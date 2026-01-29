二宮和也さん主演映画『８番出口』Blu-ray＆DVDが2月4日発売！ アニメイト池袋本店では、「無限ループトイレットペーパー」など豪華非売品アイテムが抽選で当たる発売記念キャンペーンを実施!!
キャンペーンの詳細はこちら！ :
株式会社アニメイトは、「映画『８番出口』Blu-ray・DVD 発売記念キャンペーンinアニメイト」を、2026年2月3日～2月15日までアニメイト池袋本店にて開催いたします。
期間中、2月4日に発売となる映画『８番出口』Blu-ray・DVD 豪華版のどちらか1点（通常版は対象外）をご購入につき、1回抽選会にご参加いただけます。当選された方には、A賞なら「映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー」を、B賞なら「映画『８番出口』ご案内ToDo メモ」を、そしてC賞なら「撮影現場で使用した地下通路タイル」をプレゼントいたします。
いずれも貴重な非売品アイテムとなっているので、ぜひチェックしてみてください！
■キャンペーン情報
映画『８番出口』Blu-ray・DVD 発売記念キャンペーンinアニメイト
開催期間：2026年2月3日～2月15日
開催場所：アニメイト池袋本店
開催内容：期間中、対象商品をいずれか1枚ご購入につき、1回抽選会にご参加いただけます。当選された方には景品をプレゼントいたします。
景品内容：
＜A賞＞映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー（非売品）…3名様
＜B賞＞映画『８番出口』ご案内ToDo メモ（非売品）…4名様
＜C賞＞撮影現場で使用した地下通路タイル（非売品）…1名様
対象商品：
映画『８番出口』Blu-ray 豪華版
映画『８番出口』DVD 豪華版
※通常版は対象外となります。
△A賞：映画『８番出口』無限ループトイレットペーパー
△B賞：映画『８番出口』ご案内ToDo メモ
■商品情報
△Blu-ray 豪華版
映画『８番出口』Blu-ray・DVD
発売日：2026年2月4日
価格：
Blu-ray 豪華版（2枚組）8,888円（税込）
DVD 豪華版（2枚組）7,777円（税込）
DVD 通常版 4,400円（税込）
豪華版内容：
＜本編ディスク＞
・本編
・予告編集（特報／予告／TVスポット／WEB CM／映画化発表映像）
＜特典ディスク＞
・メイキング映像
・公開記念特番「８番出口」の入口
・カンヌ国際映画祭ダイジェスト映像
・釜山国際映画祭ダイジェスト映像
＜封入＞
・特製ブックレット
・A6クリアファイル
・ステッカーセット
・L版ブロマイド
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※商品仕様・デザインは予告なく変更になる場合がございます。
■権利表記
発売元：STORY inc.
販売元：東宝
(C)2025 映画「８番出口」製作委員会
■関連URL
映画『８番出口』Blu-ray・DVD 発売記念キャンペーンinアニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114361)
映画『８番出口』アニメイト通販商品ページ
・Blu-ray 豪華版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3314533/)
・DVD 豪華版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3314534/)
・DVD 通常版(https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3314535/)
映画『８番出口』公式サイト(https://exit8-movie.toho.co.jp)
■映画『８番出口』とは
インディーゲームクリエイター・KOTAKE CREATE氏がたったひとりで制作し、累計販売本数200万本超の世界的大ヒットを記録した、異変探し無限ループゲームの実写映画。
公開前から話題を集め、日本だけでなくアジア、ヨーロッパなど30以上の国と地域でも上映されるなど、好評を博しました。