LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル京都）桜の季節を先取りする「春待ちのイルミネーション」を2月13日よりスタート

京都府、京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会および三井不動産株式会社が主催する、夜の京都府立植物園を舞台とした没入型体験イベント「LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル京都）」では、冬から春へと移ろう季節を光で表現する演出「春待ちのイルミネーション」を、2026年2月13日から3月31日にて開催します。

会期中は、春演出にあわせて人気のオリジナルグッズに新たなラインナップが加わるほか、日本発のライフスタイル ビューティーブランド

「THREE」と共催する香りの体験型インスタレーション「THE ROOM OF（IN）SCENTS」、株式会社 明治とのコラボレーション企画「Chocolate & Light」など、植物・光・香り・味わいが重なり合う複数の特別企画を展開。季節の変化に寄り添いながら、その時期ならではのLIGHT CYCLES KYOTOの世界観を体感できる夜の植物園をお届けします。

一昨年、約8万5千人を動員し大好評を博したアートナイトイベント「LIGHT CYCLES KYOTO」では、冬から春へと移ろう季節にあわせ「春待ちのイルミネーション」を開催します。なからぎの森を中心に、植物が芽吹き、新緑へと向かって成長していく過程に寄り添う光の演出やライトアップを展開し、春の訪れを静かに感じられる空間を創出します。会期後半には、桜の開花時期にあわせた期間限定の桜ライトアップも予定。夜の園内に浮かび上がる桜の表情とともに、昼とは異なる春の植物園の魅力をお楽しみいただけます。

時間：「LIGHT CYCLES KYOTO」の開催時間に準じて実施

料金：無料（LIGHT CYCLES KYOTOの入場チケットが別途必要）

※詳細は公式サイトにて順次ご案内いたします。

オリジナルグッズ情報｜人気アイテムに新ラインナップが加わります

CCCアートラボが運営する「KYOTO BOTANICAL GARDENS STORE」では、通年で展開しているオリジナルグッズに加え、今期より新たなアイテムがラインナップに加わります。京都府立植物園のほど近く、北大路商店街に店を構える伊藤珈琲との取り組みとして、同店のコロンビアブレンド・ドリップバッグに、大森文庫※の日本画をあしらった京都府立植物園コラボラベルが新たに登場。コロンビア豆由来のやわらかな酸味と、フルーティーで爽やかな後味が特徴の一杯は、ご自宅用はもちろん、来園の記念や贈り物にもおすすめです。

また、京都府立植物園で剪定された樹齢100年以上のヒマラヤスギをアップサイクルし、白檀オーガニックミストのByaku（ビャク）が新たな命を吹き込んだByaku Parfum Maisonのアロマストーンおよびアロマウッドが追加されます。植物園の記憶を宿す素材に、白檀オーガニックミストをまとわせることで、香りと素材が空間と重なり合う瞬間をお楽しみください。植物や土地の記憶を大切にした、京都府立植物園ならではのラインナップを、ぜひ店頭にてご覧ください。

Byaku Parfum Maison 植物園アロマストーン (ヒマラヤスギ) 2,200円(税込)Byaku Parfum Maison 植物園アロマウッド (ヒマラヤスギ) 2,200円(税込)伊藤珈琲 ドリップバッグ 京都府立植物園コラボラベル 1P 220円(税込)／5Pセット1,100円(税込)

※大森文庫: 1924年、京都府立植物園は第10代京都府知事・大森鐘一の発案により大正天皇即位を記念して開園しました。その功績を称え、多くの寄附によって設立されたのが、植物・園芸の貴重な書物約3,000冊を収蔵する「大森文庫」です。

自分の気持ちを香りに？体験型インスタレーション「THE ROOM OF（IN）SCENTS」

香りで意識を研ぎ澄まし、新たな感覚へと導く特別企画「THE ROOM OF（IN）SCENTS（ザ ルーム オブ イン センツ）」を開催します。冬から春へと移ろう園内で、植物の生命力と香りを感じながら、五感で楽しめる体験型のインスタレーション。また、同期間中は、園内の「KYOTO BOTANICAL GARDENS STORE」 にて、THREE製品を実際にご購入いただけます。樹木や花々が織りなす自然の美しさに、THREEの世界観を重ね合わせ、訪れる方々に新しい癒しと発見をお届けします。ぜひこの機会に、自然と調和するひとときをご体感ください。

