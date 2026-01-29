こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【イベントレポート】Colive Fukuokaとともに「Co-working Day at WeWork」を開催
2025年10月5日から12日に福岡市で開催されたグローバル・スタートアップイベント「RAMEN TECH 2025」と連動し、WeWork Japan は、WeWork 天神ブリッククロスにてサイドイベントを開催しました。
その一つとして、10月9日、WeWork 天神ブリッククロス にて、福岡という地で働く・交流する体験を提供するイベント「Co‑working Day at WeWork」を、Colive Fukuokaと連携し開催しました。
＜イベント概要＞
Co‑working Day at WeWork
日時： 2025年10月9日（木）
会場： WeWork 天神ブリッククロス
協力： 福岡市
プログラム：
Community Cleaning & Guided City Walk（清掃活動＋街案内）
Coworking Trial at WeWork Lounge（コワーキング体験）
Happy Hour（交流会）
Local Yatai Tour around Tenjin Brick Cross（屋台ツアー）
Colive Fukuokaは、世界中のデジタルノマドである起業家や投資家、リモートワーカーなどが福岡に滞在し、地域と関わりながらライフスタイルや働き方を模索する滞在型プログラムです。世界中のスタートアップ、エンジニア、投資家、クリエイター等が集い、テクノロジー、クリエイティブ、カルチャーを交差させ、未来のイノベーションを生み出す「RAMEN TECH」とも連動し、多様なグローバルコミュニティと積極的な共創活動を推進するなど、WeWork との共通点も多いことから、本イベントの開催が実現しました。
コワーキング体験の他、交流会としてのハッピーアワーでは乾杯とともに情報交換やコミュニケーションが活発に行われ、屋台ツアーでは福岡ならではの食文化や街の魅力を体感いただき、参加者が1日を通して楽しめる多様なコンテンツを提供しました。
Coworking Trial at WeWork Lounge（コワーキング体験）の会場となった WeWork 天神ブリッククロスのラウンジには50名以上の参加者が訪れ、作業に集中したり、休憩時にはコーヒーを片手にパントリースペースでカジュアルに交流したりするなど、メリハリを付けながら、生産性向上と円滑なコミュニケーションの両立をはかる姿が見られました。
参加したエンジニアからは、
「福岡だけでなく、今まで訪れた世界中のオフィスの中でもトップクラスに入るほど美しいオフィスで感動した」「駅や繁華街からのアクセスがよく、仕事終わりにスムーズに街へ遊びに行けるのが嬉しいポイントでした」「仕事のあとはそのまま街に繰り出せる。福岡市というローカルにぐっと近づくことができた」「とても素晴らしいロケーションで仕事も交流できて、ビールも飲めるのは最高だった」、
日常利用している入居メンバーからは、
「福岡と海外のつながりが感じられた」「これからも、WeWork が地域とグローバルのつなぎ役となってほしい」といった声が寄せられました。
WeWork Japan は今後も、Colive Fukuokaをはじめ地域発の取り組みや福岡市とともに、福岡から海外へ向けて「働き・つながる」新しい機会を提供し、地域活性化とグローバル支援を推進して参ります。
