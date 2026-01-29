オンライン越境研修「outsight」のファシリテーターに伊藤 景司氏が就任

株式会社ローンディール

株式会社ローンディール（本社：東京都港区、代表取締役：後藤 幸起、大川陽介）が提供する、オンライン越境研修「outsight（アウトサイト）」のファシリテーターに、ブルーグラフィー株式会社 代表取締役社長兼CEO伊藤 景司氏が就任しました。

伊藤 景司氏（ブルーグラフィー株式会社 代表取締役社長兼CEO）

ソニー株式会社にて、新規事業立ち上げ・プロダクトマネジメント・マーケティングに従事。社長直下の新規事業チームにて、プロダクトマネージャーとしてグラスサウンドスピーカー等の商品企画・プロダクト立ち上げ、販路開拓等を責任者として実行。海外マーケティング部での中国市場担当経験も有する。

退職後は、IoTスタートアップの株式会社チカクにて、事業開発責任者・プロダクトマネージャーとして、野村HD、ジュピターテレコム等のオープンイノベーションをリードし、0→1のサービス検証から事業化立ち上げを実施。

ブルーグラフィー株式会社では、代表として新規事業・プロダクトマネジメントのコンサルティング事業と、自社プロダクト開発を展開。米ミシガン大学でMBA取得、Mckinsey & CompanyでのInsight Programを経験、認定スクラムマスター

オンライン越境研修「outsight（アウトサイト）」とは

outsightは、大企業人材がスタートアップ・地域企業の経営課題に向き合う実践型の越境プログラムです。2021年にサービスを開始し、累計65社以上が導入。多忙なビジネスパーソンでも参加しやすいオンライン型研修で、大企業社員の視座拡張・行動変容を目的に、多くの企業の育成施策に組み込まれています。

コンセプトである「越境の第一歩は、“他流試合”から。」を軸に、大企業の人材が社外でのリアルな経営課題に向き合い、外の視点を取り入れながら行動を変えていく機会を広げていきます。今後は、年間1,000人規模の参加を視野に、「他流試合」を起点とした越境学習が、より多くの企業の人材育成のスタンダードになることを目指します。

ファシリテーターの役割

outsightでは毎回、ベンチャー企業と参加者をつなぐ存在としてファシリテーターが参加します。ファシリテーターは議論の進行や取りまとめなどのほか、参加者と同じ目線で解決策を提案し、その思考プロセスを紹介・解説する役割を果たし、参加者の学習効果をさらに深めることに貢献しています。outsightのファシリテーターは、ベンチャー企業との対話のプロであり、同時に大企業のロジックを熟知した人材が務めています。

伊藤氏は現在、ブルーグラフィー株式会社の代表として、自社プロダクト開発を行う傍ら、企業の新規事業立ち上げやプロダクトマネジメント領域のコンサルティングを展開されています。数多くのプロジェクトで事業創出やプロダクトの成長を支援・リードしてきたその高度な知見と実績から、outsightのファシリテーターに就任いただくことになりました。

伊藤氏の就任により、outsightのファシリテーターは3名体制となります。

《その他のoutsight ファシリテーター陣》

光村圭一郎（outsightプロデューサー）三井不動産株式会社 柏の葉街づくり推進部 統括

講談社で編集者として勤務後、2007年に三井不動産に入社。

2012年より新規事業を担当し、ベンチャー共創事業部の立ち上げ、スタートアップとの連携を創出するオープンイノベーション活動等の業務に従事。2018年、東京ミッドタウン日比谷に『BASE Q』を開設し、大手企業のオープンイノベーションを支援するプログラムの提供を開始。

2024年10月より柏の葉スマートシティにてスタートアップ支援/オープンイノベーション推進担当として勤務。

藤本あゆみ（ファシリテーター）一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事FoundersNation株式会社 代表取締役社長

キャリアデザインセンター、グーグルでの法人営業を経て、at Will Workを設立。お金のデザインでのPR経験を経て、Plug and Play JapanでCMOとしてマーケティング・PRを統括。2022年にスタートアップエコシステム協会を設立し代表理事に就任。2024年11月よりA.T. カーニーのアソシエイトスペシャリストアドバイザーを務める。また、2025年にFoundersNationを共同創業し、スタートアップのグローバル支援を推進。内閣府規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進ワーキンググループ専門委員、東京都スタートアップ戦略フェローなどを務める。

参考情報

■株式会社ローンディールについて

「越境」をコンセプトに、人材育成・イノベーション創出・キャリア自律等、企業の人事・組織課題に応じた複数の事業を展開しています。創業事業である「レンタル移籍」は2015年9月にサービスを開始し、2026年1月現在、導入企業は日産自動車・経済産業省・野村證券など大企業82社、387名となっています。

オープンイノベーションの仕掛けとしても注目され、2019年に内閣府が主催する第一回日本オープンイノベーション大賞において「選考委員会特別賞」を受賞しています。その他、2020年「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門」、2024年「キャリアオーナーシップ経営AWARD2024」人事/HRの変革部門（中堅・中小企業の部）最優秀賞など、多数の受賞歴があります。

【主な事業】

- レンタル移籍：https://loandeal.jp/大企業の人材を半年～1年間ベンチャー企業の事業に参画させ育成する、次世代リーダー向けプログラム- outsight：https://outsight.jp/オンラインでベンチャー企業の経営者と議論を交わす他流試合プログラム- side project：https://sideproject.jp/20%・3ヶ月ベンチャー企業のプロジェクトに参加する社外兼務型研修プログラム