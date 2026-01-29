二宮和也さん主演映画『８番出口』Blu-ray＆DVDが2月4日発売！　アニメイト池袋本店では、「無限ループトイレットペーパー」など豪華非売品アイテムが抽選で当たる発売記念キャンペーンを実施!!

写真拡大 (全5枚)

株式会社アニメイトホールディングス



△Blu-ray 豪華版

△A賞：映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー（上）／B賞：映画『８番出口』ご案内ToDo メモ（下）


キャンペーンの詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114361


株式会社アニメイトは、「映画『８番出口』Blu-ray・DVD 発売記念キャンペーンinアニメイト」を、2026年2月3日～2月15日までアニメイト池袋本店にて開催いたします。



期間中、2月4日に発売となる映画『８番出口』Blu-ray・DVD 豪華版のどちらか1点（通常版は対象外）をご購入につき、1回抽選会にご参加いただけます。当選された方には、A賞なら「映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー」を、B賞なら「映画『８番出口』ご案内ToDo メモ」を、そしてC賞なら「撮影現場で使用した地下通路タイル」をプレゼントいたします。



いずれも貴重な非売品アイテムとなっているので、ぜひチェックしてみてください！




■キャンペーン情報


映画『８番出口』Blu-ray・DVD 発売記念キャンペーンinアニメイト


開催期間：2026年2月3日～2月15日


開催場所：アニメイト池袋本店


開催内容：期間中、対象商品をいずれか1枚ご購入につき、1回抽選会にご参加いただけます。当選された方には景品をプレゼントいたします。


景品内容：


＜A賞＞映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー（非売品）…3名様


＜B賞＞映画『８番出口』ご案内ToDo メモ（非売品）…4名様


＜C賞＞撮影現場で使用した地下通路タイル（非売品）…1名様


対象商品：


映画『８番出口』Blu-ray 豪華版


映画『８番出口』DVD 豪華版


※通常版は対象外となります。




△A賞：映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー

△B賞：映画『８番出口』ご案内ToDo メモ



■商品情報



△Blu-ray 豪華版

映画『８番出口』Blu-ray・DVD


発売日：2026年2月4日


価格：


Blu-ray 豪華版（2枚組）8,888円（税込）


DVD 豪華版（2枚組）7,777円（税込）


DVD 通常版　4,400円（税込）



豪華版内容：


＜本編ディスク＞


・本編


・予告編集（特報／予告／TVスポット／WEB CM／映画化発表映像）



＜特典ディスク＞


・メイキング映像


・公開記念特番「８番出口」の入口


・カンヌ国際映画祭ダイジェスト映像


・釜山国際映画祭ダイジェスト映像



＜封入＞


・特製ブックレット


・A6クリアファイル


・ステッカーセット


・L版ブロマイド







※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。


※商品仕様・デザインは予告なく変更になる場合がございます。




■権利表記


発売元：STORY inc.


販売元：東宝


(C)2025 映画「８番出口」製作委員会




■関連URL


映画『８番出口』Blu-ray・DVD 発売記念キャンペーンinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114361)



映画『８番出口』アニメイト通販商品ページ


・Blu-ray 豪華版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3314533/)


・DVD 豪華版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3314534/)


・DVD 通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3314535/)



映画『８番出口』公式サイト(https://exit8-movie.toho.co.jp)




■映画『８番出口』とは


インディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作し、累計販売本数200万本超の世界的大ヒットを記録した、異変探し無限ループゲームの実写映画。


公開前から話題を集め、日本だけでなくアジア、ヨーロッパなど30以上の国と地域でも上映されるなど、好評を博しました。