期間：2月3日（火）～3月31日（火）

時間：観覧温室の開室時間および「LIGHT CYCLES KYOTO」の開演時間に準じて実施いたします。

※詳細は「LIGHT CYCLES KYOTO(https://lightcycles-experience.com/kyoto/)」公式サイトまたは「THREE(https://www.threecosmetics.com/)」公式サイトをご確認ください。

場所：観覧温室

料金：無料（温室開室時間内：別途入園料／「LIGHT CYCLES KYOTO」開演時間内：別途入場チケットが必要）

予約：不要

共催：株式会社ACRO（THREE）

THREE

精油をはじめとする植物の恵みを用いて、多機能にアプローチするホリスティックケア。モードなインスピレーションを、一人ひとりの表情へ調和させるメイクアップ。そして、日常に心地よさと洗練をもたらすライフスタイルの提案。自分らしいバランスを見つけられる心地よさを、「心・からだ・肌」のすべてに。

3は、「創造」を象徴する数。THREEは、相反する「2つの価値」を交差させ、「第3の価値」を生み出すブランドです。

バレンタインシーズン限定｜明治とのコラボレーションによる、来場者へのチョコレートプレゼント

LIGHT CYCLES KYOTOでは、明治とのコラボレーションによるバレンタインシーズン限定企画「Chocolate & Light」として、バレンタイン期間中に、会場に来場された方を対象にチョコレートの配布を実施します。

京都府立植物園の観覧温室には、チョコレートの原料となるカカオの木が育てられており、来園者は一年を通して、その姿を目にすることができます。本企画では、植物園という特別な場所を舞台に、チョコレートの原料であるカカオを「植物」としても身近に感じていただくひとときをお届けします。LIGHT CYCLES KYOTOの幻想的な光景とともに、バレンタインならではの小さな“贈りもの”をお楽しみください。

期間：2月12日（木）～2月14日（土）

時間：「LIGHT CYCLES KYOTO」の開演時間に準じて実施いたします。

※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。※チョコレートは、お帰りの際にお渡しいたします。

■LIGHT CYCLES KYOTO開催概要

■Moment Factory について

Moment Factory（モーメント・ファクトリー）は幅広い分野のエキスパートが集まったマルチメディア・スタジオです。Moment Factory は、映像、照明、建築、音響、特殊効果といった様々な専門分野を統合し、世界中の人々が忘れられない体験を提供することを目的としています。現在はカナダのモントリオール本社を始め、東京、パリ、ニューヨーク、シンガポールに拠点を持ち、2001年の創立以来、550以上ものユニークなプロジェクトを世界各国で展開。チャンギ国際空港、ディズニー、マイクロソフト、ソニー、安室奈美恵、韓国・パラダイスシティ、モントリオール・ノートルダム大聖堂、シンガポール動物園、吉本興業、ユニバーサルスタジオなど、様々な国のクライアントとのコラボレーション実績を有しています。

■三井不動産について

三井不動産は、2024 年 4 月に策定したグループ長期経営方針「＆ INNOVATION2030」において、「エンターテインメントを活用したリアルの体験価値を最大化する街づくり」の推進を掲げております。アート・エンターテインメントの力を通じて、京都府立植物園の新たな魅力の発信およびナイトタイムエコノミーの活性化を目指します。

■京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会について

京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会は、京都の新たな夜の文化観光コンテンツの創造と京都府立植物園が次の100年に向けた将来ビジョンとして掲げた「京都から世界の生物多様性への貢献」の実現に向け、マルチメディアアート体験を通じ、生物多様性保全の意義や人と植物の関係性の気付きを促す体験を企画・実施し、次世代を担う若者やインバウンド等を惹きつける新たな魅力を創出することを目的に設立された組織です。「LIGHT CYCLES KYOTO」（ライトサイクル京都）の実施に当たり、地元商店街等の周辺地域や関係団体との連携・調整を担っております。