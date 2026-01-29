【松屋】松屋60周年記念企画 第2弾　「牛焼肉関連100円引きフェア」開催

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年2月3日（火）10時～2月10日（火）9時59分まで1週間限定で「牛焼肉関連100円引きフェア」を開催いたします。

■これからの牛焼肉、美味しいグレードに絞り込み。上位2ランクの衝撃、まずは100円引きで

松屋をご愛顧いただき誠にありがとうございます。松屋フーズは2026年で60周年を迎えます。60周年記念企画第2弾として、松屋不動の人気メニュー「牛焼肉定食」に使用している牛肉を、上位ランクの美味しいグレードに絞り込みました。まずはこの美味しさを体験していただきたく、牛焼肉関連メニュー100円引きのお得なフェアを開催します。

「牛焼肉定食」は、香ばしくジューシー焼き上げた牛肉に、お好みの焼肉のたれをたっぷり絡めて頬張れば、肉の旨味が広がりご飯が進む王道の味わいです。最後の一口まで、お肉を食べる幸せを存分に堪能できます。まずはこの美味しさを体験してほしい、と強い思いを込めてフェアを実施します。

対象メニューは、王道の「牛焼肉定食」、食欲そそる「牛焼肉ピリ辛炒め定食」、そして香ばしさがたまらない「新焼き牛めし」です。「いつもの定食」を選ぶ日も、「気分を変えてピリ辛」も、「丼でサクッと」も。選びやすいラインナップで、牛焼肉の魅力をまとめて楽しめます。期間限定のお得なチャンスですので、ぜひお試しください！

■松屋の変わらぬ味 焼肉のたれ「ポン酢」美味しさの秘密は高知県産ゆず果汁。

松屋の焼肉のたれは、ポン酢／甘口／バーベキューの3種類。なかでも牛焼肉定食におすすめなのが「ポン酢」です。松屋のポン酢は、こだわりの高知県産ゆず果汁を使用。さっぱりした後味で、牛焼肉の旨味を引き立てます。

■テイクアウトはさらにお得。対象メニュー注文で「豚汁」が100円に！

フェア期間中、牛焼肉100円引きフェア対象メニューをテイクアウトすると、具だくさんの「豚汁」が通常価格より140円引きの100円で購入できます。「牛焼肉＋豚汁」で、食べごたえも温かさも一緒に。忙しい日の持ち帰りにも、満足感の高い組み合わせです。ぜひテイクアウトでお得な牛焼肉メニュー、豚汁で松屋をお楽しみください。

■（予告）松屋60周年企画 第3弾「カルビ焼肉も美味しいお肉で増量フェア」

2026年2月10日（火）10時～、松屋60周年企画 第3弾「カルビ増量フェア」を予定しております。詳細については確定次第改めてお知らせいたしますので、ご期待ください。

対象メニュー

牛焼肉定食

牛焼肉ピリ辛炒め定食

※上記定食メニューに関わるダブル定食・各種セットも、すべて100円引きになります。

新焼き牛めし（小盛、並盛、特盛）

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りにみそ汁は付きません。

お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※定食のライスは、大盛・特盛が無料です。

※店頭通常販売価格から税込み100円引きとなります。

※上記対象メニューをテイクアウトでご購入のお客様に限り、豚汁を100円で販売します。

※株主優待券は上記メニューにご使用いただけます。

株主優待券にて、「各種ダブル定食」ご注文の際は、提供口にて、シングル定食とダブル定食

の差額分をお支払いください。

※「新焼き牛めし」に関しましては、松屋・松のや併設店、松屋・マイカリー食堂併設店での取

り扱いはございません。

開催期間 2026年2月3日（火）10時～2月10日（火）9時59分

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

▶▶おトク情報をチェック

◎お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」

各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)

◎豊富なキャッシュレス決済に対応

キャッシュレス決済はポイント還元がお得。ご利用方法はとっても簡単！

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/(https://www.matsuyafoods.co.jp/qr_payment/)

◎店舗限定で開催中のキャンペーン情報はコチラ！

店舗限定のキャンペーンや、定食ライスおかわり無料店舗などをチェックできます。

URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/(https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/kobetsu/)

◎松屋【公式】X（旧Twitter）アカウント @matsuya_foods

新メニューや各種キャンペーン、地域限定情報、松屋フーズが手がける色々なお店のご紹介などなど、盛りだくさんのエピソードを気まぐれに発信。