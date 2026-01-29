未来を創る技術で名古屋を元気にするセミナー「航空宇宙産業の新材料」

公益財団法人名古屋産業振興公社




https://nipc.short.gy/space_materials

未来を創る技術で名古屋を元気にするセミナー「航空宇宙産業の新材料」


https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/pdf/20260305_aerospace-m.pdf

■共　催：(公財)名古屋産業振興公社　名古屋市



■日　時：2026年3月5日(木) 13:30～16:15(受付：13:00～)



■会　場：名古屋駅前イノベーションハブ(ウィンクあいち15階)



■参加方法：会場参加



■内　容


空飛ぶクルマ、ドローン等、航空宇宙産業の拡がりは目覚ましいものがあります。


その中で機体やその内装に使われる材料の仕様はいっそう高いレベルが求められています。


今回のセミナーでは、今話題の「空気に浮く超軽量材料」と、環境配慮のため成分の法規制が厳しくなってきている難燃剤について紹介します。



講演１.13:35~14:35



　「これからの航空宇宙産業に期待される新材料」


　　　講師：上野 智永 氏


　　　　　名古屋大学大学院工学研究科 助教


　　　　　株式会社ソラマテリアル 取締役


　　　　　株式会社上野技術研究所 取締役



　　名古屋大学で開発し、株式会社ソラマテリアル(名大発ベンチャー)で現在社 会実装を目指している　　　　　　　　　


　　ナノカーボンを利用した「空気に浮く超軽量材料」について、その性能、考えられる用途について　　


　　解説します。


　　また航空宇宙用途 でも求められる高分子材料の難燃化技術について、 最新の難燃化技術や燃焼 解　　


　　析手法についても解説します。



講演２.14:45~15:45



『想像×紡ぐ』 服部株式会社 ~新規難燃剤開発の物語~


　　 講師：深井 大 氏


　　　　　服部株式会社 技術開発室 室長


　　一本の糸を紡ぐように事業をつないできました。


　　新たな挑戦として防炎剤の開発 を8年前から行い、リン・ハロゲンを使用しない新たな難燃剤を開　　


　　発したので紹介します。



名刺・情報交換会 15:45~16:15



■参加費：無料



■定　員：20名



■申込方法：下記、申込フォームからお申し込みください。


　または、下記問い合わせ先にメールでお申し込みください。



■申込締切：2026年3月3日（火）


https://www.nipc.or.jp/placia/teikyo/kouen.html



■申し込み 問い合わせ


(公財）名古屋産業振興公社　産業連携推進部


TEL：052-655-5020


E-mail:carbon@nipc.or.jp