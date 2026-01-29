一般社団法人教育AI活用協会（一社）教育AI活用協会、文部科学省後援「教育AIサミット 2026 in THE CAMPUS」開催決定

一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐藤雄太）は、文部科学省の後援のもと、教育現場における生成AI活用の実践事例を共有するオフラインイベント「教育AIサミット 2026 in THE CAMPUS」を、2026年2月23日（月・祝）にコクヨ東京品川オフィスにて開催します。

近年、生成AIの急速な普及により、教育現場においても授業づくりや校務、探究学習など、さまざまな場面でAI活用が広がりつつあります。一方で、「どこから始めればよいのか分からない」「実際の活用事例を知りたい」といった声も多く、現場での実践知を共有する場の必要性が高まっています。本イベントでは、教育現場で実際にAIを活用してきた教員や実践者のリアルな取り組みを紹介し、立場や経験を越えて学び合い、次の一歩につながる“交わり”の場として開催します。

■ 開催概要

日時：2026年2月23日（月・祝）10:00～18:00（予定）

※受付開始 9:30

※18:30より懇親会を開催

会場：コクヨ東京品川オフィス THE CAMPUS

（東京都港区港南1丁目8番35号／JR品川駅 港南口より徒歩3分）

対象：

・教育委員会など自治体関係者

・教員など学校関係者

・学習塾など民間教育関係者

・教育に関心のある学生

主催：一般社団法人教育AI活用協会

特別協力：コクヨ株式会社・株式会社アートブレーンカンパニー

後援：文部科学省・公益社団法人東京青年会議所教育政策室

■ プログラム内容（予定）

お申込み :https://education-ai260223.peatix.com/

本イベントでは、2フロア構成で講演・体験・交流プログラムを実施します。

教育現場でのAI活用に関する最新の実践事例から、体験型ワークショップまで、多様な学びの場を提供します。

【2F】メイン会場｜CORE（講演・トークセッション）

オープニングを皮切りに、教育とAIをめぐる多彩なトークセッションを実施します。

総合司会：古田裕子（Ddrive株式会社）

- オープニング／開会あいさつ- 子どもが輝く未来づくりデザインコンクール “0” 表彰セレモニー国際交流とSDGs教育を通じて、子どもたちが多様な価値観に触れ、平和意識の醸成を目指すコンクールの表彰セレモニーを実施します。コンクール趣旨説明、審査講評、各賞表彰、最優秀受賞者スピーチに加え、「学びの多様化とAI活用」をテーマとしたトークセッションを行います。- 大論争：AIは思考を奪うのか、広げるのか ― 小学生の利用と思考の代替問題（認知オフロード）を起点に ―教育現場におけるAI活用の可能性と課題について、多角的な視点から議論します。〈登壇予定者〉・安井政樹 札幌国際大学 准教授／文部科学省学校DX戦略アドバイザー※ほか登壇者調整中- AI部チャンピオンシップ2026 企画発表トークセッション昨年に続き開催される「AI部チャンピオンシップ2026」の企画内容を発表します。- 実例大全 発表セッション5分間プレゼンを経て選出された実践事例の最終選考発表を行います。〈審査員〉・赤堀侃司 一般社団法人ICT CONNECT 21 名誉会長／東京工業大学 名誉教授／教育AI活用協会 顧問・安井政樹 札幌国際大学 准教授／文部科学省学校DX戦略アドバイザー・高井有加yukAI English Club代表／教育AIサミット2025 実例大全 グランプリ受賞- 【大胆に予想！】テクノロジーで進化する社会と教育（トークセッション）AIの専門家が語る未来の社会の在り方＜登壇予定者＞・岡田 隆太朗 一般社団法人日本ディープラーニング協会 専務理事 一般社団法人AIロボット協会 事務局長・本村 陽一 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ・嶋是一 一般社団法人生成AI協会（GAIS）- KOKUYO コラボトークセッション学びと働き方を支える空間・ツールづくりの視点から、教育とAIの未来を考えます。- 実例GP 表彰式／閉会あいさつ【1F】体験・交流会場｜COMMONS（体験・参加型プログラム）

教育現場でのAI活用を「見て・聞いて・体験する」参加型プログラムを実施します。

■ 登壇者募集｜「実例大全」5分間プレゼン

- 「実例大全」ポスターセッション（観覧自由／発表者応募制）教育現場でのAI活用実践をポスター形式で紹介します。当日会場で実施する参加者アンケート（フォーム投票）により、最終選考進出者を決定します。- ワークショップ１.｜日常業務で活用できるアプリ制作・体験授業準備や校務を題材に、生成AIを活用したアプリ制作やスライド作成を体験し、業務効率化への応用を学びます。※本ワークショップへの参加には、Peatixでの事前申込（該当チケットの取得）が必要です。チケットは後日公開予定です。※PC持参推奨（タブレット端末でも参加可能）- ワークショップ２.｜総合的な学習の時間で活用できるAI活用体験自己分析や進路学習を想定し、生徒の主体的な学びを支援するAI活用を体験します。※本ワークショップへの参加には、Peatixでの事前申込（該当チケットの取得）が必要です。チケットは後日公開予定です。※PC持参推奨（タブレット端末でも参加可能）- AIUEO×高校生 企画セッション一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）と高校生による共同企画セッション

教育現場で生成AIを活用している教員を対象に、

募集テーマ：「ワクワクが加速するAI活用事例」として、5分間プレゼンテーションの登壇者を募集します。

※募集要項・応募方法：https://education-ai260223entry.peatix.com/

■ 特別企画｜コクヨ「THE CAMPUS」オフィス見学ツアー

教育AIサミット参加者限定で、コクヨの最新オフィス「THE CAMPUS」を見学する特別ツアーを実施します。

定員：30名（教育関係者限定／事前申込制）

参加費：無料

時間：12:10～12:50（集合： 12:00～12:10）

■ 懇親会のご案内

詳細・お申込み :https://education-ai260223.peatix.com/

イベント終了後、参加者同士の交流を目的とした懇親会を開催します。

登壇者・参加者が立場を越えて情報交換できる場です。

時間：18:30～20:00（受付：18:00）

参加費：5,000円

■ 主催・協力

詳細・お申込み :https://education-ai260223.peatix.com/

【主催】

一般社団法人教育AI活用協会

教育現場における生成AI活用の普及を通じて、教育の質向上を目指す団体。

URL：https://ai-ueo.org/



【特別協力】

コクヨ株式会社

URL：https://www.kokuyo.com/

株式会社 アートブレーンカンパニー

URL：https://a-b-c.co.jp/

【後援】

文部科学省

公益社団法人東京青年会議所教育政策室

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 教育AI活用協会（AIUEO）

公式サイト：https://ai-ueo.org/

※本ニュースリリースに記載された内容は、発表日現在の情報に基づいています。今後、予告なしに変更される場合がございます。