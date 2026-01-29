約3,000機のドローンで描く「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」演出コンセプトとティザー映像を解禁

株式会社レッドクリフ

株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 孔明、以下「レッドクリフ」）は、2026年2月14日（土）に代々木公園上空（東京都渋谷区）で開催されるドローンショー「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」 について、使用機体数、演出コンセプトの詳細、およびティザー映像を新たに公開いたします。

本ドローンショーは、SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会および渋谷区が開催する、テクノロジー×アートイベント「DIG SHIBUYA 2026」（2026年2月13日～15日開催）のオフィシャルパートナープログラムとして実施されます。

また、株式会社デジタルガレージ（「以下「デジタルガレージ」）が主催する、“技術×文化×都市”を一体化した社会実装フェス「DG New Context Festival 2026」と連動し、レッドクリフがドローンショーのプロデュースを担当しています。

約3,000機のドローンが渋谷の夜空に描く、持続可能な地球の未来

※画像は2025年に実施した様子です

「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」では、日本最大級となる約3,000機のドローンを使用し、代々木公園の夜空を一つのキャンバスとして、光と動きによる立体的なストーリーテリングを展開します。

単なるビジュアル演出にとどまらず、観る人それぞれが「問い」や「意味」を持ち帰る体験型の演出を目指し、都市・テクノロジー・人間の関係性を見つめ直す時間を、渋谷の夜空に描き出します。

ドローンショー演出コンセプト「EARTHSHOT - “Moonshot” から “Earthshot” へ」

かつて人類が月を目指したように、これからの時代において私たちが向き合うべき対象は、足元にある地球（Earth）と、いま・ここで生きる社会そのものではないか。

デジタルガレージが提唱する、“Moonshot” の視座を反転させた、環境メッセージ “Earthshot” を今回の演出コンセプトとしています。

未来を「遠くに掲げる理想」として描くのではなく、いま行動すべき現実の選択として捉え直すことをテーマに、ドローンならではのスケール感と空間表現を通じて、持続可能な地球の未来に向けたメッセージを夜空から投げかけます。

ティザー映像を初公開

本ドローンショーの世界観を一足先に体感できるティザー映像を、デジタルガレージの公式YouTubeチャンネルにて公開しました。

▶︎ ティザー映像はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mICyfkLHF9E ]

テクノロジーとアート、そして都市・渋谷が交差する一夜に、ぜひご注目ください。

ドローンショー開催概要

名称：DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”

（「DIG SHIBUYA 2026」オフィシャルパートナープログラム）

開催日時：2月14日（土）日没後15～20分間（1回）

場所：代々木公園上空（東京都渋谷区）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会、株式会社デジタルガレージ

共催：渋谷区、株式会社レッドクリフ

協賛：東急不動産株式会社、株式会社カカクコム

※開催時刻は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また、安全を最優先するため、当日の天候次第ではドローンショーが中止となる場合があります。

▪️「DG New Context Festival 2026」とは

From Context to Impact ─ 文脈をつなぎ、社会を動かす ─

DG New Context Festivalは、デジタルガレージがこれまで培ってきた多層的なリソース、ソリューション、ネットワークを「社会に開かれたコンテクストプラットフォーム」として統合する試みです。

デジタルガレージグループの各事業、パートナー、カルチャーをつなぎ合わせ、都市・企業・個人・カルチャーが混じり合う「文脈の実験場」を創出。

“技術×文化×都市”を一体化した社会実装フェスとして、実証都市・渋谷から発信し、「Contextが経済と文化を動かす時代」の象徴となることを目指します。

https://ncf.garage.co.jp/

▪️DIG SHIBUYA 2026 とは

DIG SHIBUYA 2026は、SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会（所在：東京都渋谷区、実行委員長：大西賢治）が、渋谷区とともに2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間開催する、アートとテクノロジーを中心に最新カルチャーを体験できる都市型フェスティバルです。

正式名称：DIG SHIBUYA 2026 （ディグシブヤ）

開催日程：2026年2月13日（金）から2月15日（日）の3日間

開催場所：渋谷公園通り周辺エリア 他

参加費用：無料（ただし、一部のプログラムは有料）

主催：SHIBUYA CREATIVE TECH実行委員会・独立行政法人日本芸術文化振興会・文化庁

共催：渋谷区

後援：一般財団法人渋谷区観光協会、一般社団法人渋谷未来デザイン

委託：2025年度（令和7年度）日本博2.0事業（委託型）

URL：https://digshibuya.com

Instagram：https://www.instagram.com/digshibuya/

会社概要

名称 ：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）

所在地 ：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB

代表者 ：代表取締役 佐々木 孔明

設立 ：2019年5月15日

事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営

資本金 ：4億4,050万円

URL ：https://redcliff-inc.co.jp/

株式会社レッドクリフについて

「夜空に、驚きと感動を。」をミッションに、高品質なドローンショーを企画・運営する“空のクリエイティブ集団”。国内ドローンショー市場でシェアNo.1（株式会社富士キメラ総研『映像DX市場総調査 2024』｜2023年実績）を誇るリーディングカンパニーであり、特に1,000機以上の大規模ショーに強みを持つ。ベテランアニメーターによる精緻なアニメーションと、業界最先端のドローン技術を融合し、安全かつ唯一無二のドローンショーを実現。2024年8月には、国内初となる花火搭載ドローンによるショーを成功させた。2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）では、協会企画催事「One World, One Planet.」のプラチナパートナーとして参画。会期中は連夜にわたり1,000機規模のドローンショーを実施し、閉幕日には国内最大規模となる3,000機のドローン飛行を成功させた。また、日本各地の伝統的な祭りや地域イベントとの融合を通じて、地域社会の活性化にも積極的に取り組んでいる。

