現場DXサービス「KANNA」、現場データを管理・経営判断につなげる「ダッシュボード機能」を1月29日より提供開始

株式会社アルダグラム（本社：東京都港区、代表取締役：長濱光、以下「アルダグラム」）が提供する現場DXサービス「KANNA（カンナ）」は、複数のプロジェクトの進捗・収支・コスト状況を横断的に可視化する新機能「ダッシュボード機能」を、日本語・英語・タイ語・インドネシア語の４言語で2026年1月29日（木）より提供開始します。本機能により、経営層や管理職は全プロジェクトの状況を一目で把握できるようになり、迅速な経営判断が可能になります。

新機能提供の背景

建設業、不動産業、製造業などのノンデスクワーク業界では、同時並行で進む数十～数百の案件を管理するケースが一般化しています。経営層や管理職にとっては、全体の中でどの案件に遅れが生じているのか、またその背景にどのような要因があるのかを即座に把握することが難しく、全案件の売上見込みやコストの消化状況を横断的に確認できないという課題がありました。

KANNAは日本発のスタートアップでありながら、すでに海外現地企業にも広く導入され、国内外のプロジェクトで活用が進んでいます。そうしたグローバルな運用実績から得た知見を活かし、この度、世界基準の「ダッシュボード機能」を開発いたしました。日本語・英語・タイ語・インドネシア語の4言語に対応し、あらゆる環境下での可視化を実現します。

新機能「ダッシュボード」の特長

今回リリースするダッシュボード機能は、KANNAに蓄積された日々の現場データを集計し、経営直結のKPIを可視化します。

1．全プロジェクトの進捗・遅延状況を即座に把握

「ダッシュボード」画面イメージ

全案件を「順調」「遅延」「完了」といったステータス別に集計・表示。案件ごとの進捗率も確認でき、遅延している案件やコストオーバーしている案件など、どの案件に対応すべきかを視覚的に判断できます。

2．売上・請求・回収・予算の関係を一画面で可視化

案件ごとに登録された売上情報や請求・回収状況を集計し、会社全体の売上予算との対比を可視化。これまで他ツールと行き来しなければ把握できなかった情報をKANNA上に集約し、経営視点での状況把握を支援します。

3．コストの計画・実績を横断的に把握

各案件の計画コストと実績コストを集計表示。全案件を一つずつ確認することなく、コスト消化状況や超過リスクを俯瞰できます。

活用イメージと提供プラン

本機能により、経営会議や定例報告の場では、ダッシュボード画面の投影やPDF出力を活用することで、資料作成にかかる工数を削減し、実データに基づいた議論に集中することができます。また、部門マネージャーが全体状況を把握したうえで、重点案件に絞った指示を行うなど、組織全体のマネジメント効率向上にも寄与します。

今後の展開

アルダグラムでは、現場で蓄積されるデータを、管理・経営判断につなげるための基盤として、引き続き「ダッシュボード機能」の拡充を進めてまいります。今後は、過去の一定期間と現在の状況を比較し、進捗やコストの変化を可視化する比較機能（プロジェクトヒストリー）の追加によって、プロジェクトの状態を時間軸で把握し、より早い段階での判断を可能にしていきます。また、API連携により入力の自動化も実装していく予定です。

現場の業務効率化にとどまらず、現場データを活用した意思決定を支援するサービスとして、さらなる価値提供を目指します。

■現場DXサービス「KANNA」について

「KANNA（カンナ）」は、世界中のノンデスクワーク業界における現場の生産性向上を実現する「現場DXサービス」です。事務作業や移動時間、コミュニケーションの手間をカンナのように削り、作業の生産性を最大化します。Appストアでのアプリ評価は「4.3点」（5点満点 2025年7月現在）。ITツールに不慣れな方にもシンプルで使いやすい設計が特徴です。現場DXサービス「KANNA」は、世界中の現場を支えるプロジェクト管理アプリ「KANNAプロジェクト」、ペーパーレス化を推進するデジタル帳票アプリ「KANNAレポート」の2つのサービスを展開。

【KANNAプロジェクト】https://lp.kanna4u.com/

【KANNAレポート】https://lp.kanna4u.com/report/ ※2024年9月特許取得

