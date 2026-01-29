滋賀県栗東市「奥こんぜ」で地域おこし協力隊2職種を募集、協力隊OBが募集サポート！

一般社団法人しがごとまるごと協力隊ネットワーク

滋賀県栗東市は、市南部の「奥こんぜ」地域を拠点に活動する地域おこし協力隊を、2職種・各1名募集します。

募集は「魅力発信ディレクター」と「地域連携コーディネーター」。里山の日常を編集して届け、地域内外の関係性を育てる役割です。

一般社団法人しがごとまるごと協力隊ネットワークは、本募集の企画等で栗東市の取り組みをサポートしています。

奥こんぜはこんなところです！

栗東市南部に広がる「奥こんぜ」地域は、大阪から約1時間というアクセスの良さを持ちながら、棚田や金勝寺など、まだ十分に知られていない地域資源が残るエリアです。

栗東市では、この地域の魅力を外にひらき、関係人口の創出や定住につなげることを目指し、地域おこし協力隊の募集を行います（2職種・各1名）。

募集職種

「伝える」と「つなぐ」を分担し、連携して進める2職種を募集。

発信と関係づくりを役割として明確化し、専門性を活かして地域と協働します。

本取り組みは、地域の日常・文化・景観を「伝わる形」に編集し、地域外との継続的な接点を増やすことで、関係人口の創出と地域のにぎわいの維持・発展につなげることを目指します。

また、協力隊の活動を通じて、地域団体や住民の取り組みが可視化され、地域内の連携や役割分担が進むことも期待されます。

魅力発信ディレクター（1名）

奥こんぜの風景・人・行事・日常を丁寧に見つめ、取材や素材収集を行い、写真・文章・動画などで編集・発信していく役割です。

地域連携コーディネーター（1名）

地域内外をつなぐ“コネクター（繋ぎ手）”。教育機関や企業、学生、観光客など多様な相手と地域を結び、訪れる理由・関わり続けるきっかけづくりに取り組みます。

オンライン説明会を開催！

地域おこし協力隊制度および、Web説明会を開催します（@Zoom）。本募集の詳細や栗東市ならではの暮らしの説明、地域活動団体や市の職員よりリアルな地域の実情をお伝えします。

開催日時 令和8年2月13日（金）19時～20時30分

申込締切 令和8年2月11日（水）17時15分

詳細ページはこちらからご確認ください

https://shigagoto.jp/2026/01/1109/