旅に出にくい今だからこそ。旅の記憶を束ねた新シリーズ「旅するスワッグ」発売

株式会社クラビズ（本社：岡山県倉敷市阿知3丁目1-2、代表取締役：秋葉優一）が展開するドライフラワー・スワッグ通販専門店「土と風の植物園」は、新シリーズ「旅するスワッグ」を、公式オンラインストアにて発売いたしました。

「旅するスワッグ」は、「異国の風を届ける」をテーマに、スタッフが国内外の旅先で出会った自然風土や文化的な営みを、植物を通して表現したスワッグシリーズです。

旅先で目にした景色や色彩、その土地に息づく動植物や人々の営みを丁寧にすくい取り、日常空間で楽しめる形へと落とし込みました。円安や社会情勢の影響により、以前のように気軽に旅に出ることが難しい今、暮らしの中でふと非日常に思いを馳せる時間を届けたいという想いで企画しています。

第一弾のテーマは、モロッコ

シリーズ第一弾は、モロッコをテーマに展開します。

店主・山崎が現地を訪れ、実際に体感した空気感や街の色彩、文化的背景をもとに、二つのスワッグを制作しました。乾いた大地、強い日差し、鮮やかな街並みや市場の活気など、モロッコが持つ多面的な魅力を、植物の色合いや質感によって表現しています。

植物の色やかたち、質感の重なりから、その土地の光や風、音までも感じてもらえたら──そんな願いを込めて、一点一点仕立てています。

商品概要

１.旅するスワッグ Morocco＜マラケシュの赤＞

アースカラーと赤を基調としたスワッグ。大地を照らす夕日やモロッコの赤土、スーク（市場）の渾然一体とした空気感をミックスさせました。アースカラーのワイルドフラワーで、現地で感じた大地の力強さを、クラスペディアやバラなどの鮮やかな花々で、街のにぎわいをあらわしました。

モロッコの赤土を照らす夕日鮮やかで活気あふれる市場の店先

２.旅するスワッグ Morocco＜シャウエンの青＞

ブルーとブラウンを基調としたスワッグ。「青い街」と呼ばれるシャウエンの街並みからインスピレーションを得ています。重なり合うさまざまなブルーと、青いペンキの下からところどころ覗くブラウンのコントラストを、植物の色合いと質感で表現しました。直線的なシルエットとはっきりした色づかいで、色の境目が明確に区切られた街並みのリズムも感じていただけるように仕立てています。

街の至る所がブルーでペイントさまざまな青が織りなすグラデーションが神秘的

【商品概要】

１.商品名：「旅するスワッグ Morocco＜マラケシュの赤＞」

価格：8,200円（税込）

サイズ：長さ（麻紐結び目～先端）約65cm × 幅約30cm

商品ページ：https://tsuchikaze.jp/products/made-392



２.商品名：「旅するスワッグ Morocco＜シャウエンの青＞」

価格：7,200円（税込）

サイズ：長さ（麻紐結び目～先端）約75cm × 幅約20cm

商品ページ：https://tsuchikaze.jp/products/made-391



※どちらも土と風の植物園公式オンラインショップにて販売

購入者限定プレゼントキャンペーンについて

「旅するスワッグ」の発売を記念し、対象期間中（～2／8）に旅するスワッグ Morocco＜マラケシュの赤＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-392)もしくは旅するスワッグ Morocco＜シャウエンの青＞(https://tsuchikaze.jp/products/made-391)をご購入いただいた方の中から、抽選で5名様にモロッコグラスをプレゼントいたします。

プレゼントするグリーンのモロッコグラス植物を飾る花びんとしても使えます

本キャンペーンでプレゼントするモロッコグラスは、土と風の植物園の店主・山崎が現地モロッコにて選定したものです。

モロッコでは、ミントと砂糖をたっぷり使ったミントティーを日常的に楽しむ文化があり、その際によく用いられるのが、このグラスです。吹きガラス特有の少しいびつなフォルムが印象的で、イスラム文化において神聖とされる「緑」を基調とした、透明感ある佇まいのひと品です。

装飾を抑えたデザインは、ティータイム用としてはもちろん、ミモザなどの小さな植物を飾る器としても使いやすく、暮らしの中で多用途に楽しんでいただけます。

【キャンペーン概要】

プレゼント内容：店主・山崎が現地で選定したモロッコグラス（抽選で5名様）

対象商品：旅するスワッグ Morocco＜マラケシュの赤＞

旅するスワッグ Morocco＜シャウエンの青＞

抽選対象：2月８日までに、いずれかの対象商品をご購入いただいた方

ドライフラワー・スワッグ専門店「土と風の植物園」について

ドライボタニカル直売所［土と風の植物園ファクトリーストア］

岡山県倉敷市の緑豊かなアトリエで、選りすぐりの生花を仕入れ、自分たちの手でドライフラワーに加工し、お客様のもとへお届けしています。生花にも劣らない、鮮やかさと奥深さを持ち合わせた豊かな色彩は、多くの方にご支持いただいています。

BIGボタニカルシリーズ（ツルウメモドキ）季節のドライフラワー定期便

専属フローリストがひとつひとつ手作りする、スワッグ（壁飾り）やブーケなどのアレンジメントも、ギフトとして人気です。このほか、動画を見ながら作れる手作りキットや、サブスクリプションサービス「季節のドライフラワー定期便」などもご好評いただいています。

スワッグ（壁飾り）［フレッシュフラワー］ミモザ

土と風の植物園の根底にあるのは、「植物の恵みを通じて、人々の心に寄り添い、癒しと力を与えるサービスを提供する」というミッションです。それぞれの植物が持つ美しさや力強さを通して、贈る側、贈られる側、双方の心に温かい気持ちが生まれるように。そんな想いで、今日もアトリエで植物と向き合っています。

▼土と風の植物園公式オンラインショップ

https://tsuchikaze.jp/



▼土と風の植物園公式Instagram

https://www.instagram.com/tsuchikaze_official/



▼店舗情報

【土と風の植物園ファクトリーストア】 ドライボタニカル直売所

〒710-0041 岡山県倉敷市五日市70-1

open 10:00 / close 17:00(土日祝 休み) 駐車場 5台有