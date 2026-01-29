メニコン、Zeveroと協業しAIを活用したグローバルESG・GHG管理体制を高度化

株式会社Zevero

コンタクトレンズ製造およびアイケアソリューションのグローバルリーディングカンパニーである株式会社メニコン（本社：愛知県名古屋市、取締役兼代表執行役社長 CEO 川浦康嗣、以下「メニコン」）は、脱炭素経営を支援するグローバルスタートアップ株式会社Zevero（本社：東京都、代表取締役 谷内樹生、以下「Zevero」）と協業を開始したことをお知らせいたします。

メニコンは、本協業を通じて、SSBJ（サステナビリティ基準委員会）基準、および欧州CSRD（企業サステナビリティ報告指令）を含む国際的なサステナビリティ開示基準を経営判断の前提として捉え、グローバル全拠点における温室効果ガス（GHG）排出量（Scope 1~3）の統合管理およびESG情報の一貫した管理体制を整備いたします。

これにより、規制動向に左右されない持続的な成長と、グローバル市場での競争力強化を目指します。

Vision2030の実現に向けた、ESG経営の高度化

メニコンは、コンタクトレンズの製造・販売を中心に、世界各国で事業を展開しています。中期経営計画「Vision 2030」のスローガン「新しい『みる』を世界に」のもと、プラスチック資材のリサイクルや環境配慮型製品の開発など、環境負荷低減にも積極的に取り組んでいます。

近年は、事業のグローバル化が進む中で、国内中心の算定・開示体制から、海外子会社を含むグローバル全体を俯瞰したESGマネジメントへの進化が求められています。こうした変化を経営課題として捉え、ESGを単なる報告対応にとどめず、中長期的な企業価値向上につなげるための基盤整備を進めています。

Zeveroとの協業内容

Zeveroは、英国で創業し、サステナビリティ分野の先進国を含む世界各国の企業を支援してきました。AIを活用したGHG算定・管理SaaSプラットフォームと、専門家による伴走支援を組み合わせ、企業の脱炭素経営とESG推進を包括的に支援しています。

本協業に先立って、Zeveroはメニコンに対し、以下の取り組みを段階的に支援してきました。

- ダブルマテリアリティ評価（DMA）の実施- AIを活用したScope 1~3排出量のグローバル算定支援- EcoVadis、CDP等を含むESG質問票へのAI活用支援

メニコンは、これらの取り組みを通じて、事業規模や地域ごとの差異を踏まえた実務に耐えうるESGデータ基盤の構築を進めています。今後は、グローバル共通のESG方針のもと、データの一元管理と透明性の高い情報開示体制の確立を目指します。

規制環境を超えた、持続的成長のための取り組み

欧州を中心にサステナビリティ情報開示の高度化が進む中、メニコンは、特定の制度対応にとどまらず、CSRD水準を一つの参照点として、将来を見据えたESG体制の整備を進めています。これにより、投資家・顧客・取引先との信頼関係を強化するとともに、環境配慮型製品や事業の価値を定量的に示すことが可能となります。

Zeveroは、AIによるデータ統合・分析と国際基準に精通した専門チームの知見を活かし、メニコンのESG経営の高度化をグローバルで支援していきます。

コメント

株式会社メニコン

サステナビリティ戦略室室長 伊藤 里美様

「メニコングループでは、地球環境を守り、持続可能な世界を創造し、「健康で心豊かな社会」を実現することが責務であると考えています。そのために私たちはグローバルで継続的な活動をしており、その結果については、Zevero様の最新AI技術に基づく革新的な支援を得ながら、サステナビリティパフォーマンスの報告として世界へ共有してまいります。」



株式会社Zevero

代表取締役 谷内 樹生

「環境配慮を重視しながら世界で事業を展開するアイケア分野のリーディングカンパニーであるメニコンをご支援できることを大変嬉しく思います。本協業の本質は、単なる算定支援にとどまらず、グローバル経営に耐えうるESG・GHGデータ基盤を共に構築している点にあります。Zeveroは、AIと専門知見を融合させ、国や地域を問わず一貫したサステナビリティ推進を今後も支援してまいります。」

＜株式会社メニコンについて＞

株式会社メニコンは、1951年に日本初の角膜コンタクトレンズを開発して以来、「より良い視力の提供を通じて広く社会に貢献する」という企業スローガンのもと、瞳の安全性を最優先に考えた研究開発、独自の高度な製造技術、そして将来にわたって快適で安心な瞳の健康をサポートするメルスプランを提供しています。

レンズ素材やデザインの開発のみならず、コンタクトレンズ総合メーカーとしてレンズケア用品の製造まで、名古屋市を本拠に、世界80カ国以上でグローバルに事業を展開しています。

https://www.menicon.co.jp/company/

＜株式会社Zeveroについて＞

Zevero（ゼヴェロ）は、企業のサステナビリティ戦略を支援するプラットフォーム＆コンサルティングサービスを提供するグローバルスタートアップです。最大の強みであるAIエンジンによる自動排出量マッチングと専門知見を組み合わせ、サステナビリティ戦略の立案、排出量の管理、ESG開示・ブランディングをサポートします。AI技術とLCA技術を統合し、排出量の可視化だけでなく、実行可能な削減アクションまで導き出します。さらに、国内外の開示基準に対応したESG報告書のAI作成支援により、業務負担を大幅に軽減します。現在、Zeveroは20カ国以上の企業にサービスを提供しており、日本国内においても中小企業から大手企業まで幅広く支援を行っています。世界基準のテクノロジーとコンサルティングで、脱炭素変革を加速させます。

https://www.zevero.earth/ja

お問い合わせ先

株式会社Zevero

担当：藤井友香

メール：yuka.curac@zevero.earth