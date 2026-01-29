アディエム「Box連携プラグイン for kintone」がBoxエコシステムソリューションに認定

株式会社アディエム

株式会社アディエム（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：下村 雅之、以下 アディエム）が

提供する「Box連携プラグイン for kintone」が、インテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」のエコシステムソリューションに登録されました。

本プラグインは、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」とBoxを連携し、業務データとファイル管理を一体化するソリューションです。

◆ アディエムが提供する「Box連携プラグイン for kintone」について

「Box連携プラグイン for kintone」は、アディエムがkintoneを活用した業務改善支援の現場で培った知見をもとに開発した、kintone専用のBox連携プラグインです。

本プラグインにより、以下のような運用を実現します。

- kintoneのレコード登録・更新に連動し、Box上にフォルダを自動生成- 図面・画像・動画などの大容量ファイルをBoxで一元管理- kintone画面上からBoxファイルを直接確認・操作- ファイル管理はBox、業務データはkintoneという役割分担による運用最適化

アディエムは、本プラグインを通じて、kintoneの柔軟な業務アプリ構築力と、

Boxのセキュアなコンテンツ管理基盤を組み合わせた実務に即した連携環境を提供します。

製品名：Box連携プラグイン for kintone

製品サイト：https://adiem.jp/kintone-plugin/box-connect/

製品関連記事：https://adiem.jp/blog/box-integration-pluginintone-large-files/

◆ Boxエコシステムソリューション × アディエムの業務に定着するDX支援

アディエムが提供する「Box連携プラグイン for kintone」によって、kintoneを使った業務の流れに

沿って、Boxを自然に活用できるようになります。

多くの企業では、業務データはkintone、ファイルはファイルサーバーやクラウドストレージ、といったように、情報が分かれて管理されており、確認や共有に手間がかかるケースが少なくありません。

本プラグインは、こうした業務の分断を解消し、kintone上の業務データとBox上のファイルを

無理なく結び付けます。 アディエムは、ツールを導入すること自体を目的とするのではなく、

現場で使われ続ける「業務に定着するDX支援」を大切にしています。

本登録を機に、Boxとの連携をさらに強化し、提案から導入、運用までを一貫して支援することで、

企業の業務効率化と情報活用をより身近なものにしてまいります。

◆今後の展望における両社のコメント

株式会社Box Japan 社長執行役員 佐藤 範之

このたび、アディエム様の「Box連携プラグイン for kintone」が、

Boxエコシステムソリューションとして登録されたことを大変うれしく思います。

本プラグインにより、kintoneを活用した業務の流れの中にBoxが自然に組み込まれることで、

企業の業務効率改善に貢献できることを期待しています。

Boxは今後も、さまざまな業務アプリケーションとの連携を通じて、 企業の情報活用とコラボレーションを支える基盤としての価値を高めてまいります。

株式会社アディエム 代表取締役 下村 雅之

このたび、「Box連携プラグイン for kintone」がBoxエコシステムソリューションに

登録されたことを、大変うれしく思います。

アディエムはこれまで、中小企業、特に製造業の現場での業務改善支援に取り組んできました。

製造業の現場では、図面や写真、動画などのファイルと、進捗や履歴といった業務データが

分かれて管理されがちで、現場の負担になっているケースが少なくありません。

「Box連携プラグイン for kintone」は、kintoneを使った業務の流れに沿って、Boxを無理なく活用できるようにすることを意識して開発してきたプラグインです。

今回の登録は、製造業の現場を起点に磨いてきた連携が、業種を問わずさまざまな現場で

活用できる点をご評価いただいた結果だと受け止めています。

今後も、製造業をはじめとした現場業務に寄り添いながら、業務に定着するDX支援を提供してまいります。

◆ 製品概要

製品名：Box連携プラグイン for kintone

提供会社：株式会社アディエム

製品サイト：https://adiem.jp/kintone-plugin/box-connect/

◆ 会社概要

会社名：株式会社アディエム

所在地：東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

事業内容：kintone関連プラグインの開発・提供、業務改善支援

Webサイト：https://adiem.jp/

◆ 本件に関するお問合わせ先

株式会社アディエム

Email：cs@adiem.jp