一般社団法人 保育ICT推進協会は、愛媛県伊予郡松前町内で実施している「保育ICTラボ事業」の成果を広く共有し、地域間連携と持続的なICT推進の輪を広げることを目的に、2026年2月13日に見学会並びに成果報告会を開催します。

当日は、町立保育園4園へのICT一斉導入にあたり、導入前から行ってきた支援内容や現場での実践の様子を公開し、県内の保育施設・自治体関係者に向けて共有します。

県内自治体、保育施設が集まり、情報交換が行える貴重な機会ですので、ICT推進に関心のある自治体・保育施設の皆様のご参加をお待ちしております。

■ イベント概要

１．見学会（要申込）

以下の2会場にて実施いたします。

１.あおなみ まさき園（民間・伊予郡松前町大字浜1085-1）

日時：令和8年2月13日（金）14:00～15:00

内容：ICTシステムやセンサーマットの活用見学

２.松前ひまわり保育所（公立・伊予郡松前町北黒田187-4）

日時：令和8年2月13日（金）16:00～17:00

内容：ICTシステム活用状況の見学

参加対象者：愛媛県内の保育施設関係者・自治体担当者

こんな方におすすめ：現場でのICTシステム活用の様子を実際に見てみたい方

２．成果報告会について（要申込）

日時：令和8年2月13日(金)19:30~21:00

会場：松前町役場 大会議室（伊予郡松前町筒井631 3階）

内容：

・国の最新情報・来年度のラボ事業について

・松前町での現場の課題・取組内容・成果の報告

・質疑応答・意見交換

参加対象者：愛媛県内の保育施設関係者・自治体担当者

こんな方におすすめ：

国や全国の保育ICTに関する最新動向を知りたい方

松前町での取組の成果、現場の課題を把握したい方

他自治体の取組など参考情報を知りたい方

■ 期待される効果

本取組を通じて、以下の効果が期待されます。

保育ICT活用事例の共有による県内全体のICT活用レベルの向上

自治体・施設間のネットワーク形成による横展開の促進

■松前町職員からのコメント

松前町では、一般社団法人保育ICT推進協会の支援を受け、町立保育所4園でICTを一斉導入しました。現場に寄り添った伴走支援により、業務負担の軽減や課題整理につながっています。本見学会・成果報告会が、県内のICT推進の参考になれば幸いです。

■ 今後の展望

今後は、松前町での実践をモデルケースとして整理し、県内外への情報発信や横展開を進めていく予定です。当協会では、引き続き自治体や保育施設と連携し、ICTの活用支援に取り組んでまいります。

■関連HP

【愛媛県松前町】保育ICTラボ事業の概要～ICT活用を自治体から推進｜ICT未導入の公立園で、スムーズな導入と定着の実現へ(https://hoiku-ict.or.jp/archives/2812)

【愛媛県松前町】保育ICTラボ事業における取組１. ICT活用を自治体から推進｜ICT未導入の公立園で、スムーズな導入と定着の実現へ(https://hoiku-ict.or.jp/archives/2809)

一般社団法人 保育ICT推進協会

所在地：愛媛県西予市

代表理事：三好冬馬

設立：2021年9月

主な事業：

・保育ICT導入・活用に関する研修、コンサルティング

・自治体との協働によるDX推進事業

・ICTを活用した保育現場の業務改善・質向上支援

・保育ICT検定（資格認定）の運営



【お問い合わせ先】

一般社団法人 保育ICT推進協会

メール：info@hoiku-ict.or.jp

HP：https://hoiku-ict.or.jp/