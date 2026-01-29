【SNSで話題】ピメルの「うそつき眉マスカラ」が待望の定番化！とかすだけで決まる、パリパリしない“うすふわ眉マスカラ”が新色＆限定色を追加して登場！

株式会社pdc

株式会社ｐｄｃ(本社：東京都港区、代表取締役：藤井敬二)は、美容系クリエイター「ありちゃん」プロデュースのもと、メイクブランド「ピメル」より、とかすだけで眉の存在感を“ふんわり”ぼかす「うそつき眉マスカラ マイルドベージュ」を定番商品として発売いたします。

発売当初からSNSでは「パリパリしない」「脱色したみたいに垢抜ける」「定番化してほしい」などの声が寄せられ、今回ついに定番化が決定。

さらに、新色“ナチュラルブラウン”と、限定色の“ダスキーローズ”(一部企業先行発売2月20日/一般発売3月18日)を加えた計3色で展開します。

◆店頭での発売日は各店舗により異なります。

◆2月20日 12:00よりｐｄｃ公式オンラインショップにて販売いたします。

■開発背景：眉メイクの「失敗しやすさ」を徹底研究

眉マスカラは「ムラになりやすい」「地肌につく」「眉毛がパリパリに固まる」といった悩みの多いアイテム。さらに、塗ると顔の印象がのっぺり見えてしまうという声も寄せられていました。

そこでピメルは、眉メイク特有の失敗要因を見直し、

“とかすだけで仕上がる”ブラシ構造 × “ふんわり質感”の液設計を追及。眉マスカラを苦手に感じている人でも、簡単に“自然で柔らかいうすふわ眉”をつくれる処方に仕上げました。

～脱のっぺり眉！とかすだけで決まる、圧倒的ナチュラルなうすふわ眉～

■眉マスカラなのに“パウダー級のふんわり感”

コンシーラー効果×ふんわりパウダー処方で、自然な抜け感のある“うすふわ眉”を叶えます。

・コンシーラー効果：自眉の色をしっかりカバーし、自眉の色味を補正

・ふんわりパウダー：細かい丸いパウダーが、べたつかずふわっと軽い仕上がりを実現

■“うすふわ処方”で固まりにくく、パリパリしにくい

ぷるっとしたゲル状のオイルと皮膜剤をバランスよく配合。

液がなめらかに伸びることで、かちっと固まりすぎない、ふわっとした毛流れをキープします。

■とかしながら塗れる、テクニカルブラシ

少し硬めのブラシを採用し、スクリューブラシのように眉毛をとかしやすい設計に。さらに毛足の長いブラシが地肌に液をつきにくくし、眉毛1本1本をしっかりキャッチして均一に塗れます。

■汗・水・皮脂・こすれに強い

マルチプルーフで長時間つけたてのような高発色をキープします。

■メイクしながら眉毛ケア 5種の美容液成分配合

【保湿成分】ヒアルロン酸/パールエキス*¹/ビタミンE*²

【眉毛保護成分】パンテノール/ツバキオイル

■なりたい雰囲気で選べる3色展開に

限定発売時に好評だった「マイルドベージュ」は定番化。

さらに、自然な抜け感でシーンを問わず使える万能カラー「ナチュラルブラウン」、ほんのりピンクの血色感をプラスし女性らしさを演出する「ダスキーローズ」(数量限定)を加え、3色で展開します。

うそつき眉マスカラ ラインナップ(左から)

●ピメル うそつき眉マスカラ ＭＢ 1,320円（税抜価格1,200円）

●ピメル うそつき眉マスカラ ＮＢＲ 1,320円（税抜価格1,200円）

●ピメル うそつき眉マスカラ ＤＲ 1,320円（税抜価格1,200円）※限定色

※限定色ＤＲは一部企業先行発売2月20日/一般発売3月18日

〈使い方〉

眉頭から、眉毛の流れに沿って根元から毛先にむけてとかすように塗布してください。

*¹加水分解コンキオリン*²トコフェロール

ピメル プロデューサー・ありちゃん プロフィール

新卒で@cosmeに入社。正社員として４年間働いた後に独立し、「毎月の支出の半分をコスメに充てる女」のキャッチフレーズで発信したコスメレビューシリーズの人気に火が付き、現在はSNS総フォロワー数100万人を突破。2021年には「TikTok CREATOR AWARD 2021」にて、ファッション・ビューティ部門のファイナリスト5名に選出。2022年には、「YouTube Fanfest」にビデオ出演。

＜ありちゃん公式SNS＞

YouTube ：@arichan_make(https://www.youtube.com/@arichan_make/videos)

TikTok ：@arichan_make(https://vt.tiktok.com/ZSJrN322V/)

Instagram ：@niinana27(https://www.instagram.com/niinana27/)

＜ピメルについて＞

2012年にコスメブランドとしてスタート。

2022年「自分の魅力を最大限に引き出せるコスメブランド」をコンセプトにリブランディング、美容系クリエイターありちゃんをアドバイザーに迎えて発売した「#うそつきマスカラ」が大ヒット！以来“うそつきライン”が若い女性を中心に支持されている。さらに2025年4月にはありちゃんをブランドプロデューサーに迎え、新たに「あざむきライン」をローンチ。

うそつきライン コンセプト

～さっと仕込んで、私らしさ引き出す～

いつも決まったメイクをしているけれど、垢抜けたい...

自分らしさを最大限に引き出し、メイク初心者でも

簡単に垢抜けられる、輝くあなただけの魅力。

あざむきライン コンセプト

～自信は、私が塗り重ねる～

弱い自分を騙して、もう一歩踏み出したい時がある。

その時、コスメは小さな力かもしれないけれど、決して無力じゃない。ただメイクをするのではなく、まるで自信を塗り重ねるように。日々戦う私たちに、コスメという盾を。

