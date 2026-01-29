次世代型の株式リサーチ「ENVALITH（エンヴァリス）」提供開始

株式会社エンヴァリス

株式会社エンヴァリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：河井 浩一、以下「当社」）は、日本の上場企業の価値を世界に届け、資本市場全体の活性化を支援する次世代型の株式リサーチ・プラットフォームの提供を開始いたします。



テクノロジーを活用した分析基盤を活用し、既存の株式リサーチを、即時性や多言語発信を通じて刷新します。日本の株式市場の構造的課題である「リサーチ・カバレッジの空白」を埋め、日本企業の価値や真の姿を、国内外の機関・個人投資家へ解放することを目指します。

株式リサーチ・レポート配信プラットフォーム

https://envalith.com

背景：日本の株式資本市場の「5つの構造的欠陥」

日本の株式市場では、優れた魅力や成長性を有しながらも、投資家の投資検討対象から漏れる「リサーチ・カバレッジの空白」（証券会社の調査部や、株式アナリストによる調査対象外を指す）が深刻な問題となっています。

サービスの特徴：独自の分析基盤を用いた、スピーディかつ網羅的な株式リサーチの提供

ENVALITH（エンヴァリス）に込めた想い

- 「リサーチ・カバレッジの空白」による流動性の消失：上場企業の約70%を占める約3,000社には、証券会社の調査部や株式アナリストによるカバレッジがなされておらず、機関投資家が適切な投資判断を行うための情報基盤や、株式リサーチ・レポートが存在しません。また個人投資家層は、新NISA時代においても、それらの株式リサーチ・レポートを見ることすらかなう状況にありません。- 新規上場（IPO）後の放置：2020年以降、毎年約100-130社がIPOする中、その大半に株式アナリストによるカバレッジがつかず、IPO直後にも拘わらず、適切な市場評価を受けられないという事態に直面しています。- アナリストの高齢化と、語り部の消滅：株式リサーチを行うトップ・アナリスト層の平均年齢は50歳を超えています。決算発表が1日に300-500社ほど行われる中、それらの客観的な分析を発信する日本株式のリサーチ体制が備わっておらず、当該市場は構造的な限界に達しています。さらに若手アナリストのバイサイド転身が相次ぎ、企業価値を伝える語り部が株式市場から消えようとしています。- 出来高の二極化：出来高200億円超の銘柄には10社超の証券会社の調査部や株式アナリストによるカバレッジがあります。一方、リサーチ・カバレッジがつかない約3,000社の上場企業は、機関投資家の視界や投資検討対象にすら入らず、流動性がほぼ皆無に陥るという深刻な構造となっています。- 賞味期限切れの情報と本質的な理解不足：既存のリサーチ・カバレッジがある場合においても、「目標株価が更新されない」、「リサーチ内容の深度が十分でない」という課題が生じております。また「決算発表からレポート配信まで1-2週間超を要する」、「形式的な分析に留まり、経営層の真の見解が伝わらない」等の課題もあり、投資家側における本質的な理解が進まないというケースが散見され始めています。- 決算発表直後の速報レポート：決算発表や、決算説明会の直後に多面的な分析を行い、日本語・英語・中国語にて、全世界へ当社の独立した視点から、客観的かつ中立的な調査・分析を発信します。- グローバルかつダイレクトな配信ネットワーク：グローバルにおいてはBloomberg、FactSet、Factiva、AlphaSense等のグローバル金融機関向けの端末、国内においてはKabutan、IFIS、QUICKやSNSまで網羅した、多面的な配信を行います。

エンヴァリスは、企業の可能性を最大限に引き出すという決意を込めた造語です。

Mission: 日本と世界の企業を照らし、輝かし続ける

Vision: 企業の本質的な価値を見出し、あらゆる手段で世界へ伝え、高めていく

代表取締役社長 グローバル投資調査部門統括 河井 浩一のコメント

- En-（エン-）：「Enable」「Enrich」「Enhance」といった、能力を引き出し高めるポジティブな意。より良い未来を可能にする存在であることを目指します。- Val-（ヴァル-）：「Value」のみならず、経済的価値を下支えする「Valor（勇気）」や「Valid（正当な）」評価への願いを込めています。- -lith（-リス）：ギリシャ語で「石、岩」を意味します。揺るぎない一枚岩のような強固な基盤と、磨けば光る「鉱石」のイメージ、そして光を当てて価値を「発掘」する創造性を表現しています。

「日本には、世界をリードする力を持った企業がまだ数多く眠っています。しかし、その価値を伝える“語り部”が構造的な限界を迎えているために、正当な評価を得られていないのが現状です。ENVALITH（エンヴァリス）では、テクノロジーの力でそのバトンを繋ぎ、日本企業の価値を、より国内外の機関・個人投資家に理解され、評価されるようにしていきたい。すべての企業に等しく光が当たる、新しい資本市場のインフラを創り上げてまいります」。

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176312/table/3_1_8ed56fa781d4ff1b755006d5a6b76c9d.jpg?v=202601291121 ]