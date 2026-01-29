サプライチェーンからの要請に対応する「非上場企業向け気候変動情報開示支援」を提供開始

リクロマ株式会社

気候変動・サステナビリティ領域のコンサルティングを行うリクロマ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤貴大、以下リクロマ）は、大手企業からの環境情報開示要請を受けている非上場企業を対象に、温室効果ガス（GHG）算定、CFP算定、SBT取得、EcoVadis・CDP対応までを一気通貫で支援する新サービスの提供を開始しました。

本サービスは、取引先からの要請レベルに応じて「必要十分な」気候変動情報開示を支援することを特徴としており、過度な対応による負担増を避けつつ、取引継続・信頼確保につながる実務対応を実現します。

■ 背景：非上場・中小企業にも広がる「気候変動開示要請」

サービスの詳細をみる :https://rechroma.co.jp/consulting/sme

これまで気候変動情報の開示は、欧米企業との取引比率が高い非上場企業を中心に求められてきました。しかし、昨年からは、外資系大手企業や国内のメーカー等が、サプライチェーン上の取引先に対してGHG排出量の開示や削減目標の設定を求めるケースが増加しています。

一方で、要請を受ける側の非上場企業からは、「専門用語が難解で自社のみでは対応できない」「顧客の要求レベルが不明瞭」「どこまで厳密に算定すべきか判断がつかない」といった戸惑いの声が多く上がっています。また、EcoVadisやCDPなどの国際的な評価基準への回答も求められるようになり、対応の遅れが取引停止のリスクに直結する懸念も生じています。

■ サービス概要：顧客が「本当に求めている水準」を見極め、過不足なく対応

本サービスは、非上場企業が取引先から求められる気候変動対応を、最小限の負荷で確実に満たすことを目的とした実務支援サービスです。

提供内容（ワンストップ支援）

- 温室効果ガス（GHG）排出量算定（Scope1・2・必要に応じてScope3）- 製品カーボンフットプリント（CFP）算定・開示- 削減目標（SBT）設定・申請支援（中小企業向けSBT含む）- EcoVadis回答支援- CDP回答支援（初年度対応・マニュアル提供含む）

顧客からの要請内容を丁寧にヒアリングしたうえで、「第三者保証レベル」から「概算で十分なケース」まで、最適な対応水準を設計します。

■ 特長１.：やりすぎない「必要十分」な情報開示設計

GHG算定やCFPにおいて、取引先が求める水準は一律ではありません。

リクロマでは、顧客の開示方針や将来戦略を踏まえ、

- どの算定範囲が必要か- どの精度が求められているか- 将来的な拡張余地をどう残すか

を整理し、実務負荷の低い運用設計を行います。

■ 特長２.：CFP・SBT・評価機関対応まで一気通貫で支援

CFPやSBTは、取引先自身が算定範囲を明確に示していないケースも多く見られます。

本サービスでは、取引先への確認事項の整理や質問文案の作成まで含めて支援し、現場の不安を軽減します。

また、2027年12月まで認められている中小企業向けSBTの適用可否判断から取得支援まで対応します。

■ 特長３.：大企業・グループ会社支援の知見を活かした実務支援

リクロマは、上場企業やその連結子会社（従業員数十名規模）への支援実績を多数有しており、「取引先（大企業）がサプライヤーに実際に求めているレベル感」を把握しています。

そのため、「評価を取りに行くための過剰対応」ではなく、「取引継続・信頼確保に直結する」実務対応に集中した支援が可能です。

■ よくある相談例

- 取引先からGHG提出を求められ、締切まで1ヶ月を切っている- 要請内容が曖昧で、何から手を付ければよいか分からない- 初めてのEcoVadis／CDP対応で社内リソースが足りない

こうしたケースでも、短期間での対応実績を踏まえ、柔軟に支援します。

■ 今後の展望

詳細はこちら :https://rechroma.co.jp/consulting/sme

今後、サプライチェーンを通じた気候変動対応の要請は、外資系企業だけでなく国内企業からも段階的に拡大していくと見込まれます。

リクロマは本サービスを通じて、非上場企業が「突然の開示要請」に振り回されることなく、取引先との関係性を強化しながら持続的な成長につなげるための実務基盤づくりを支援してまいります。

リクロマ株式会社について

リクロマ株式会社は、気候変動・サステナビリティ領域における戦略設計と情報開示の専門ファームです。制度対応にとどまらず、「なぜ・何を・どう伝えるか」を軸に、企業が社会との関係性を再設計できるよう支援しています。CFP算定支援をはじめ、200件超の開示支援実績と、Eラーニング事業による知の普及を通じて、企業活動と地球環境のより良い関係性をともにつくるパートナーとして伴走しています。



■会社概要

商号 ： リクロマ株式会社

所在 ： 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町1－10 いちご南平台ビル 2F

代表者名： 加藤 貴大

設立 ： 2018年 4月

HP ：https://rechroma.co.jp/



■本件に関する問い合わせ先

リクロマ株式会社

Tel：03-4400-4893

Mail：info@rechroma.co.jp