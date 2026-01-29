【Pontaパス】ポイント還元などを増量、「春のPontaパス祭」を2月1日から開催

KDDI株式会社

KDDIは2026年2月1日から、約1,500万人が利用しているサブスクリプションサービス「Pontaパス」会員向けのポイント還元などを増量する「春のPontaパス祭」（以下 本キャンペーン）を実施します。

本キャンペーンでは、期間中、ローソンや対象加盟店でのau PAY支払い（コード支払い）の利用回数に応じてポイント還元率が上がる「Pontaパス ポイント還元UP」でau PAYの還元率が通常（0.5％）の最大20倍（10%）※となるほか、デリバリーアプリ「menu」でローソンの商品を注文すると最大20％還元となります。他にもローソン・ユナイテッドシネマ グループでの劇場鑑賞料金割引など、さまざまなサービスを提供します。

さらに、Pontaパスでは期間中にPontaパスに加入いただいたお客さまを対象に300ポイントのプレゼントと、最大20,000ポイントが当たる抽選を実施しています。KDDIは今後も「Pontaパス」を通じて、お客さまの生活の「おトク」を支えていきます。

※最大10%（通常（0.5％）の最大20倍）の還元は、「Pontaパス」会員かつau/UQ mobileをご利用のお客さまがローソンでau PAYを利用して月15回以上（1回あたり200円以上）お支払いした場合の還元率です。

「春のPontaパス祭」キャンペーンサイトはこちら▶

https://prcp.pass.auone.jp/pontapass-matsuri/index.html?medid=pr_release&srcid=none&serial=matusuri1&branch=20260129(https://prcp.pass.auone.jp/pontapass-matsuri/index.html?medid=pr_release&srcid=none&serial=matusuri1&branch=20260129)

■「春のPonta祭」について

1. ポイント還元率の増量など

(1)「Pontaパス ポイント還元UP」における還元率増量

ローソンや対象加盟店でのau PAY（コード支払い）を利用したお支払い時、ポイント還元率を最大10%（通常（0.5％）の最大20倍：200円ごとに20ポイント）に増量します。

※ローソンは税抜200円ごと、その他対象加盟店は税込200円ごとの還元になります。

(2)「Pontaパス ウィークリーチャンス」

エントリーするだけでポイントが毎週抽選で当たる「Pontaパス ウィークリーチャンス」の当選人数を増量し、総勢50万名に最大10,000ポイントが当たる抽選を実施します。

(3)menuでローソン商品を注文するとPontaポイントを20％還元・からあげクンBOXが半額

デリバリーアプリの「menu」において以下を提供します。

・ローソンの商品を注文時、商品代金に対してPontaポイントを最大20％還元

・ローソンのデリバリー限定商品のうち、対象の「からあげクンBOX（20個入）」（全7種類）が通常1,440円のところ、menuからの注文で半額の720円で注文可能。また数量限定でPontaパスデザインのBOXで提供。

(4)ローソン・ユナイテッドシネマ グループでの劇場鑑賞料金割引

ローソン・ユナイテッドシネマ グループで劇場鑑賞料金が割引になる「シアター割」の割引額を増量し、1,200円（通常割引時1,400円）で鑑賞いただけます。通常上映に加えて、IMAXも対象となります。

(5)au PAY マーケット ポイントUPセレクト対象商品の購入時、抽選で最大全額ポイントバック

総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で 「PontaパスポイントUPセレクト」対象商品をご購入いただいたお客さまを対象に、購入金額の全額相当分をポイント還元する抽選を実施します。

他にもさまざまなサービスでポイント還元やクーポンの提供を実施予定です。

詳細はこちら（https://prcp.pass.auone.jp/pontapass-matsuri/index.html?medid=pr_release&srcid=none&serial=matusuri1&branch=20260129）をご確認ください。

※提供期間はサービスごとに異なります。

2. 新規加入者向けポイントプレゼント・抽選キャンペーン

(1)ポイントプレゼント

・キャンペーン特典：300Pontaポイント

・適用条件：期間中に以下１.２.を満たすこと

１.Pontaパスに加入

２.加入当月中にエントリーボタンを押下

・期間：2026年1月9日10:00～3月31日23:59

(2)最大20,000ポイント当たる抽選

・キャンペーン特典：抽選で以下のPontaポイントが当たります。抽選は各月1回実施します。

1等：20,000ポイント（各月10名）

2等：1,000ポイント（各月200名）

3等：500ポイント（各月2,000名）

・適用条件：各期間中に以下１.～３.を満たすこと

１.Pontaパスに加入

２.専用ページからエントリー

３.対象決済期間にau PAY(コード支払い)を利用して、対象店舗（ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100／一部対象外店舗あり）で累計1,000円以上決済 ※タバコを除く

・対象決済期間：

1月に加入した方：2026年1月9日(金) 10:00～1月31日(土) 23:59

2月に加入した方：2026年2月1日(日) 00:00～2月28日(土) 23:59

3月に加入した方：2026年3月1日(日) 00:00～3月31日(火) 23:59

※エントリーボタンには「Pontaパス」アプリに表示されるバナーから遷移できます。

※ローソンの店頭(POSレジ)でご入会いただいたお客さまはキャンペーン対象外となります。

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートなど、さまざまなサービスが利用できる月額制のサブスクリプションサービスです。「ポイント経済圏」の先の価値を訴求し、デジタルとリアルでライフスタイルを支える仕組みが評価され、2025年度グッドデザイン賞を受賞しました。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。