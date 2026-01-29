【株主特典イベントレポート】ソフトバンクの株主さまを年に1度の「B.LEAGUEオールスターゲーム」へご招待

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社（証券コード9434、以下「ソフトバンク」）は、個人投資家の皆さまにソフトバンクの企業活動をより身近に感じていただけるよう、さまざまな取り組みを行っています。

ソフトバンクは、B.LEAGUE設立当初からトップスポンサーとしてバスケットボールを支援してきました。スポーツが生み出す感動を株主の皆さまにも体験していただく取り組みとして、株主特典で、抽選により当選した株主さまを「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」（2026年1月18日開催分）にご招待しました。今回は、当日の模様をレポートします。

■株主特典ならではの特別体験、トップ選手同士のプレーを間近で

「B.LEAGUE ALL-STAR GAME」は、B.LEAGUEのトップ選手が集結し、ファン投票などで選出された選手による特別試合や各種イベントが行われる、年に1度のオールスターイベントです。2026年も多くのファンが来場し、当日は全国から集まったファンの熱気に包まれる中、B.LEAGUEを代表するトップ選手たちのプレーに大きな歓声が響き渡りました。

選手との記念撮影やサイン入りユニフォームをプレゼント

ソフトバンクの株主の皆さまには、試合観戦に加え、株主さまだけの特別なプログラムとして試合後の選手との記念撮影と、選手の直筆サイン入りユニフォームをプレゼント。この日だけの特別な記念品として、株主の皆さまにお持ち帰りいただきました。

株主さまからは「夢のような時間だった」というお声が寄せられました（一部抜粋）

参加された株主さまからは、

・「最高すぎる」

・「テレビでしか観戦したことがなかったので、迫力があり、夢のような時間でした」

・「普通の試合とは違い、エンタメ性が高くとても楽しめました」

・「普段はバスケをあまり見ない人にもおすすめしたい体験でした」

といった声が寄せられました。

株主特典の概要

「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」は、2026年1月16日（金）から18日（日）までの3日間にわたって開催されました。今回の株主特典では、最終日の1月18日（日）の試合に、抽選で当選した株主さまをご招待しました。

【特典内容】

・試合観戦チケット（5組10名）

・選手との記念撮影

・選手の直筆サイン入りユニフォームプレゼント

■「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」概要

B.LEAGUEのオールスターゲームは、「地域創生」と「革新性」 をコンセプトに、バスケットボールを通じて地域から日本を元気にし、笑顔を広げていくことを目的に開催されています。開催地となる地域と連携したイベント展開や、従来の試合形式にとらわれない演出を通じ、バスケットボールの楽しさと魅力をより直接的かつ革新的な表現で発信する、年に1度のバスケットボールの祭典です。

■ソフトバンクの株主優待・特典のラインアップ

ソフトバンクは、株主さまに向けて、企業活動を身近に感じていただく体験機会を提供しています。

【株主優待】

ソフトバンクの普通株式を1年以上かつ100株以上保有され、期限までに株主優待サイトから申請を完了された方に、PayPayマネーライト（1,000円分）を進呈します。※

※2025年3月12日時点の株主優待進呈条件です。

※株式保有期間は「3月31日から翌年3月31日まで」または「9月30日から翌年9月30日まで」とします。3月31日基準分の初回は、2026年3月31日までに申請が完了した場合は2026年5月に、9月30日基準分の初回は、2026年9月30日までに申請が完了した場合は2026年11月に進呈します。

※ソフトバンクの株主名簿に記載または記録された日付であり、株式の取得日などとは異なります。

※100株以上を取得し、株主名簿に記載または記録された日から先に到来する基準日が対象です。3月31日、9月30日のいずれかが基準日として適用されます。

※同一の株主番号で3月31日および9月30日最終の当社株主名簿に、3回以上連続で記載または記録されている株主さまが対象です。

※PayPayマネーライトは譲渡・請求書払い（税金以外）、PayPay／PayPayカード公式ストアでも利用可能です。出金や自治体への請求書払い（税金など）には利用できません。

【株主特典(抽選）】

株主優待の申請が完了した方を対象に、これまでさまざまな株主特典を実施してきました。今後も株主の皆さまに楽しんでいただける特典を企画していきます。

・ 福岡ソフトバンクホークスの観戦

・ B.LEAGUE（バスケットボール）観戦

・ D.LEAGUE（ダンス）観戦、他



その他詳細は、下記のURLのぺージをご覧ください。

株主優待制度について：https://u.softbank.jp/4hyj4R8

株主特典について：https://www.softbank.jp/corp/ir/investor/benefit/

■株式投資を通じて、株主さまと“共に未来をつくる”

株式投資を通じて、ソフトバンクを、分かりやすく、楽しく、身近に。株主さまと共に、ソフトバンクの経営理念である「情報革命で人々を幸せに」を体現していきます。今後も、スポーツ観戦をはじめとしたさまざまな特典を通じて、ソフトバンクの企業活動をより身近に楽しんでいただけるよう、個人投資家の皆さまに向けた取り組みを進めていきます。