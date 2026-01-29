SoVeC、D2C IMG SRC STUDIOと共同で「TOKYO PROTOTYPE」に出展、最新のXR技術を活用した独創性あふれる新体験を提供

SoVeC株式会社

SoVeC株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：上川 衛、以下「SoVeC」）は、株式会社D2C マーケティング＆クリエイティブ事業本部内の「エクスペリエンシャルテクノロジー」領域を率いるIMG SRC STUDIOと共同で、「TOKYO PROTOTYPE（東京プロトタイプ）」に出展します。

2026年1月29日（木）～31日（土）に虎ノ門ヒルズで開催される本イベントでは、両社の共創による新規XRコンテンツを初公開します。

今回の展示では、ソニー株式会社 技術開発研究所の技術協力により、最先端のXR技術とソニーの視線認識型ライトフィールドディスプレイ（参考展示）を活用した新規コンテンツをD2C IMG SRC STUDIOとの共創で開発しました。

最新の3D技術である3D Gaussian Splattingを活用し、光の反射や人・物体の質感までも圧倒的にフォトリアルに再現。3Dデータを使った仮想の拡張世界でありながらも現実のように感じられるコンテンツの体験を実現しています。

また、SoVeCが提供するロケーションベースARアプリ「XR CHANNEL」を活用し、VPS（Visual Positioning System*¹）技術と組み合わせたXR体験展示も行います。

来場者は感覚的なインタラクションを通じて、これまでにない没入体験を得ることができます。

*¹ VPS（Visual Positioning System）

現実世界のデジタルツインである3Dマップと、スマートフォンやスマートグラスに搭載されたカメラ画像を照合し、向きや方位を含む高精度な位置情報を特定する技術。

■展示コンテンツ詳細

・Gate（XRコンテンツ）

XRと感覚刺激による、「現実と仮想が相互接続する体験」

XR空間に”非現実かつリアルな表現”で介入できる、次世代の現実拡張コンテンツです。画面越しに広がるのは、現実とは異なる拡張世界。展示空間に設置されたボックスを時空のゲートに見立て、窓の外の世界と感覚的につながる新たな鑑賞体験を提供します。

ソニー株式会社 技術開発研究所の技術協力のもと、3D Gaussian Splattingを活用した非現実かつリアルな表現の実現をサポートしています。

また、空間芳香の演出には、ソニーが独自のにおい制御技術Tensor Valve(TM)テクノロジーを用いて開発した「Grid Scent(TM)（グリッドセント*²）」を採用しています。

*² Grid Scent(TM)（グリッドセント）

詳細はこちらをご参照ください：https://www.sony.co.jp/Products/OlfactiveTechnologies/GridScent/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rnCf1GEcx0M ]

・Drawn Planets（AIコンテンツ）

「知覚的統合」によるXR空間生成と、視点の差異が織りなす「多層的な共有体験」

体験者が描いたスケッチを生成AIが即座に3D惑星へ変換し、新たな宇宙を構築する参加型インスタレーションです。分散配置されたディスプレイ群を「断片的な視界」として提示し、その間の余白を脳が補完する「知覚的統合」を利用して、デバイス不要のXR空間を生成します。体験者が空間を歩くことで、物理空間を共有しながらも、体験者ごとに異なる世界が見える、多層的な共有体験を提示します。

ソニー株式会社の視線認識型ライトフィールドディスプレイ（参考展示）を活用することで、来場者が描いたスケッチから生成された3D惑星は高精細で立体的に浮かび上がる惑星として鑑賞できます。SoVeCは、空間再現ディスプレイの導入をサポートしました。

■開催概要（TOKYO PROTOTYPE）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=TQgwtfsWwtM ]

「TOKYO PROTOTYPE」は、クリエイターや企業が手がける実験的なプロダクトやアートなど、未来を見据えた“プロトタイプ”が集う新たな祭典です。

虎ノ門ヒルズの街全体を展示会場とし、都市そのものを実験空間へと変貌させることで、クリエイターたちが描く未来が交差し、新たな価値が生まれる3日間を創出します。

■企業情報

- イベント名：TOKYO PROTOTYPE（東京プロトタイプ）- 会期：2026年1月29日（木）～1月31日（土）- 会場：虎ノ門ヒルズ（B2F～49F 各展示エリア）- 主催：TOKYO NODE・日本テレビ- 公式サイト：https://tokyoprototype.jp/

▼SoVeC株式会社

「テクノロジーの力でコミュニケーションを進化させる」というミッションのもと、最先端のXR技術を活用する「ロケーションベースXRサービス」を展開し、新しい顧客体験の創出を追求しています。

https://www.sovec.net/



▼株式会社D2C

2000年6月1日、株式会社NTTドコモ、株式会社電通、株式会社NTTアドの3社合弁で設立。2026年1月より株式会社CARTA HOLDINGSの子会社となる。D2Cでは主にNTTドコモが保有するデータを起点とした広告マーケティングソリューションの企画開発事業を展開。また、戦略立案からメディアプランニング、データ活用、クリエイティブ、CXなど、デジタル領域を中心に幅広いマーケティング支援を展開しています。

URL：https://www.d2c.co.jp/

・D2C IMG SRC STUDIO

デジタルインスタレーション、XR、AIなど、クリエイティブとテクノロジーの力で、デジタルとリアルの双方からCX（顧客体験）向上のための施策を提供します。

https://www.d2cid.co.jp/lab/

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。