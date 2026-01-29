相模原市内の療育施設を一目で確認できる「相模原市療育施設マップ・紙版」を作成

NPO法人ぴあっと

NPO法人ぴあっと（神奈川県相模原市、代表理事：五十嵐舞子）は、相模原市内の療育施設を一覧で確認できる「相模原市療育施設マップ・紙版」を3,000部作成。市内の療育施設や関係機関で順次配架を開始しました。

本マップは、当法人が運営する「ぴあっと発達情報サイトみかた」にて、2025年11月にリリースした相模原市内の療育施設・福祉サービスの検索機能をもとに、掲載情報を施設・サービスの種類ごとに整理し、紙で一覧して確認できる形にまとめたものです。

■ Web検索だけでは届かない家庭・相談の場にも、支援情報を

ぴあっと発達情報サイトみかた :https://hattatsu-mikata.com/

「ぴあっと発達情報サイトみかた」では、相模原市内の療育施設をマップ検索・条件検索できる機能を提供しています。一方で、Webサイトだけでは、支援を必要としているご家庭の目にとまりにくいという課題もあります。

実際に、

- 療育を探し始めたばかりで、何から調べればいいかわからない- 相談の場で、全体像を見ながら話したい- 家族だけでなく、支援者や行政職員にも共有しやすい形がほしい

といったニーズも多くあり、「目にとまる形で、手に取って見られる情報」の必要性を感じていました。そこで今回、Webだけでは見つけてもらいづらい情報を、より多くの人に届けるために、Webの情報を補完する形で、市内の療育施設を一目で把握できる紙の療育施設マップを制作しました。

■ 仕上がりA6サイズ。地図と一覧、両方で使える紙マップ

A6サイズとコンパクト

本マップは、A3サイズを折りたたみ、仕上がりはA6サイズとなる紙マップです。バッグにも入れやすく、持ち歩きやすい仕様になっています。

【マップ面】相模原市内の療育施設を地図上で一覧表示

本マップには、相模原市内の療育施設や福祉サービスなど223か所を掲載しています。あわせて、市立小学校や特別支援学校も掲載することで、施設を探す際の目安となるよう工夫しました。

【リスト面】施設を種類ごとに整理した一覧表を掲載

地図としても、リストとしても活用でき、初めて療育を探すご家族だけでなく、行政窓口、相談支援員、幼稚園・保育園や学校関係者などの支援者の方々にも使いやすい構成となっています。

■ 3,000部を作成。市内施設・関係機関へ順次配架を開始

「相模原市療育施設マップ・紙版」は3,000部を作成し、現在、相模原市内の障害関係課、陽光園(相模原市立療育センター)や児童発達支援センター、社会福祉協議会などで順次配架を開始しています。

市内の関係機関等で配架

Webサイトでの検索機能とあわせて、紙とWebの両方から、必要な人に必要な支援情報が届く地域づくりを目指していきます。



今後も、掲載情報の更新や配架先の拡大を行いながら、地域で継続的に活用される支援ツールになるよう取り組みを進めていきます。

■「ぴあっと発達情報サイトみかた」について

ぴあっと発達情報サイトみかた

「ぴあっと発達情報サイトみかた」は、2023年9月に開設された、相模原市×こどもの発達支援に関する情報サイトです。当事者・家族・支援者の声をもとに、支援につながる“入口となる情報”をやさしく、分かりやすく届けることを目的に運営しています。

事業所情報のほか、制度解説や体験談、地域イベント情報なども掲載し、「まず知るところから始められる」情報提供を行っています。

■運営団体 NPO法人ぴあっと

ぴあっと発達情報サイトみかた :https://hattatsu-mikata.com/

NPO法人ぴあっとは、『こどもの発達のみかたをふやす』をモットーとし、発達にゆっくりさや凸凹があるお子さんと、ご家族が地域で安心して暮らせる社会をつくるため、相模原市にて2023年４月に活動を開始しました。発達障害や知的障害のある子どもの家族や支援者、専門家などが立場や所属の垣根を超え、子どもたちを通して地域でつながっていくことを目指しています。

NPO法人ぴあっとのHP :https://npo-piatto.jp/

【主な活動】

・ご家族向けのお話会・講座の開催

・相模原×こどもの発達支援の情報サイト「みかた」運営

・発達特性の理解促進のためのオリジナル出前授業を小学校へ実施

・小中学校の発達支援に関するアンケート調査を実施し、保護者126名の声を冊子化・教育委員会等へ

これらの多岐にわたる取り組みが評価され、「さがみはらSDGsアワード2024 審査員特別賞」受賞、「さがみはら子ども・子育て・ママ＆パパ支援大賞2025」本選ノミネート、その他、各種メディアにも掲載していただいています。

団体名 : NPO法人ぴあっと

代表理事 : 五十嵐 舞子

設立 : 2023年(令和5年)４月４日

所在地 : 〒252-0135 神奈川県相模原市緑区大島3197-5

HP : https://npo-piatto.jp

【お問い合わせ】

電話：042-816-3050（平日10時～17時）

メール：info@npo-piatto.jp