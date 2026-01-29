京都の職人のノウハウを活かしたデニムに友禅の技術で染めを施すJOHNBULLの新プロジェクト「THE KYOTO BASSEN」の第6弾となるコレクションが登場

株式会社ジョンブル

THE KYOTO BASSEN（ザ キョウト バッセン）は、JOHNBULL（ジョンブル）と京都の友禅の技術とのコラボレーションのコレクション。京都の職人によって友禅の技術でデニムに染めを施す新しいプロジェクトとして、2023年1月にデビュー。

第6弾となる3型がジョンブルの直営店舗に入荷いたします。すべてのアイテムにシリアルナンバーが入る、枚数限定のスペシャルコレクションとなります。

・THE KYOTO BASSEN -京友禅の技術とコラボレーションしたスペシャルコレクション-

COVERALLS lot.KB261L02/\52,800 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733505.html)

PANTS lot.KB261P01/\37,400 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733506.html)

JACKET lot.KB261L01/\50,600 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733504.html)

【会社概要】

JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



<公式サイト>

https://www.privatelabo.jp/

<公式インスタグラム>

JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)

WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)