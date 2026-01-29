ワクワクを生み出す秋葉原の家電メーカー「サンコー」が、大丸東京店9階の複合型体験ストア『明日見世』に出品いたします

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、

大丸東京店9階の複合型体験ストア「明日見世」に出品いたします。

注目の新商品、『持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」』や、昨年10月に発足した新ブランドThankPanの『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』を含む全6商品を出品予定です。

また、今後サンコーが正規代理店として展開する『PureGrow（ピュアグロウ）』も、明日見世にて先行公開いたします。

2026年2月4日（水）～2026年4月28日（火）の期間で展示・販売いたします。

＜明日見世について＞

「買う」から「出会う」へ

大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア 『明日見世』

未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを体験できるお店です。期間限定で入れ替わるカフェ、イベントやインスタレーションもお楽しみいただけます。

＜出展概要＞

日程 2026年2月4日（水）～2026年4月28日（火）

場所 大丸東京店 9階 【明日見世-asumise-】

東京都千代田区丸の内 1-9-1

URL https://dmdepart.jp/asumise/

＜サンコーについて＞

サンコーは、社員のアイデアやユーザーの声を元にワクワクする体験を形にするため、

オリジナル品の企画・開発や既存商品の輸入仕入れ販売を行う家電メーカーです。

日常の“あったらいいな”を形にし、ネッククーラーなど多数のヒット商品を輩出。

メディアでも話題の“面白くて役に立つ”製品を届けています。

＜出品予定商品＞

・持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004806?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004806)

・500mlミルクフロッサー「ラテハグ」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004631?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004631)

・小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004632?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004632)

・電気で沸かせて保温「ボトルケトル」 (https://www.thanko.jp/view/item/000000004718?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004718)

・卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004215?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004215)

・揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ２バディ」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004629?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004629)

・リサイクルガラスを活用した、日本発の無機物培地「PureGrow」

＜参考情報＞

株式会社 大丸松坂屋百貨店 プレスリリース『大丸東京店9階 複合型体験ストア「明日見世」2月4日より新ターム開始 テーマは「変わる景色、変える景色」』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003506.000025003.html)（PR TIMES サイトへ）

■会社概要

会社名 サンコー株式会社（東証プライム上場 日本毛織株式会社グループ）

資本金 3800万円

設立 2003年6月26日

所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務

URL：https://www.thanko.co.jp/

直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/