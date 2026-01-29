マムートは、2026年春夏シーズンテーマ「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」を掲げ、1月29日より、春夏コレクションの展開をスタート。

MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN 株式会社

1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、160年以上の歴史を積み重ねてきたマムート。アウトドアアパレルとギアの革新的な商品を生み出し続けることで、皆様に「究極の体験」を提供してきました。

ブランドスローガン「Rise with the Mountain - 挑戦こそが人生だ。」を掲げ、挑戦を通して成長していく人々を、高機能なプロダクトの提供や新しいコンセプトの提案でサポートしてまいります。

そのマムートが、1月29日（木）より2026年春夏のシーズンテーマ「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」のもと、新コレクションの展開をスタートいたします。

【「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」について】

2026年春夏のシーズンテーマである、「DO IT ANYWAY. - 好きな道を生きる。」は、山を愛する人々に共通の心理、精神の高揚を謳ったものです。それは、理解されなくても、自分の信じる道を歩む人々への賛歌であり、挑戦する者は、時に周囲の声に背を向け、ただ前へ進む強さを象徴しています。予想を超えて、制約を乗り越え、必要ならば自然の力に立ち向かう精神こそが、2026年春夏のテーマの核心です。

マムートの2026年春夏のコレクションは、その精神を纏い、応援するために誕生しました。軽さ、動きやすさ、そして洗練されたスイス・デザイン。さらには、山岳で培ったテクノロジーを活かし、アウトドアはもちろん、都市での自由も実現します。

「マウンテニアリング」、「クライミング」、「ハイキング」、「トレイルランニング」、そして「アーバニアリング」まで。マムートは山への挑戦をはじめ、あらゆるフィールドで好きな道を生きる様々なチャレンジに挑む人々を応援していきます。

1月末から2月にかけては、パフォーマンスの最高峰コレクション「Eiger Extreme（アイガー エクストリーム）」に、新たに「Light」と呼ばれる軽量で動きやすいプロダクトが新登場。2026年のキックオフは、このコレクションを中心にマウンテンニアリング・コレクションにフォーカスしていきます。さらに、代表的なハードシェルジャケット「Alpine Guide（アルパイン ガイド）」はアウトドアからタウンユースまで幅広いシーンで支持される一着として大人気です。春夏の新コレクションのスタートに相応しい様々なプロダクトにご注目ください。

【2026年春夏コレクション2月の注目プロダクト１.】

Eiger Nordwand Light HS Hooded Jacket -アイガー ノードワンド ライト HS フーデッド ジャケット-

特に注目のプロダクトは、「Eiger Extreme（アイガー エクストリーム）」コレクションから新たに登場する「アイガー ノードワンド ライト HS フーデッド ジャケット」です。コレクション史上最軽量のハードシェルジャケットで、小さく畳める収納性と通気性を優先したミニマルなデザインを採用。ゴアテックス素材が、長距離遠征にも対応できる 保護性能と耐摩耗性を発揮します。クライミングを考慮したカットパターンで、立体的なフィット感と動きやすさを実現。裏地にはソフトな肌触りのC-KNIT(R)を使用しています。アスリートによる厳しいテストにも合格した、残雪期から無雪期まで頼れる万能ジャケットです。

【2025年春夏コレクション2月の注目プロダクト２.】

Eiger Nordwand Light HS Pants - アイガー ノードワンド ライト HS パンツ -

「Eiger Extreme（アイガー エクストリーム）」コレクション最軽量のハードシェルパンツ。わずか243gと超軽量であり、小さく畳める収納性と通気性を優先したミニマルなデザインです。撥水ファスナーを採用したフルレングスのサイドジッパーで簡単に着脱が可能。ジャケット同様ゴアテックス素材が、長距離遠征にも対応できる保護性能と耐摩耗性を発揮し、裏地にはソフトな肌触りのC-KNIT(R)を使用しております。

【2025年春夏コレクション2月の注目プロダクト３.】

Alpine Guide HS Hooded Jacket AF - アルパイン ガイド HS フーデッド ジャケット AF -

新色が加わったゴアテックスジャケット「アルパイン ガイド HS フーデッド ジャケット」。ゴアテックス素材を採用したオールシーズン対応のハードシェルとして、通常より耐久性の高い75デニール生地を用いながらも、カッティング技術により動きやすさを追求しています。シンプルなデザインは山岳環境の要求を十分に満たしながらも、洗練された都会的な印象を兼ね備えておりアウトドアからタウンユースまで幅広いシーンで支持される一着に仕上がっております。

※写真のtschiel-blackは2月1週目の入荷予定となっております。ご了承ください。

【春夏コレクションのスタートを記念したキャンペーンを開催】

春夏コレクションのスタートを記念して、キャンペーン対象製品を15,000円（税込）以上お買い上げのお客様には、京都の永楽屋謹製、雄大な山のデザインをあしらった「マムート手ぬぐい」をプレゼントいたします。

※数に限りがありますので無くなり次第終了させて頂きます。

※セール・アウトレット製品は対象外になります。

永楽屋様について：

雄大な山のデザインをあしらった特製手ぬぐいをプレゼント！

江戸初期（1615年）創業の京都の老舗綿布商。創業以前、織田信長公の御用商人として活躍し『永楽屋』の屋号と細辻の姓を拝領。その後、元和元年（1615年）に呉服（絹の着物）から太物（綿や麻の着物）へと転換し創業。現在では手ぬぐいや風呂敷などを始めとした日本最古の綿布商として京都にて十四代、410年以上にわたり商いを続けています。

【ABOUT MAMMUT：マムートについて】

高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランドです。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約50の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、福岡等の主要都市で15店舗展開し、全国約700店の小売店で販売されており、さらに拡大しています。

https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage

〈ブランド表記〉

英：MAMMUT

和：マムート

〈お客様お問い合わせ先〉

英：MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和：マムート・スポーツグループジャパン

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル5F

TEL: 03-5413-8597

HP：https://www.mammut.jp/