背徳感マシマシ！チョコパイ史上 クリーム最大の400％（※1）『生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞』

株式会社ロッテ(東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹 以下、ロッテ)は2月3日(火)に、

ロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドデザートとなった「生 チョコパイ」シリーズから、ふわふわ食感、超たっぷりクリーム（※1）を楽しめる「生 チョコパイ＜4倍盛り＞」を全国のコンビエンスストア限定で発売します。通常の生 チョコパイと比較し、クリーム量・チョコレート量を20％アップ（※2）し、さらに大満足な一品に仕立てました。たっぷりクリームの生 チョコパイの絶妙な味わいをぜひお楽しみください。

※1 当社通常チョコパイ比

※2 当社生 チョコパイ比

商品特長

生 チョコパイ＜クリーム４倍盛り＞ コンビニエンスストアでのテスト販売の反響

- チョコパイ史上最大のクリーム量（※1）を誇り、背徳感マシマシ仕立てで楽しめる「生 チョコパイ」が新登場！- いつもの生 チョコパイのクリーム量・チョコレート量が20％アップ（※2）してさらに大満足な品質です。- 本格的な味わいながら、スプーンやフォークを使わず、仕事や家事の合間でも食べやすい仕上がりになっております。- 全国のコンビニエンストア限定の商品です。[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2579_1_5f2f711a50ec59ca322ea0ce7b3d1628.jpg?v=202601291121 ]

全国発売前に一部エリアのコンビニエンスストアでテスト販売を実施し、好調な販売結果を得ることができました。

SNSでは「クリームがたっぷりで満足した」「どこに売っているの？見つからない？」などの声をいただきました。

購入いただいた方に行った調査では、「96％の方がが美味しい」「92％の方がまた購入したい」と、とても好評をいただきました。

「生 チョコパイ」商品ラインナップ

ロッテのロングセラーブランド「チョコパイ」がチルドになって登場した「生 チョコパイ」。

2021年11月に関東甲信越でのエリア発売後、徐々に展開エリアを拡大し、ロッテチョコパイが発売40周年を迎えた2023年に全国販売した商品です。

SNSでは発売以降、 「チョコパイ好きにはたまらない」 「ケーキやクリームがふわふわで美味しい」などの反響があり、特にたっぷり入ったクリーム量の満足感に大変ご好評いただいております。

季節に合わせた商品もご用意しておりますのでぜひ、さまざまな生 チョコパイの味わいをお楽しみください。

