる。

企業は、SNSやコミュニケーション、インサイト研究など多角的に展開することで、若年層マーケティングを総合的に支援するシンクタンクとして活用可能。

≪ご提供可能なソリューション例≫

アンバサダーの持つインサイトと、女子高生ラボのネットワークを最大限に活用した施策をご提案します。

- アンバサダー米澤りあ氏の視点を活かした、Z世代に刺さるSNSプロモーション企画- 全国500名のリアルな声を反映した、新商品・サービスの開発および改善支援- アンバサダー米澤りあ氏を起用した、話題性の高いPR施策のご提案- 貴社の商品をテーマにした、女子高生ラボメンバーとの座談会・グループインタビュー etc...≪活用事例≫- 個別にアプリやサービスの案内を送付し、DL・使用を依頼- 使用後にインセンティブ（報酬や特典）を提供し、口コミやフィードバックを収集- 集まった声をプロモーション施策やUI/UX改善に活用- インフルエンサーを起用したPRの企画・展開 etc…

