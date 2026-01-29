『勝利の女神：NIKKE』第2回オーケストラコンサート「Unbreakable Memories」日本公演、2026年1月31日に開催！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、背中で魅せるガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』において、第2回オーケストラコンサート日本公演 「NIKKE ORCHESTRAL CONCERT『Unbreakable Memories』」 を、2026年1月31日（土）に開催します。

戦場に響く銃声と共に、数々の名曲で世界を魅了し続ける『NIKKE』のサウンド。本公演は、前回公演で高い評価と大きな反響を獲得したNIKKEオーケストラコンサートの第2弾として開催されるもので、昼・夜の2公演を予定。チケットは現在好評販売中で、多くの指揮官から注目を集めています。あわせて、会場限定の物販や来場者特典の情報も公開されており、当日ならではの特別な体験にご期待ください。

▼第1回コンサートの様子はこちら：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IOOMUi2g51w ]

▼本コンサートの記念映像：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ns4AOxVHVhg ]

■公演概要

会場：東京国際フォーラム ホールA

公演日：2026年1月31日（土）

昼公演：12:30開場／14:00開演

夜公演：17:00開場／18:30開演

公式サイト：https://nikke-concert.jp/s/nikke/

公式X（旧Twitter）：@NIKKECon_Japan(https://x.com/NIKKECon_Japan)

■豪華音楽陣が集結、NIKKEサウンドを新たな次元へ

『勝利の女神：NIKKE』の音楽は、力強いロックサウンドを軸に、感情を揺さぶる旋律で多くのファンを魅了してきました。本コンサートでは、そうしたゲーム内楽曲をフルオーケストラ編成で再構築。壮大かつ繊細なアレンジによって、これまでとは異なる新たな音楽体験をお届けします。音楽会場では、プレイヤーにおなじみのニケたちが演奏家として表現され、視覚面でも特別な演出を実施。NIKKEの世界観を、音と映像の両面から体感できるステージとなっています。

■実力派クリエイターによる盤石の音楽チーム

●音楽監督・編曲：高木洋（Legato Music, Inc.）

数々のゲーム・コンサート作品を手がける作曲家。『勝利の女神：NIKKE』オーケストラコンサートでは前回公演に続き、音楽監督・編曲・指揮を担当。その表現力に高い評価を受けています。

●NIKKE サウンドディレクター：Cosmograph

『勝利の女神：NIKKE』の音楽世界を支えるサウンドディレクター。ゲーム内楽曲の魅力を最大限に引き出す形で、本公演の音楽制作にも参加しています。

●ボーカル：Pernelle.／Sunnie

Pernelle.は「The Clarion Call」「In Neverland」など、NIKKEを代表する楽曲でボーカルを担当。Sunnieは「Unbreakable Sphere」などの楽曲に参加し、透明感と力強さを併せ持つ歌声で作品世界を彩ってきました。本公演では、オーケストラ演奏に加え、両名による生歌唱も披露される予定です。

■音楽×演技が融合する、特別なステージ演出

本コンサートは、従来のオーケストラ公演にとどまらず、歌唱パートに加えてキャラクターの魅力を引き出す演出も予定されています。Pernelle.、Sunnieによるライブパフォーマンスのほか、シンデレラやエイブのキャラクターボイスを担当する声優陣の登壇も予定されており、音楽と演技が交差する、NIKKEならではのステージをお届けします。

■会場限定グッズ・来場者特典も展開予定

公演当日は、来場者特典として本コンサート限定デザインのアイテムを配布します。さらに、会場ではオーケストラコンサートならではの限定グッズ販売も実施されます。ここでしか手に入らない特別なラインナップは、指揮官必見の内容となっています。

「NIKKE ORCHESTRAL CONCERT『Unbreakable Memories』」のチケットは現在販売中です。音楽を通じて描かれる「Unbreakable Memories（消えない思い出）」を、ぜひ会場でご体感ください。2026年1月31日（土）、東京国際フォーラムにて、指揮官の皆さまのご来場をお待ちしております。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。