【Yahoo!検索】「おでかけAIアシスタント」において、目的地周辺の楽しめるスポットを提案可能に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する「Yahoo!検索」は、生成AIと対話しながら自分好みの観光モデルコースを手軽に作成できる「おでかけAIアシスタント」において、「合わせて楽しめる周辺スポット提案」機能（以下、本機能）の提供を開始しました（※1）。

「Yahoo!検索」では、チャット形式で情報を深掘りできる「AIアシスタント」をはじめ、生成AIによる回答の検索結果への表示や、生成AIと対話しながら自分好みの観光モデルコースを手軽に作成できる「おでかけAIアシスタント」など、生成AIの活用を推進しています。

こうした中、「Yahoo!検索」では、公園や遊園地などのおでかけスポットの情報収集における課題についてユーザーアンケートを実施しました（※2）。その中で、気になるおでかけスポットを含むプランの作成において、全体の約46％の人が手間や課題を感じていると回答しました。

今回、このような課題を解決し、よりスムーズにおでかけ情報の収集や自分好みの計画を立てられるよう、生成AIがニーズや移動距離・時間などを考慮して提案する本機能の提供を開始しました。

本機能は、「Yahoo!検索」で行きたい目的地を検索し、検索結果上に表示される「周辺で楽しめるスポットを探す」ボタンをタップすると、飲食店や公園など周辺でついでに立ち寄れるスポットを提案します。例えば、「国立西洋美術館」と検索した場合、「周辺で楽しめるスポットを探す」ボタンをタップすると「おでかけAIアシスタント」に遷移し、「このエリアでどんな過ごし方をしたいですか？」「ご一緒に行かれる方を教えてください。」など、指定したスポットに合わせて条件を深堀りするための質問が表示されます。選択肢から回答すると、条件に合わせたおすすめの周辺スポットを、目的地からの所要時間も含めて提案します。さらに、希望の周辺スポットを含めたモデルコースも作成できます。

・提案スポットの一例

・観光／レジャースポット（美術館、寺院、公園など）

・ショッピングモール

など

■「合わせて楽しめる周辺スポット提案」機能の使用方法

おでかけスポットの検索結果上に表示される専用ボタンをタップすることで利用できます。

「AIアシスタント」は、「AIで変わる、広がる、あなたの毎日。」をコンセプトに、ユーザーの生活におけるさまざまな疑問や課題を解決するための情報を分かりやすく提供することを目指しています。今後も生成AIの活用を通し、ユーザーの利便性向上に努めていきます。

※1：「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS版、Android版）およびスマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」、「LINE」アプリでのweb検索で表示されます。

※2： 「スマホでお出かけスポットを探される方へのアンケート」Yahoo!検索調べ（n＝2,000）、2025年8月18日～ 8月20日実施。「あなたはお出かけスポットに行く計画をする時に「気になる場所を軸に1日のプランを練るのは手間がかかる」という課題を感じることがありますか」という質問に対し、「課題を感じる」、「たびたび課題を感じる」のいずれかに回答したユーザーの割合。

※13歳未満の方はご利用をお控えください。

※本機能はOpenAIのAPIを使用しています。

※本機能はLINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）が適用されます。おでかけAIアシスタントのガイドライン（https://search.yahoo.co.jp/guidelines/generativeai/searchlocal）に即してご利用ください。生成AIにより出力される結果について、LINEヤフーはその信頼性、正確性、完全性、有効性を保証するものではありません。