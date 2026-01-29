2026年に警戒すべき最新の情報セキュリティ脅威を詳しく解説！

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」を活用した情報漏洩対策やIT資産管理などについてご紹介する「SKYSEA Client View 限定ライブ オンラインセミナー」（受講費無料）を随時開催しています。

2月開催のセミナーでは、IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威」を基に、2026年に警戒すべき最新の脅威と「SKYSEA Client View」でサポートできるポイントについて解説します。そのほか、経済産業省が2026年度末頃に運用開始を予定している「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の最新情報や、生成AIを業務で活用する際のリスクなど、さまざまなトピックでセミナーを開催。ぜひご参加ください！

SKYSEA Client View 限定ライブ オンラインセミナー 詳細・お申し込みページ

https://www.skyseaclientview.net/event/online/

■セミナー日程・概要

2月13日（金）開催

・13:15～（40分程度）

実際の操作画面でご紹介！SKYSEA Client View

国内でも被害発生中！サイバー攻撃に対して今できる対策とは？

実際に操作する画面を共有しながら、お客様へよりわかりやすく「SKYSEA Client View」をご紹介するセミナーです。今回は、猛威を振るうサイバー攻撃への有効な対策について、「SKYSEA Client View」でご支援できることだけでなく、他社製品との連携ソリューションも交えた対策もご紹介します。

・15:00～（40分程度）

情シス500名に聞いたセキュリティ課題の現状

企業が直面しているリアルな課題と効果的な解決策とは？

サイバー攻撃や情報漏洩など、さまざまなセキュリティ問題が頻発する昨今。業種・規模を問わずセキュリティ対策が必須といわれていますが、企業によってその実態はさまざまです。そこでＳｋｙ株式会社では、情シス500名を対象にアンケートを実施し、「サイバー攻撃や内部不正の現状」「IT機器の管理や脆弱性対策」など、企業が抱えるセキュリティ対策のリアルなお困りごとについて調査しました。本セミナーでは、そんな現場の声を通じて浮き彫りになった共通の課題について取り上げ、コストを抑えつつどのような対策が必要かなどを解説。「SKYSEA Client View」がご支援できるポイントも含めて、具体的な解決策をご紹介します。

2月18日（水）開催

・10:30～（40分程度）

急速に進化する生成AI、業務利用のリスクは？

より安全に活用するために知っておきたい課題と対策

開発競争が激化する生成AI。さまざまなサービスが提供され、業務でも広く利用されるようになってきました。一方で、これまでも懸念されてきたハルシネーションの問題や、著作権に関する考え方など、規制や法律の整備が追いついていないという指摘もあります。リスクを知らずに業務利用を進めてしまうと、思わぬトラブルが生じるかもしれません。そこで本セミナーでは、生成AIの利用率など最近の動向をご紹介した上で、ビジネス利用におけるリスクについて解説。より安全に活用していくために、「SKYSEA Client View」をお役立ていただけるポイントと併せてお伝えします。

・13:15～（40分程度）

セキュリティ対策は「技術面」と「人の行動面」の両輪で強化

近年、ランサムウェア攻撃はより巧妙化しており、どれだけ対策を強化しても被害を100％防ぐのが難しくなってきています。実際に、十分なセキュリティ対策を行っていた企業が被害に遭い、社会への影響が大きく広がる事例も発生。こうしたなか、セキュリティ強化に加えて、被害発生時の復旧にかかる時間や影響を最小限に抑えるための準備も重要視されるようになっており、組織が抱えるリスクの把握と、対策の優先順位を明確にすることが欠かせなくなっています。また、「技術面」の対策だけでは、従業員の行動や判断から生じるリスクへの対策が不十分です。教育や啓発も効果的ですが、「人」に依存した運用には限界があるため、対策を継続できる仕組みが求められます。本セミナーでは、現代の脅威に対応するためのセキュリティ対策と、組織のルールを継続して守るための環境づくりについてご紹介します。

・15:00～（40分程度）

ほかのお客様はこんな使い方をされています！

～SKYSEA Client Viewの活用例をご紹介～

「限定ライブ オンラインセミナー」に参加されたお客様より、アンケートにて「ほかの会社の活用例が知りたい」といった声を多くいただいています。そうしたご要望にお応えするため、本セミナーでは「SKYSEA Client View」をご利用のお客様の、日々の活用例や導入後に感じられた効果などをご紹介します。

2月19日（木）開催

・10:30～（40分程度）

速報版でご紹介！ 2026年の情報セキュリティ10大脅威とは？

IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が毎年発表している「情報セキュリティ10大脅威」では、社会的に大きな影響を与えた脅威のうち、上位10件の事案がまとめられています。本セミナーでは、例年1月に発表される「【速報版】情報セキュリティ10大脅威」の内容と、「SKYSEA Client View」がサポートできるポイントを併せてご紹介します。

※IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）より2026年の「【速報版】情報セキュリティ10大脅威」が2月4日（水）までに発表されなかった場合は、本セミナーの実施を延期させていただきます。

・13:15～（40分程度）

2026年度末頃に開始予定の経済産業省「SCS評価制度」

最新情報を基に今から取り組める対策を解説

経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」が、2026年度末頃から運用開始予定と発表されました。これは、サプライチェーンに属する企業に求められるセキュリティ対策を★1～★5の段階別で提示し、各社の対応状況を可視化することでセキュリティ水準の向上を目指す制度です。2025年12月には最新の制度構築方針（案）が公開され、制度の詳細や具体的な要求事項が新たに明かされました。対応が求められる項目は多岐にわたるため、本格的に運用が始まるのを見据えて今から準備を進めることが大切です。本セミナーでは、制度に関する最新情報や必要な対応について解説するとともに、「SKYSEA Client View」でご支援できるポイントもご紹介します。

※チャットでのご質問は受け付けておりません。ご了承ください。

・15:00～（40分程度）

M1 Cloud Editionで踏み出すセキュリティ対策のファーストステップ

リスクを可視化するためのIT資産管理

近年、頻繁に報じられているサイバー攻撃のニュース。「被害に遭っているのは大企業ばかりだから、うちには関係ない」、そう思っていませんか？ しかし、企業規模にかかわらず、すべての組織が攻撃のターゲットになり得るというのが実情です。本セミナーでは、PC1台から導入できる「SKYSEA Client View」を活用したIT資産管理やセキュリティ対策のポイントをご紹介。セキュリティ対策を強化したいけれど、何から手をつけてよいのかわからないとお悩みの方も、ぜひご覧ください。

■本セミナーのポイント

・インターネットを通じて、会社やご自宅など全国どこからでも受講可能

・チャット機能で、その場ですぐに質問できる視聴者参加型

・実機の画面を見ながら、詳細な操作感を確認できる

■詳細・お申し込み

■クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。

