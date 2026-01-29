【日本初*¹の右腕専門メディア】社長の綺麗事より、右腕の修羅場を。

株式会社ZEKA

人材確保が難しくなる中でも、福利厚生や職場環境の整備によって企業の魅力を高め、遠方からも人材が集まり、定着にもつながった事例が多く報告されています*³。

ただし、施策の正解は一つではありません。採用要件を言語化し、面接・オンボーディング・定着まで設計し切り、発信していく――その鍵を握るのが「右腕」です。

ビジョンを語るのがトップの仕事なら、それを“現実”に落とし込み、現場の摩擦と混沌を引き受けるのも「右腕」です。



株式会社ZEKA（本社：大阪府豊中市）は、2026年1月28日（水）、企業の代表者ではなく、その「右腕（幹部、実務責任者）」の視点から組織のリアルを紐解く新ビジネスメディア『ノンネーム・ヒーロー(NON NAME HERO)』を公開いたします 。

こんな方におすすめ（利用シーン）

・右腕として、修羅場の意思決定を“再現可能な型”として知りたい／言語化したい

・採用・育成・評価など、組織課題の「綺麗事ではない現実」を知りたい

・採用広報で、社長の言葉と異なる発信で“候補者に刺さる言葉”へ翻訳し、応募とミスマッチを減らしたい

※「右腕」とは：代表の単なる補佐ではなく、事業・組織の“実務責任”を担い、意思決定と実行を背負うNo.2／幹部／現場責任者を指します。

背景：なぜ今、「右腕」なのか？

昨今のビジネスメディアは、創業者や代表による華々しい成功ストーリーで溢れています。しかし、当社が実施したビジネスパーソン537名を対象とした意識調査では、「綺麗事じゃない、企業のリアルを知りたい」という回答が35.0%に達しました。*²。

いま多くの企業が直面している“リアル”の中心は、採用難と定着難です。厚生労働省が公表する一般職業紹介状況では、有効求人倍率が1倍を上回る月が続いているなど、人材獲得競争の厳しさがうかがえます。*⁴



さらに中小企業白書では、中小企業・小規模事業者の人材不足が依然深刻であること、また人材不足下では「採用した人材の定着率を高める取組が重要」であることが示されています。*⁵

ビジョンを語るのがトップの仕事なら、そのビジョンを「採用・育成・定着」という現実に落とし込み、現場の摩擦や混沌を引き受けているのは「右腕」たちです。本メディアは、表舞台に出ることの少ない「名もなき英雄（NON NAME HERO）」たちの泥臭い仕事術と、組織を救った決断の物語を記録し、再現可能な形で残すために立ち上がりました。

『ノンネーム・ヒーロー』の4つの特長

1）「右腕の視点」に特化した実戦型ノンフィクション・インタビュー

トップの直観をどう仕組みに変えたか。撤退判断や炎上対応など危機の意思決定まで、再現可能な「判断の型」と「修正のプロセス」を深掘りします。記事は採用広報や社内浸透にも再利用しやすい構成で展開します。

2）歴史から“参謀の極意”を学ぶ『NON NAME TIMES』

現代の事例にとどまらず、本田宗一郎を支えた藤沢武夫など、歴史に名を刻む「偉大なる右腕」たちの戦略を独自の視点で分析。時代を超えて通用する「右腕の生存戦略」をアーカイブ化します。

3）X（旧Twitter）連動：心に刺さる金言を毎日発信

著名人や偉人などが発した、短尺で本質を突く言葉をコンテンツとして毎日紹介しています。

SNS上での二次拡散を狙うとともに、今後はインタビューの裏側なども公開予定です。



4）取材・掲載・共同企画の受付（右腕の推薦も歓迎）

取材対象者の推薦・自薦、運営・編集方針、コラボ企画等への取材の窓口を開設しております。

窓口：https://zeka.jp/nnh/#contact

メディア概要

名称 ：ノンネーム・ヒーロー(NON NAME HERO)

公開日 ：2026年1月28日（水）

URL ：https://zeka.jp/nnh/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=service_promo&utm_content=main_link(https://zeka.jp/nnh/?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=service_promo&utm_content=main_link)

公式X ：https://x.com/NonName_Hero

運営 ：株式会社ZEKA

編集 ：ノンネーム・ヒーロー編集部

問い合わせ：https://zeka.jp/nnh/#contact

*¹ 自社調べ（2026年1月時点／国内の主要検索エンジン・ニュースサイト等における公開情報を基に調査。「右腕」に特化した“インタビュー”を主軸とするビジネスメディアとして）

*² 調査概要：2025年12月実施「ビジネスメディアに関する意識調査」（N=537）

*³ 2025年版中小企業白書のポイント（福利厚生・職場環境整備で人材確保・定着率向上、遠方からも人材が集まった事例）。

*⁴厚生労働省「一般職業紹介状況（令和7年11月分）」有効求人倍率 1.18倍

*⁵2025年版中小企業白書 第4節 人材戦略