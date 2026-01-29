「GARMIN RUN JAPAN 2026」に、トップスポンサーとしてオープンイヤー型イヤホンのShokzが出展（1月31日（土）・2月1日（日）味の素スタジアムで開催）

フォーカルポイント株式会社

オープンイヤー型イヤホンのShokz は、1月31日（土）・2月1日（日）に味の素スタジアムで開催される「GARMIN RUN JAPAN 2026」に出展し、ブースでは試聴・購入いただけます。Shokzのイヤホンはランニングに最適なのはもちろん、高度なマイク性能により日常業務などにもご活用いただけます。ご購入者には素敵なShokzグッズを進呈いたします。

購入者にはドローストリングバッグをプレゼント（数量限定）

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/608_1_8dc99004305e08f971124c3d06fd8dc3.jpg?v=202601290151 ]骨伝導イヤホンのフラッグシップモデル OpenRun Pro 2

オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える OpenRun Pro 2

OpenRun Pro 2は、先進的な低域アルゴリズムと低音専用に独立したドライバーを統合することで、前世代よりも飛躍的にアップグレードされています。いつでもどこでも、コンサートのような臨場感あふれるオーディオ体験が楽しめます。

画期的な音響革新デュアルドライバ

性能の大幅な向上

Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップイヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する⾻伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな比類ないリスニング体験を実現します。

音楽を聴きながら、周囲とつながる

Shokzブランドの特徴であるオープンイヤーデザインを採用したOpenRun Pro 2は、周囲に気を配りながらワークアウトに没頭できます。交通トラフィックからジョギング仲間の声、そして鳥のさえずり声まで、周囲の音を聞きながら、安全で豊かなリスニング体験を提供します。音量の範囲をスマートに最適化し、移動中やアウトドアでもクリアな音声で聴くことができます。

ダイナミックなサウンドとDolby Audioを採用した OpenFit 2+

OpenFit 2+は、業界初のShokzのDualBoost(TM) テクノロジーを搭載しています。2つの独立したスピーカー、低音域に迫力のある重低音を届ける超大型低周波ユニット、きらめく高音を再現する独立した高周波ユニットにより、OpenFit 2+は鮮やかでダイナミックなサウンドを実現します。深みのある低音、非常にクリアな中音と高音、そして卓越したディテール音をお楽しみください。

オープンイヤーと快適な装着感の融合

従来モデルからさらに進化したShokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0と、一体型のニッケルチタン合金フレームを組み合わせた新設計を採用しています。これにより、耳の輪郭にしなやかにフィットしながら、長時間使用しても耳への負担を抑え、快適さを持続。日常生活の中で自然に溶け込むだけでなく、ランニングやジムでのワークアウトなど動きの激しいシーンでも安定した装着感を実現しました。

進化した音漏れ防止と臨場感あふれるサウンド

Shokz DualBoost(TM) + OpenBass(TM) 2.0を搭載。深みのある低音とクリアな中高音域をバランスよく再生し、音楽だけでなく映画やライブ映像もダイナミックに楽しめます。さらに、DirectPitch(TM) 2.0によって音漏れ防止性能が一段と向上し、周囲に配慮しながらも没入感のあるリスニング体験を実現。加えてDolby Audioに対応したことで、従来モデルでは味わえなかった“シアタークラスの臨場感”を日常で楽しめることが可能になりました。

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。