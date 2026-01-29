〈ノワ・ドゥ・ブール〉は銀座三越『銀座スイーツコレクション 2026』に出店し、限定商品の「焼きたてフィナンシェ（マカダミアショコラ）」や「ガトー・ショコラ（キャラメルナッツ）」を販売します。

株式会社 エーデルワイス

“焼きたてフィナンシェ”が代表商品の「ノワ・ドゥ・ブール(https://www.noix-de-beurre.com)」は、2月4日(水)～2月14日(土)の期間、『銀座スイーツ コレクション 2026』本館地下2階 GINZAステージにて、会場限定のバレンタイン商品を販売いたします。

会場では、今年もベルギー王室御用達チョコレートブランド＜ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)＞とのコラボレーションで生まれた『焼きたてフィナンシェ（マカダミアショコラ）』を販売いたします。当店一番人気の“焼きたてフィナンシェ”生地にヴィタメールの人気商品 『マカダミア・ショコラ』と同様のベルギー産クーベルチュールチョコレート2種類をブレンドした味わい深いチョコレートとマカダミアナッツを組み合わせました。チョコレートの口どけと香ばしいフィナンシェの食感の2つの味わいが楽しめるこの時期だけの人気商品です。その他にも、新商品『ガトー・ショコラ（キャラメルナッツ）』や『焼きたてフィナンシェ（ショコラ オレ）』、『マカダミアショコラケーキ』をご用意しております。会場でしか出会えない美味しさをぜひお試しください。

催物会場商品概要

焼きたてフィナンシェ（マカダミアショコラ）

焼きたてフィナンシェ（マカダミアショコラ）

スペイン産アーモンドプードルと国産発酵バターの香りが広がるカリッと香ばしいフィナンシェ生地とほんのり塩味をきかせたマカダミアナッツの食感と味わい、まろやかな口どけのクーベルチュールチョコレートとのマリアージュが楽しめます。

■価格：税込 \497（本体価格 \460）

＊おひとり様5個までとさせていただきます。

ガトー・ショコラ（キャラメルナッツ）

ガトー・ショコラ（キャラメルナッツ）

ミルクとダークの2種類のチョコレートを使って焼き上げた味わい深いキャラメル味のガトー・ショコラ。ショコラ生地にキャラメルとローストした3種のナッツ（アーモンド・ヘーゼルナッツ・くるみ）とショコラシュトロイゼルをのせて焼き上げました。

■価格：税込 \432（本体価格 \400）

マカダミアショコラケーキ

マカダミアショコラケーキ

チョコチップ入りのパウンドケーキに、塩味をきか せてローストしたマカダミアナッツを贅沢にのせ、チョコでコーティングしました。

■価格：税込 \2,484（本体価格 \2,300）

【展開期間】2月4日(水)～2月14日(土)

【販売店舗】 銀座三越 本館地下2階 GINZAステージ

＊焼きたてフィナンシェは、1日の限定数量に達した場合は、販売を終了させていただきます。

＊常設店舗での販売はございません。

■ 「ノワ・ドゥ・ブール」とは・・・

ノワ・ドゥ・ブールとは、2011年3月にオープンした株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区/ 代表取締役：比屋根祥行）が展開する焼き菓子を中心とした洋菓子ブランドです。

パティシエたちの大切な3つの想い 。つくりたてをお届けする、素材の風味を生かす、心こめてつくる ことを軸に、それぞれのお菓子の一番「美味しい」瞬間をお召し上がりいただける商品を取り揃えております。

（HP）https://www.noix-de-beurre.com

（Instagram）https://www.instagram.com/noix_de_beurre_official/