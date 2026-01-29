博展、Scalehackとの業務提携により展示会ROIの最大化を加速





















■ScalehackとはScalehackは、国内企業の営業・マーケティング支援を通じて事業成長を支援する会社で、展示会当日の営業代行から展示会後のナーチャリングまでを一気通貫で支援するサービスなどを展開しております。株式会社LayerX、株式会社ログラス、株式会社カオナビ、株式会社VideoStepなど、多数のハイグロースSaaS企業を支援し、国内トップクラスの実績を有しています。■提携・支援内容両社の連携により、展示会という「リアルな場の体験価値」を「確実な営業成果」へと転換する、成果起点型・展示会トータルプロデュースソリューションを提供します。＜展示会戦略設計支援｜成果から逆算した設計＞・出展目的・KPI設計、狙うポジションを明確化したブランディング戦略立案・来場者導線・体験を最適化するブースデザイン、空間演出、体験設計・動画・什器・配布資料など、訴求コンテンツのトーン＆メッセージ設計＜当日の営業支援｜商談を生む現場実行＞・来場者への声がけ、課題ヒアリング、商談化トーク、デモ誘導までの営業実行代行・名刺獲得数・商談化率など営業データのリアルタイム可視化・分析・「展示会営業トレーナー」による現場分析と即時改善提案＜展示会後のナーチャリング支援｜次の成果へつなぐ＞・リードスコアリングによる優先度設計とフォロー計画策定・MA／CRM／SFAを活用した架電・メール・自動配信の設計・実行支援・商談化率・転換率の分析、レポーティングによる継続的改善上記の提携により、今後は、この体制での実績を多く積み、出展社への提供価値をこれまで以上に高めてご提案をしてまいります。■業務提携の背景近年、展示会は「短期的な売上貢献」「質の高いリード獲得」「決裁者との直接接点の獲得」といった、他の施策では代替しづらい価値を生み出す有力なリード獲得チャネルとして、注目を集めています。また、デジタル施策の飽和やオンライン商談の定着を背景に、「リアルな場での体験を通じた信頼構築」の重要性が高まっています。一方で、競争が激化する現在の展示会において成果を上げるためには、「集客力を高めるブース体験設計」と「商談・売上に直結させる営業活動」の両立が不可欠です。しかし、この両輪を高水準で実行することは難しく、多くの出展企業にとって大きな課題となっていました。博展は、長年にわたり展示会・イベント領域のリーディングカンパニーとして、空間デザインから体験設計まで、企業のブランド体験を包括的に支援してまいりました。 近年では、その豊富なノウハウを活かし、展示会におけるマーケティング成果の創出に特化したサービス「ワンテン」を展開。株式会社SmartHR、株式会社ログラス、株式会社ビズリーチ、株式会社TOKIUMなど、SaaS系企業を中心に多数の導入実績を有しています。この度、営業プロセス構築に強みを持つScalehackと提携することで、「体験価値」と「営業成果」の双方を最大化する新たな展示会支援モデルを構築します。なお、Scalehackは、本業務提携に伴い、新サービス「EXPO hack」をリリースしています。■代表コメント▼株式会社博展 代表取締役 社長執行役員 COO 原田淳展示会は、企業と顧客が直接向き合える数少ないマーケティング接点として、あらためてその価値が見直されています。一方で、出展成果が属人的な感覚や経験に依存し、再現性のある成果創出につながりにくいという課題を、業界として抱え続けてきました。博展は50年以上にわたり展示会業界に携わる中で、展示会の本質的な価値は「場をつくること」ではなく、「成果に直結するコミュニケーションの仕組みをいかに構築できるか」にあると考えてきました。私たちは展示会を科学し、来場者の行動や対話を分析するとともに、その知見を計画からオペレーションへと落とし込むことで、再現性ある出展成果を生み出す取り組みを進めています。今回の業務提携により、Scalehack様の営業実行力によるリード活用・営業推進のノウハウと、博展が培ってきた戦略的な体験設計力と実績が融合します。展示会を起点とした営業活動の質を高め、成果につながる展示会マーケティングの新たなスタンダードを、ともに築いていきます。▼株式会社Scalehack 代表取締役CEO l Founder 倉田丈寛日本企業は、人口減少による市場縮小や営業・マーケティング投資の効率化、オンラインチャネルの成熟といった構造的な環境変化の中で、限られた接点からいかに成果を生み出すかが、経営上の重要課題となっています。その中で展示会は、リアルな体験を通じて顧客理解を深め、確度の高い商談を創出できる、数少ない高付加価値な営業チャネルです。今後の企業成長において、展示会を戦略的に活用できるかどうかが、成果に大きな差を生むと考えています。この考えのもと、企画・デザイン・施工で国内トップクラスの実績を持つ博展様と、展示会マーケティング支援において圧倒的な営業実行力を有する当社が連携し、体験価値と営業成果を一体で最大化する支援体制を構築しました。今後は、展示会を単なる出会いの場ではなく、事業成長の起点として再定義し、展示会マーケティング包括支援サービス「EXPO hack」を通じて、国内BtoB企業の営業・マーケティング変革と持続的な成果創出に貢献してまいります。■株式会社Scalehack 会社概要設立：2022年3月代表者：代表取締役CEO 倉田 丈寛所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F事業内容：事業のスケールアップ総合支援及びそれに付帯する業務コーポレートサイト：https://scalehack.co.jp展示会・営業ノウハウ毎日発信中 Xアカウント：https://x.com/scalehack_sales■株式会社博展 会社概要設立：1970年3月代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳所在地：東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp/ワンテンサービスサイト：https://em.hakuten.co.jp/＜公式SNS＞Instagram：@hakuten__X：@HakutenCorpfacebook：@hakutencorp