z²/敷嶋てとら/酔シグレの3組が出演決定！生配信番組「アワステ」第67回が開催！

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年1月30日(金) 22:00より、無料で誰でも参加できるオンライン空間「ラウンジ」で、ネットシーンを中心とした注目アーティストなどを毎回ゲストに招き、有識者であるMCとともにシーンの次のステージを切り開く番組「AWAステージ（通称：アワステ）」の第67回を開催いたします。

第67回のゲストには、Kawaii、青色、儚いものが大好きで自分の心をうたにしている“z²”、ディストピア在住、動画勢VTuber&VSinger“敷嶋てとら”、楽曲制作はすべてcomposerの香音（KANON）が手がけ、vocalは楽曲ごとにフィーチャリングアーティストを迎えるスタイルで、物語×音楽をテーマに幅広いジャンルの楽曲をリリースする“酔シグレ”の3組が出演決定！

番組MCは、AWA公式のネット発キュレーターであり、年間100組以上のVTuberが出演するイベントスペース「秋葉原エンタス」のアドバイザーで国内外でDJ活動も行うTAKUYA the bringerとライター/編集の森山ド・ロ、バーチャルシンガーの式部めぐりが担当。

リスナーとインタラクティブな交流が可能な「AWAラウンジ」ならではのトークや企画にご期待ください。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやアーティストとの交流など、よりお楽しみいただけます。

■「アワステ」第67回概要

開催日時：2026年1月30日（金）22:00～24:00

ゲスト： z²/敷嶋てとら/酔シグレ

メインMC：TAKUYA the bringer

サブMC：式部めぐり、森山ド・ロ

※出演が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_awastage_0130_pr



■z²

z²と書いてゼゼと申します。Kawaii、青色、儚いものが大好きで自分の心をうたにしています。

■敷嶋てとら

ディストピア在住、動画勢VTuber&VSinger。

ディストピアとは何の関係もない動画をYouTubeチャンネルにて投稿中。



■酔シグレ

2021年2月より活動開始。楽曲制作はすべてcomposerの香音（KANON）が手がけ、vocalは楽曲ごとにフィーチャリングアーティストを迎える、または自身が担当するスタイル。

クラシカルで異国情緒あふれる楽曲から、重厚なバンドサウンドまで幅広い曲調を展開している。

2023年からは主催イベントも年数回開催。

朗読劇とライブを融合させたライブイベント「吟遊詩人シリーズ」は高い人気を集め、ノベルゲーム化も決定している。代表曲「藍悼花-aitouka-」はMV400万再生、ストリーミング1500万再生を突破。



■TAKUYA the bringer

Founder Selecta Fukuoka / Advisor Akihabara ENTAS

VTuberのオリジナル楽曲を中心に、国内外でDJ活動を展開。

ラジオ番組「VTuber Music DJ's #VMDJ」のNavigatorとして、VTuber音楽の魅力を発信。また、音楽配信アプリ「AWA」公式番組「#アワステ」でもメインMCを務め、幅広いリスナー層に支持される。

JR西日本、サンリオ、バンダイナムコなど大手企業主催のイベントをはじめ、国内外のDJイベントに多数出演し、リアルとバーチャルをつなぐ音楽シーンの先駆者として活躍中。



Xアカウント： https://twitter.com/selecta_takuya?s=21&t=ItGm0M7QrBIzzZ30k3K6PA(https://twitter.com/selecta_takuya?s=21&t=ItGm0M7QrBIzzZ30k3K6PA)

TAKUYA the bringer アカウント：https://mf.awa.fm/3I8TSk9

■式部めぐり

バーチャルでエレクトロミュージックを歌う、紫式部に憧れるこじらせ系文学少女。愛称「しきめぐ」。夢は、月みたいなアイドルになること。2020年2月に個人活動VTuber・Vsinger を開始。1st Single「Aqua Loop(feat. TEMPLIME)」はiTunesエレクトロチャート1位獲得し、以降もエレクトロミュージックを中心Vsingerとしてオリジナル楽曲のリリース、歌唱・作詞の提供、ライブ出演等を行う。大人で甘やかなキャンディボイスが特徴。YouTubeでは音楽中心にオリジナル楽曲のミュージックビデオ、カバー動画を投稿。Twitchでは公式パートナーとしてゲーム中心に生配信も実施している。



■森山ド・ロ

ライター / 編集。1988年生まれ、長崎出身。Clairoとラブリーサマーちゃんが好き。

