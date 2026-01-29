ギフティ、横浜F・マリノスとのオフィシャルスポンサー契約を締結

株式会社ギフティ

eギフトプラットフォーム事業(※1)を展開する株式会社ギフティ(本社：東京都品川区／代表取締役：太田 睦、鈴木 達哉／以下、ギフティ)は、横浜マリノス株式会社(本社：神奈川県横浜市／代表取締役社長：中山 昭宏／以下、「横浜F・マリノス」)とオフィシャルスポンサー契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレートビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しており、ギフトを通じた新たな体験価値の創出に取り組んでいます。このたび、オフィシャルスポンサー契約を締結した横浜F・マリノスは、1972年の創設以来、50年以上にわたり横浜市などをホームタウンとして活動する、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)所属のプロサッカークラブです。1993年のJリーグ開幕当初から参加するオリジナルクラブの一つとして、国内屈指の歴史と実績を持ち、地域社会との連携を大切にしながら、日本サッカー界を牽引してきました。本パートナーシップは、横浜F・マリノスが掲げる、スポーツを通じて人と人をつなぎ、“夢”と“活力”をもたらす存在になるという理念と、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というギフティのビジョンの共鳴により実現いたしました。

両社は、2026年2月6日(金)に開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」を起点として、ファン・サポーター、地域の皆さまとともに、クラブチームの更なる発展を目指した様々なパートナーシップ施策を展開いたします。さらに、本パートナーシップのもと、スポーツとeギフトを掛け合わせた新たな価値の創出を目指し、将来的な連携も視野に入れ検討を進める予定です。

(※1) eギフトプラットフォーム事業とは、ギフティが取り組むeギフトの生成から流通まで一貫して提供する事業です

(※2) giftee(R)とは、ギフティが運営するeギフトの販売WEB/アプリサービスです

(※2) eGift Systemとは、ギフティが法人向けに提供するeギフトおよびeチケット販売システムです。導入企業は、自社サイトでeギフト/チケットサービスを運用することができます

(※4) giftee for Businessとは、eギフトを活用した法人向けサービスです。キャンペーンの景品やお客様への謝礼にeギフトをご利用いただけます

■両社代表によるコメント

横浜マリノス株式会社 代表取締役社長 中山 昭宏 様 コメント

このたび、株式会社ギフティ様にオフィシャルスポンサーとして、ご支援いただくことになりました。クラブを代表しまして厚く御礼申し上げます。そして、マリノスファミリーにお迎えできたことを大変うれしく思っております。

ギフティ様は、「キモチが循環する社会へ」を第一に掲げ、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むことを目指しておられます。弊クラブもスポーツを通じて人と人を繋ぎ、”夢”と”活力”をもたらす存在になることを目指しております。

ギフティ様と共に、横浜F・マリノスを支えてくださる皆さまのキモチを循環させ、スポーツのチカラで社会にポジティブな彩りを与え続けてまいります。

株式会社ギフティ 代表取締役 太田 睦 コメント

このたび、横浜F・マリノス様とスポンサーシップ契約を締結できましたことを、大変光栄に思っております。

横浜F・マリノス様は、日本サッカー界を長年牽引してこられた名門クラブであり、攻守において常に前進する「アタッキングフットボール」で、多くのファンを魅了してこられました。また、選手の育成やサッカーの普及を担うアカデミー活動や地域に根ざした取り組みを通じて、ホームタウンと深い信頼関係を築かれております。

ギフティは、「eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する」ことをビジョンに掲げ事業を展開しており、サッカーを通じて人や街に笑顔と活力を届ける横浜F・マリノス様の姿勢に深く共感し、この度の協賛に至りました。スポーツを通して醸成される一体感や情熱、そして人と人をつなぐ力は、社会にポジティブな影響を与えるものだと考えています。

また、代表である私自身、横浜で生まれ育ち、幼少期より横浜F・マリノスを応援してきた一人です。地元である横浜のクラブが挑戦し続ける姿に勇気をもらってきた立場として、このような形でクラブチームの更なる発展に貢献できることを、心から嬉しく思っております。本パートナーシップを通じて、横浜F・マリノス様とともに、ファンの皆さまや地域社会へ想いをつなぎ、スポーツが生み出すポジティブな価値を社会に広げる取り組みに挑戦してまいります。

■株式会社ギフティについて

ギフティは、『eギフトを軸として、人、企業、街の間に、さまざまな縁を育むサービスを提供する』というコーポレート・ビジョンのもと、eギフトの発行から流通まで一気通貫で提供するeギフトプラットフォーム事業を国内外で展開しています。主力サービスは、カジュアルギフトサービス「giftee(R)」、eギフトやチケットを発行し販売する「eGift System」、また、eギフトを活用した法人・自治体向けサービス「giftee for Business」、自治体・地域課題を解決するデジタルプラットフォームサービス「e街プラットフォーム(R)」の4サービスあり、個人、法人、自治体を対象に広くeギフトサービスを提供しております。

社名：株式会社ギフティ

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア12階

設立：2010年8月10日(サービス開始：2011年3月)

資本金：3,285百万円(2025年9月末時点)

代表者：代表取締役 太田 睦、鈴木 達哉

事業内容：eギフトプラットフォーム事業の展開(以下4サービス)

１. カジュアルギフトサービス「giftee(R)」の運営

２. 法人を対象としたギフト販売システム「eGift System」サービスの展開

３. eギフトを活用した法人向けソリューション「giftee for Business」サービスの展開

４. 自治体・地域の課題を解決するデジタルプラットフォーム「e街プラットフォーム(R)」サービスの展開

URL：

株式会社ギフティ https://giftee.co.jp

giftee(R) https://giftee.com

giftee for Business https://giftee.biz/

e街プラットフォーム(R) https://giftee.co.jp/service/emachi-platform