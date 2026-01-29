Aoba-BBT、グローバルサウスの高度人材と日本企業をつなぐ「越境型・人材共創モデル」を実証

株式会社Aoba-BBT

「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げる株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下Aoba-BBT）は、1月23日（木）、グローバルサウス諸国（インド・ブラジル・エチオピア）より受け入れた若手高度人材による成果報告会兼特別講演を六番町オフィスにて開催いたしました。

本取り組みは、国内のIT人材不足という社会課題に対し、経済産業省「海外IT人材発掘プログラム」 および認定特定非営利活動法人アイセック・ジャパン 明治大学委員会との連携を通じて、「技術（AIエンジニア）」と「ビジネス（マーケティング）」の両面からグローバル人材を組織に取り込む実証的な試みです。

■ 本施策の背景：日本の労働力不足と「知の還流」

少子高齢化が進む日本において、優秀な海外人材の確保は企業の持続的成長に不可欠です。しかし、単なる労働力の補填では組織の成長につながりません。 Aoba-BBTは、教育事業者としての強みを活かし、インターン生に対して「日本式ビジネス」と「AI時代のリーダーシップ」を教育する一方、受け入れ側の社員やサポートを行う日本人学生が「異文化受容力」を高める仕組みを構築。双方向の学びが生まれる「人材共創プラットフォーム」としてのモデルケースを提示しました。

■ 成果報告会ハイライト：AI時代に求められる「適応力」と「Will」

当日は、実務に従事したインターン生、事務局を務めた明治大学の学生ボランティア、社員ら約40名が参加。形式的な業務報告に留まらず、キャリア戦略や個人の意志（Will）に焦点を当てたセッションを展開しました。

1. インド出身JASHAN氏による事例報告：「異文化の壁を成長に変える」

アイセック・ジャパン 明治大学委員会との連携によりマーケティング研修生として従事したインド出身のJASHAN氏は、「異文化の壁を成長に変える：日本での挑戦」と題して登壇。 日本独自のビジネス慣習や言語の壁に直面した際の葛藤と、それを乗り越える過程で得た「適応力（Adaptability）」の重要性を提示しました。グローバルサウス人材が日本企業で活躍するための具体的なマインドセットが語られ、海外人材活用を模索する企業にとっても示唆に富む内容となりました。

2. 代表 柴田巌による基調講演：「AI時代のキャリア形成」

弊社代表の柴田は、「AI時代のキャリア形成：求められる真のグローバル人材」をテーマに講演 。 生成AIの普及により個別のスキルが陳腐化しやすい現代において、不変の価値を持つのは「問いを立てる力」と、環境変化を恐れない「マインドセット」であると強調。経営者の視点から、会場の若手人材へ向けて戦略的なキャリア構築の指針を示しました。

3. 「Will（意志）」の言語化と次世代コミュニティの形成

当日は、Aoba-BBT社員と参加学生による双方向の対話も実施。参加者が自身のキャリアへの不安や展望を率直に語り、それに対し国籍や立場を超えたフィードバックが行われました。

JASHAN氏による「今後の展望と決意」の熱いピッチは参加者の心を動かし、単なるインターンシップの枠を超えた、強固なグローバル・コミュニティの萌芽を感じさせる場となりました。



■ 今後の展望

Aoba-BBTは、本実績を基盤に、グローバルサウスとの連携を一層強化します。多様なバックグラウンドを持つ人材が交錯し、新たな価値を創造する「知のプラットフォーム」として、日本企業のグローバル化とイノベーション創出に貢献してまいります。



【開催概要】

- 日時： 2026年1月23日（木） 19:00～21:00- 場所： Aoba-BBT 六番町オフィス 地下1階セミナールーム- 主なプログラム：- - 研修報告「異文化の壁を成長に変える」（インド出身 JASHAN氏）- - 特別講演「AI時代のキャリア形成」（代表取締役社長 柴田巌）- - カジュアル・ネットワーキング ＆ フィナーレ・ピッチAoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com