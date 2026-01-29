ワクワクを生み出す秋葉原の家電メーカー「サンコー」が、大丸東京店9階の複合型体験ストア『明日見世』に出品いたします
この度、サンコー株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は、
大丸東京店9階の複合型体験ストア「明日見世」に出品いたします。
注目の新商品、『持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」』や、昨年10月に発足した新ブランドThankPanの『電気で沸かせて保温「ボトルケトル」』を含む全6商品を出品予定です。
また、今後サンコーが正規代理店として展開する『PureGrow（ピュアグロウ）』も、明日見世にて先行公開いたします。
2026年2月4日（水）～2026年4月28日（火）の期間で展示・販売いたします。
＜明日見世について＞
「買う」から「出会う」へ
大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア 『明日見世』
未来につながるアイテムと、そのブランドストーリーを体験できるお店です。期間限定で入れ替わるカフェ、イベントやインスタレーションもお楽しみいただけます。
＜出展概要＞
日程 2026年2月4日（水）～2026年4月28日（火）
場所 大丸東京店 9階 【明日見世-asumise-】
東京都千代田区丸の内 1-9-1
URL https://dmdepart.jp/asumise/
＜サンコーについて＞
サンコーは、社員のアイデアやユーザーの声を元にワクワクする体験を形にするため、
オリジナル品の企画・開発や既存商品の輸入仕入れ販売を行う家電メーカーです。
日常の“あったらいいな”を形にし、ネッククーラーなど多数のヒット商品を輩出。
メディアでも話題の“面白くて役に立つ”製品を届けています。
＜出品予定商品＞
・持ち運びできるおかゆクッカー「KayuPot」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004806?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004806)
・500mlミルクフロッサー「ラテハグ」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004631?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004631)
・小型エスプレッソメーカー「ミニバリ」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004632?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004632)
・電気で沸かせて保温「ボトルケトル」 (https://www.thanko.jp/view/item/000000004718?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004718)
・卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004215?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004215)
・揚げ物も煮込みもできるエアフライヤー「フライ２バディ」(https://www.thanko.jp/view/item/000000004629?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004629)
・リサイクルガラスを活用した、日本発の無機物培地「PureGrow」
＜参考情報＞
株式会社 大丸松坂屋百貨店 プレスリリース『大丸東京店9階 複合型体験ストア「明日見世」2月4日より新ターム開始 テーマは「変わる景色、変える景色」』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003506.000025003.html)（PR TIMES サイトへ）
■会社概要
会社名 サンコー株式会社（東証プライム上場 日本毛織株式会社グループ）
資本金 3800万円
設立 2003年6月26日
所在地 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階
主な事業内容 家電・コンピュータ周辺機器の輸出入・開発・販売業務
URL：https://www.thanko.co.jp/
直営オンラインショップ：https://www.thanko.jp/