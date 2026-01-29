明石ガクトと福田淳が未確認人物を、仲間と一緒に発掘するサークル型ラジオ interfm『UMP～未確認人物倶楽部～』！「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」への参加が決定!!

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

interfm（東京:89.7MHz 横浜:76.5 MHz）にて、毎週木曜日22:30から放送中の番組『UMP～未確認人物倶楽部～』が、国内初の大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」に参加することが決定しました。

近年、日本国内で急速な盛り上がりを見せているポッドキャスト。その勢いは単なるブームに留まらず、新しいライフスタイルの一部として定着しつつあります。この市場のさらなる拡大と文化的な発信を目指し、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーマー、そして個人クリエイターまでが、その垣根を越えて集結する国内初の大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が、2026年3月、赤坂にて開催される運びとなりました。

本イベントは、2日間にわたり、約３０のポッドキャストの「公開収録ステージイベント」を中心に、普段はヘッドホンを通じて一対一で向き合っている「声」を、ステージからの生の声として共有する特別な体験を提供します。さらに、本フェスティバルは「ポッドキャストがもっと好きになる」をテーマにした、多くのポッドキャストラバーズのための企画が用意され、赤坂の街全体を「ポッドキャストのテーマパーク」へと変貌させる、これまでにない全く新しいカルチャーイベントです。

この「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」に、interfmからは『UMP～未確認人物倶楽部～』が参加します。

そして、当日には驚きのゲストを予定。今後の追加発表を、どうぞお楽しみに。

■ 開催概要

イベント名称：JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026

開催日：2026年3月14日(土)・15日(日)

会場：赤坂サカス広場、その他赤坂エリアの施設・店舗

参加番組数：約35コンテンツ（タレントから一般クリエイターまで）

想定動員数：約3万人

主催：JAPAN PODCAST FESTIVAL 運営事務局

公式ウェブサイトにて最新情報を随時更新しております。

URL：https://japanpodcastfes.com/

■番組概要

放送局：インターエフエム（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）https://www.interfm.co.jp/

タイトル：UMP～未確認人物倶楽部～

DJs：明石ガクト・福田淳

放送日時：毎週木曜日22:30～23:00（30分番組）

放送形態：録音

Spotify：https://open.spotify.com/show/7mHzgv7VhRcQW1WBEDu4KR?si=U8mlJSlOTiGP7YDQfGv6tg

番組ハッシュタグ：#UMP897

■DJsプロフィール

明石ガクト（あかし がくと）

1982年生まれ。

静岡市出身。

上智大学在学中に動画制作を始める。2014年6月にONE MEDIAを創業。

国内大手ブランド向けにYouTubeやTikTokなどの動画コンテンツに加え、近年はポッドキャストなど音声メディアにも深く関わりながら、SNS時代のブランドコミュニケーションを一貫して手がける。

2018年に『動画2.0 VISUAL STORYTELLING』（幻冬舎）を上梓。最新の著書『動画大全』（SBクリエイティブ）は韓国・台湾でも出版。

YouTube Works Awards 2022 クリエイターコラボレーション部門代表審査員、TikTok Ad Awards 2024、2025 審査員を歴任。

Instagram：https://www.instagram.com/gakuto_akashi/

X：https://x.com/gakuto_akashi

福田淳（ふくだ あつし）

連続起業家

大阪府生まれ

スピーディ 代表取締役CEO（現任）

STARTO ENTERTAINMENT 創業CEO

ソニー・デジタル・エンタテインメント 創業CEO

日本最大のタレントエージェント経営、世界19カ国での出版事業、ロサンゼルスでアートギャラリー運営、

カリフォルニア全域・日本の沖縄・富士山麓でリゾート開発、無農薬ファーム運営、

エストニアでのデジテルコンテンツ開発、スタートアップ投資など世界中でビジネスを展開。

『好きな人が好きなことは好きになる』など7冊の著書、講演多数。

受賞歴:

カルティエ「チェンジメーカー・オブ・ザ・イヤー」受賞

ワーナー・ブラザース「BEST MARKETER OF THE YEAR」3年連続受賞

日経ウェブ「21世紀をよむITキーパーソン51人の１人」選出

文化庁 「コンテンツ調査会」委員

経済産業省 「情報大航海時代考える研究会」委員

