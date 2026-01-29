土屋鞄「Tレティ」シリーズから新作が登場。″T″の文字をギミックした「キーリングカードケース」と、春夏シーズンカラー「リモーネイエロー」を発売

株式会社土屋鞄製造所

(株)土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、「スムースレザー」を採用したウィメンズの革小物シリーズ「Tレティ」の新作「キーリングカードケース」を発売いたします。職人技と遊び心が光る、丸みを帯びた半円形フォルムと、取り外し可能なキーリングを備えたコンパクトな設計が特徴です。また、春夏シーズンに映える数量限定色「リモーネイエロー」も新たに登場。いずれも2026年2月12日(木)より、全国の「TSUCHIYA KABAN」14店舗および自社オンラインストアにて販売いたします。

ミニマルな佇まいに秘められた「T」のモチーフが光る「Tレティ」シリーズ

「Tレティ」は、洗練された大人の女性に向けた、上品でなめらかな「スムースタッチレザー」を採用した革小物シリーズです。特徴的な革の切り替えで、TSUCHIYA KABANの頭文字である「T」の文字をさりげなく表現した、遊び心あふれるデザイン。素材の魅力を最大限に活かしたシンプルな佇まいに、発色の美しいカラーを展開し、持つ人の日常に彩りを添え、気分を高揚させるプロダクトを目指しました。

鍵とカードをコンパクトに収納、仕立ての良さが光るキーリングカードケース

革の切り替えで「TSUCHIYA KABAN」の"T"をさりげなく表現した、上質な仕立てのキーリングカードケース。職人技と遊び心が光る、丸みを帯びた半円形のフォルムが目を引きます。ストラップ付きのため、お手持ちのバッグに取り付けたり、手首に通してぶら下げるなど、アクセサリー感覚でもお楽しみいただけます。

外装には、イタリアで鞣した、きめ細やかでしなやかな表情が特徴の牛革「スムースタッチレザー」を使用。程よいコシと厚みがあり、手にしたときに上質さが感じられます。鮮やかで美しい発色やつやも特徴で、上品な佇まいに。さらに、パーツを正確に縫い合わせる精緻な仕立てが、切り替えデザインの美しさをより一層引き立てています。

外装にはイタリアで鞣した牛革「スムースタッチレザー」を採用。

鍵とカード数枚をまとめて収納可能。カードのみの場合は、最大約10枚まで収まります。

二重リング付きのキーチェーンは、ホック仕様のため取り外しも可能です。

Tレティ キーリングカードケース \ 28,600 （税込）

サイズ：縦8.0×横12.0×厚み2.0cm

内装：メインポケット×1、二重リング付きキーチェーン×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 馬革

重さ：約80g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/wm-t-letty-key-ring-card-case

爽やかな数量限定色「リモーネイエロー」

春夏シーズンならではの明るさが映える、「Tレティ」シリーズの数量限定色「リモーネイエロー」。“レモン”を意味するイタリア語が取り入れられた、フレッシュで爽やかな色合いが魅力です。

内装にはニュアンスカラー「エクリュ」を組み合わせ、華やかさの中にも落ち着きをプラス。美しいコントラストが、絶妙なバランス感のある印象を演出します。

Tレティ ロングウォレット \47,300（税込）

サイズ：縦18.5×横9.6×厚み2.4cm

内装 ： 札入れ×1、ファスナー小銭入れ×1、カードホルダー×5、フリーポケット×2

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約150g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/xa-t-letty-long-wallet

Tレティ フォールディングウォレット \ 42,900(税込)

サイズ：縦11.0×横8.9×厚み2.8cm

内装：札入れ×1、ファスナー小銭入れ×1、カードホルダー×6、フリーポケット×2

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約100g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/xa-t-letty-folding-wallet





Tレティ マルチジップウォレット \31,900（税込）

サイズ：縦9.3×横11.6×厚み2.0cm

内装：内装 = 小銭入れ×1、カードホルダー×2、二重リング付きキーチェーン×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約100g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/xa-t-letty-multi-zip-wallet

販売概要

■発売日：2026年2月12日(木)

■詳細ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/t-letty

■販売店舗：

・「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

・直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com