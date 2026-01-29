整形外科を学ぶうえでの定番テキスト。運動器疾患についての確かな知識、充実の改訂版『標準整形外科学　第16版』2/2発売

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区　代表取締役社長：金原 俊)は、新刊『標準整形外科学　第16版』（編集　田中　栄/郄木理彰/松田秀一/谷口　昇/今釜史郎）を2026年2月2日に刊行します。





























































◆ 整形外科診療にかかわる医療者に最も支持されているテキストの改訂第16版






豊富な写真やイラスト、平易な解説により、初学者が運動器疾患にかかわる知識を十分に理解することができる。

今版では特に外傷（骨折・脱臼など）に関する解説や図表が、最新の知見もふくめアップデート。

身体検査や超音波検査（エコー）の動画、本書内の写真を集めたアトラスなどWeb付録もさらに充実し、運動器疾患を学ぶ人には必携の1冊。

◆目次

序章　整形外科とは

第喫圈＼扱然芦覆隆霑嘆奮

第曲圈＼扱然芦平巴覗輜

第景圈＼扱然芦兵Ｎ伝輜

第己圈＼扱然芦兵栖義輜

第絞圈＼扱然芦兵栖騎届

第妻圈＼扱然芦奮綾学

第司圈．好檗璽弔叛扱然芦

第縞圈．螢魯咼螢董璽轡腑

◆書誌情報

書名：標準整形外科学　第16版

編集：田中　栄（東京大学大学院教授）

　　郄木理彰（山形大学大学院教授）

　　松田秀一（京都大学大学院教授）

　　谷口　昇（鹿児島大学大学院教授）

　　今釜史郎（名古屋大学大学院教授）

発行月：2026年2月

判型：B5

頁数：1120

定価：10,450円 （本体9,500円＋税10%）

ISBN：978-4-260-06010-3

発行元：医学書院

詳細・サンプル： https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/115178

【株式会社医学書院について】

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。

本件に関するお問合わせ先

弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください

https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books

