空き家の悩みを専門家に相談しませんか？ 第2回 菰野町空き家個別相談会を開催【参加無料・事前予約制】
空き家の管理や今後の活用方法にお困りの方、「このままで大丈夫だろうか」と心配を感じている方など、ぜひこの機会にご参加ください。
本相談会では、不動産の専門家が個別に対応し、それぞれの状況に応じた具体的なアドバイスを行います。
■ 相談内容（一例）
・耐震や老朽化に関する相談
・リフォームや改修の進め方
・解体・取り壊しについて
・売却・賃貸などの活用方法
・空き家の管理や今後の選択肢 など
空き家に関するさまざまな疑問や不安に、専門家が丁寧にお答えします。
■ 開催概要
第2回 菰野町空き家個別相談会
・開催期間：2026年2月2日（月）～2月13日（金）
※事前予約制
・会 場：菰野町庁舎 会議室
※予約日時により調整します
・参加費：無料
■ お申し込み・お問い合わせ先
四日市不動産事業協同組合
TEL：059-355-0440
（受付時間：平日10:00～12:00／13:00～16:00 ※土日祝除く）
空き家は、放置することで管理負担や将来のリスクが大きくなることもあります。
「まだ先の話」と思っている方も、まずはお気軽にご相談ください。